Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

El grupo compartió un posteo para festejar su aniversario (Video: Instagram)

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El grupo Miranda! conmemoró su cuarto de siglo en la música con una publicación que despertó una ola de nostalgia y gratitud entre sus seguidores. Los integrantes, Ale Sergi y Juliana Gattas, eligieron el 27 de julio para recordar aquel debut en un escenario improvisado de la escena porteña, un día de 2001 que marcó el inicio de una carrera que transformaría el pop argentino.

“25 años que no hubieran sido posibles sin ustedes. Gracias”, expresaron en sus redes sociales. La frase, acompañada de una imagen del primer show condensó el reconocimiento a quienes los acompañaron desde el inicio. En la foto, se los ve junto a su exguitarrista Lolo Fuentes, luciendo vestuarios llamativos y compartiendo agua en vasos descartables, lejos aún de las grandes multitudes que vendrían después.

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Miranda! celebró 25 años de carrera con una publicación en redes sociales que recordó su primer show de 2001 en la escena porteña (Instagram)

El aniversario también fue la ocasión para comparar ese primer concierto con el presente reciente: “Gracias por escuchar nuestras canciones desde hace 25 años”, escribieron al mostrar la postal de su último show en el estadio Ferro, donde miles de personas corearon sus éxitos. La escena, ahora con vestuarios sofisticados pero fieles a la esencia original, reflejó la evolución y permanencia del dúo.

A la publicación se sumaron mensajes de colegas, como el de Lali Espósito, quien celebró: “Los número 1 forever”. Las redes sociales se llenaron de saludos y recuerdos, consolidando el afecto de una generación de fanáticos y colegas que los consideran pioneros del electropop nacional.

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Desde su primera aparición, Miranda! supo construir una identidad sonora y visual inconfundible. Su propuesta, basada en sintetizadores, secuencias electrónicas y letras sobre el desamor, redefinió el panorama musical argentino al ofrecer una alternativa al predominio del rock de la época. Con el paso de los años, la banda integró matices de otros géneros y enriqueció sus interpretaciones en vivo, manteniendo siempre la estructura electropop como eje central.

Ale Sergi y Juliana Gattas agradecieron a sus seguidores por acompañar a Miranda! durante estos 25 años de pop argentino

En estos 25 años, el grupo editó 10 álbumes de estudio, desde “Es mentira” (2002) hasta “Nuevo Hotel Miranda!” (2025), consolidando una trayectoria marcada por la reinvención constante. El reconocimiento a esa labor llegó en 2024, cuando la banda recibió el Gardel de Oro y otras tres estatuillas en la 26º edición de los premios más relevantes de la música argentina.

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Durante el último año, Miranda! ofreció un espectáculo multitudinario en el estadio Ferro, reafirmando su vigencia y la capacidad de convocatoria que mantiene después de dos décadas y media de carrera. El evento fue uno de los hitos destacados en la serie de imágenes que los artistas compartieron para celebrar el aniversario.

Hace tres semanas Miranda! dio un paso más en su creciente popularidad internacional. La canción “Despierto Amándote” fue elegida como la cortina oficial de La Vuelta 26, la emblemática competencia ciclista que este año partirá de Mónaco. En una jugada que reúne música y deporte, el dúo argentino se convierte en protagonista de la banda sonora que acompañará a los ciclistas y la audiencia durante toda la carrera, mientras la imagen del piloto de automovilismo Fernando Alonso aparece como cameo en una producción de estética cinematográfica.

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Lali Espósito y otros colegas se sumaron a los saludos por los 25 años de Miranda!, a quienes muchos consideran pioneros del electropop nacional (Agencia APA!)

El estreno del videoclip, rodado entre escenarios del Principado de Mónaco y con vestuarios que evocan el glamour europeo, marca una alianza inédita entre Miranda!, la organización de La Vuelta, RTVE y la colaboración del gobierno monegasco. La canción, que había resonado previamente en el Benidorm Fest 2026 tras llegar a la final, suma así un nuevo hito a su recorrido.

La pieza audiovisual muestra a Ale Sergi y Juliana Gattas recorriendo escenarios emblemáticos de Mónaco, “entre vestuarios elegantes y una narrativa visual que evoca el glamour clásico europeo”. La fantasía y la narrativa de época se combinan con la sorpresa de ver al bicampeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, sumarse a la historia: un guiño que refuerza el cruce entre el automovilismo y el ciclismo de élite.

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