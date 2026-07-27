Por qué Colapinto aún no se tomó vacaciones en la F1: la señal sobre su posible continuidad con Alpine en 2027

Franco Colapinto participará de los ensayos de Pirelli con los neumáticos de 2027 (@AlpineF1Team)

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Franco Colapinto no se fue de vacaciones junto al resto de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años permanecerá en el Autódromo Hungaroring este martes y miércoles para participar de los tests de neumáticos que Pirelli realizará con vistas a la temporada 2027, una señal más de que su futuro en Alpine apunta a la continuidad, tal como lo anticipó Infobae.

El fabricante italiano Pirelli, proveedor exclusivo de neumáticos de la F1 desde 2011, tiene previsto homologar los compuestos de 2027 en septiembre, lo que convierte estos ensayos en una etapa de desarrollo determinante. Colapinto girará con el A526 de Alpine durante las dos jornadas. Al ser ensayos privados, no se informaron los horarios, pero se espera que sean en dos turnos, por la mañana y la tarde, tomando la referencia de los realizados en el mismo escenario en 2025, también en el inicio del receso por el verano boreal. El año pasado también participó el corredor bonaerense con el team galo.

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Cabe destacar que en este tipo de ensayos no se buscan tiempos de vuelta ni habilita el desarrollo libre del monoplaza: se centra en evaluar compuestos, estructuras y el comportamiento de los neumáticos, con información que la marca italiana contrasta entre lo registrado en pista y lo que surge de la telemetría.

Al tratarse de un test específico, los equipos deben ajustarse a un plan predeterminado y tienen restricciones sobre las modificaciones permitidas en el auto, por lo que los resultados suelen no difundirse como ocurre en una práctica oficial de un Gran Premio.

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El bonaerense sobre un Alpine A526 que perdió rendimiento en las últimas fechas (@AlpineF1Team)

Que Alpine haya elegido a Colapinto para estos ensayos no es un dato menor. Los tests de Pirelli son sesiones de trabajo en las que los equipos asignan a sus pilotos titulares o a quienes proyectan como titulares, dado que el feedback técnico que se genera tiene impacto directo en el desarrollo del auto de la próxima temporada. La participación del argentino en ambas jornadas lo coloca en un rol que trasciende el presente. Por eso es un dato clave de cara a su posible continuidad en 2027 como titular.

El propio Colapinto anticipó su entusiasmo. “Voy a descansar un poco. Creo que viene bien descansar y arrancar de nuevo. Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco”, declaró en diálogo con ESPN Argentina tras la carrera del domingo en el Hungaroring.

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Este domingo, el pilarense finalizó en el 15° puesto en el Autódromo Hungaroring de Budapest. Fue una carrera difícil debido a que el Alpine no llevó mejoras para este fin de semana, tampoco lo viene haciendo con elementos importantes en las últimas carreras, a diferencia de sus rivales directos, que pegaron un salto de calidad. El team galo dejó de ser el mejor del resto, a diferencia de las seis primeras fechas.

Todo apunta a que Alpine le dará continuidad a Colapinto para 2027. El asesor ejecutivo de la escuadra de Enstone, Flavio Briatore, había anticipado que la decisión sobre el segundo asiento se tomaría antes del receso de verano. La confirmación oficial podría llegar tras el Gran Premio de Países Bajos, la primera carrera de la segunda mitad del campeonato.

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Todo apunta a que Colapinto seguirá como piloto titular en Alpine en 2027 (@AlpineF1Team)

Franco llegó a Alpine en enero de 2025 a modo de una cesión de cinco años de Williams, equipo con el que debutó en la Máxima en 2024 y en el que hizo un desarrollo y entrenamiento durante su etapa en la academia de jóvenes pilotos.

El pilarense aprobó con su performance en la primera parte de la temporada en la que sumó puntos, logró sus mejores resultados en la F1, brilló con grandes maniobras como sus largada y sobrepasos, y también en la defensa de su posición. Cosechó 19 unidades y se ubica en el 12° puesto en el Campeonato Mundial de Conductores.

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Pierre Gasly, en tanto, tiene contrato con Alpine hasta finales de 2028. La dupla que conforman ambos pilotos es la que el equipo de Enstone proyecta mantener para el ciclo de nuevos reglamentos técnicos que arranca en 2027.

Alpine no podrá probar desarrollos en el auto y en estos tests se limitará a lo que le pida Pirelli (@AlpineF1Team)

Para el venidero ejercicio, según confirmó Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport, en declaraciones a Motorsport, la escala de neumáticos para 2027 mantendrá cinco niveles, del C1 al C5, con ajustes en degradación y rendimiento para generar estrategias de carrera más variadas.

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Audi también participará en ambas fechas, mientras que Aston Martin estará presente solo el martes: el miércoles, el equipo de Silverstone dedicará esa jornada a una sesión de filmación en la que Honda presentará el motor que impulsará los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll a partir del Gran Premio de Países Bajos, donde se reiniciará el campeonato.

Tras los tests del martes y miércoles, Franco Colapinto tomará apenas tres o cuatro días de descanso antes de retomar el trabajo físico y de simulador de cara a la segunda parte del campeonato, donde Alpine tiene previsto llevar mejoras al A526 a partir de Zandvoort, el 23 de agosto.

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