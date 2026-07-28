Nasry Asfura llega a Perú para asistir a la investidura de Keiko Fujimori

El Presidente de Honduras Nasry Asfura encabeza la delegación hondureña para la investidura de Keiko Sofía Fujimori en el Congreso peruano

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura inició este lunes una visita oficial a Perú para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial, prevista para este 28 de julio en Lima, donde participarán jefes de Estado, representantes de gobiernos y otras autoridades de distintos países.

El mandatario hondureño llegó a la capital peruana acompañado por la secretaria de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, como parte de la delegación oficial que representará al país en los actos de investidura de la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori, en el Congreso de la República del Perú.

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A su llegada, Asfura fue recibido por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, en representación del Gobierno peruano. También participó en el recibimiento la embajadora de Honduras en Perú, Vania García Morales, quien acompañará la agenda oficial de la delegación hondureña durante su permanencia en Lima.

La participación del presidente hondureño forma parte de la estrategia del Gobierno para mantener una presencia activa en espacios de diálogo político y diplomático de América Latina.

Acuerdos de cooperación

Desde la administración de Asfura se ha señalado que este tipo de encuentros permiten fortalecer las relaciones con gobiernos de la región, promover la cooperación bilateral e identificar oportunidades de intercambio en áreas como comercio, inversión e infraestructura y desarrollo.

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La presencia del mandatario en la investidura también representa un respaldo a los mecanismos de integración regional, en un contexto en el que varios países latinoamericanos buscan ampliar la coordinación en temas económicos, seguridad, migración y desarrollo sostenible.

La toma de posesión de la presidenta electa congregará a una delegación de autoridades internacionales.

Entre los asistentes figuran el rey Felipe VI de España, así como los presidentes Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile, y José Raúl Mulino, de Panamá, además de representantes de otros gobiernos que confirmaron su asistencia a la ceremonia oficial.

La investidura en Perú reunirá a Felipe VI, Javier Milei, José Antonio Kast y José Raúl Mulino, junto con otras autoridades internacionales. REUTERS/Angela Ponce

La presencia de mandatarios y altos funcionarios permitirá desarrollar reuniones paralelas orientadas a fortalecer la cooperación política y económica entre los países participantes.

Fortaleciendo relaciones bilaterales

Además de asistir a los actos protocolarios, el presidente Asfura desarrollará una agenda de trabajo que contempla encuentros con empresarios iberoamericanos, autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales.

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Estas reuniones estarán orientadas a promover el intercambio de experiencias, fortalecer los vínculos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación que puedan traducirse en beneficios para Honduras.

Dentro de los temas que suelen abordarse en este tipo de encuentros figuran la promoción de inversiones, el comercio, el desarrollo de infraestructura, la cooperación técnica y el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre los países.

La delegación hondureña acompaña la investidura de Keiko Sofía Fujimori en el Congreso peruano

Relaciones entre Honduras y Perú

Honduras y Perú mantienen relaciones diplomáticas sustentadas en la cooperación política, económica y cultural, además de su participación en distintos mecanismos regionales de integración.

Las autoridades hondureñas consideran que la participación en este tipo de eventos fortalece los canales de diálogo con gobiernos latinoamericanos y facilita la construcción de alianzas en áreas de interés común.

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La visita también permite sostener reuniones bilaterales con distintos actores internacionales, en un momento en que varios países de la región impulsan estrategias para incrementar el comercio, atraer inversiones y fortalecer la cooperación frente a desafíos compartidos.