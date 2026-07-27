El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

Zaira Nara dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram y el gesto desató rumores de pelea entre las hermanas

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Zaira Nara dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram, y ese solo movimiento fue suficiente para disparar los rumores de una pelea entre las hermanas más mediáticas del país. El gesto, detectado por los seguidores más atentos de ambas, llegó horas después de que Wanda publicara una historia con fondo negro y una frase que no pasó desapercibida: “Pensé que eras de mi team”. Sin nombres, sin contexto, sin aclaraciones. Solo esas seis palabras y un emoji de corazón roto.

El mensaje de Wanda generó de inmediato todo tipo de lecturas. La conductora y empresaria se encuentra en Italia junto a sus hijas, en medio del proceso de divorcio con Mauro Icardi y una disputa judicial que mantiene en tensión constante su vida cotidiana. En ese marco, muchos de sus seguidores interpretaron la frase como una nueva indirecta hacia el futbolista. Pero la información que circuló después apuntó en otra dirección: hacia su propia hermana.

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El dato que más llamó la atención fue que Zaira Nara dejó de seguir a Wanda Nara, pero mantiene los follows a sus emprendimientos comerciales

Fue Yanina Latorre quien aportó el dato que terminó de encender las alarmas. La conductora de SQP (América TV) compartió un mensaje en sus redes sociales que, sin nombrar a nadie, dirigió todas las miradas hacia las Nara. “¿Se viene otro gate? No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quilombo es con alguien muy cercano. Dos hermanitas muy famosas”, escribió. Minutos después agregó: “Bueno, arrancó el gate amor. Hay quilombo entre las hermanas más mediáticas del país. Una dejó de seguir a la otra”. Y cerró con humor: “Otro viaje en que Diego vuelve al atún”.

Las palabras de la animadora, combinadas con la historia de Wanda, convirtieron a las hermanas en tendencia en cuestión de minutos. Pero el dato que terminó de potenciar las versiones fue el propio movimiento en Instagram: Zaira efectivamente ya no sigue la cuenta personal de Wanda. Lo que llamó la atención de los seguidores fue un detalle adicional: pese al unfollow, Zaira continúa siguiendo los emprendimientos comerciales vinculados a su hermana. Del otro lado, Wanda sigue teniendo a Zaira entre las apenas ocho cuentas que sigue desde su perfil oficial, un contraste que sumó más misterio al panorama.

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Según algunas especulaciones, el posible origen del conflicto estaría en los días que ambas compartieron en Italia. De acuerdo con las versiones que circularon, las hermanas habrían atravesado una fuerte discusión durante ese período, en un contexto ya de por sí cargado de tensión para Wanda: el robo que sufrió en su propiedad del Lago di Como, durante el cual desaparecieron pasaportes y permisos de viaje de sus hijas, y el conflicto judicial con Icardi formaron el telón de fondo de esos días.

Wanda Nara publicó una historia con la frase “Pensé que eras de mi team” y alimentó las versiones de conflicto

Mientras que los movimientos también generaron dudas acerca de la veracidad de lo sucedido y la posibilidad de que se trate de una estrategia publicitaria en la que estarían involucradas las animadoras.

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La relación entre Wanda y Zaira siempre fue uno de los vínculos más expuestos y celebrados del espectáculo argentino. Las hermanas se mostraron unidas en los momentos más importantes de sus vidas, organizaron reuniones familiares con frecuencia y sus hijos mantuvieron un contacto habitual. Esa historia de complicidad pública hace que el unfollow tenga un peso simbólico difícil de ignorar, más allá de que ninguna de las dos haya emitido declaraciones sobre lo ocurrido.

El silencio de ambas es, por ahora, la única respuesta oficial. Ni Wanda desde Milán ni Zaira desde donde se encuentre dieron señales de querer aclarar la situación. Wanda, tras la historia del corazón roto, retomó sus publicaciones habituales: publicidad de sus cosméticos y reclamos públicos a Icardi por el dinero de la manutención de sus hijas. Zaira, por su parte, no hizo ninguna referencia al tema en sus propias redes.

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