Panamá
GoogleAgregar Infobae en Google

Panamá: anteproyecto de ley pretende garantizar la devolución del dinero a los consumidores cuando no logren finalizar una compra

Comerciantes suelen solicitar un pago anticipado para reservar un producto por un tiempo determinado, pero si la venta no se concreta surgen disputas sobre el destino del dinero abonado

Una mujer y un hombre conversan en un almacén de electrodomésticos, junto a una lavadora plateada con una cinta amarilla que dice "ABONADO".
Una clienta dialoga con un comerciante en un almacén de electrodomésticos en Panamá, junto a una lavadora que presenta una cinta con la palabra "Abonado". (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La propuesta de modificación a la Ley 45 de 2007 busca definir un marco normativo específico para los abonos de separación o reserva de bienes en Panamá.

El anteproyecto pretende cerrar un vacío en la legislación existente y brindar mayor certeza a consumidores y comercios en casos donde la compraventa no se finaliza.

Hoy día los consumidores se quejan de que al abonar un producto y no llegar a concretar la compra los comerciantes no les devuelven el dinero, y si lo hacen es por una cantidad ínfima a la que ha abonado.

Algunos comercios insisten en entregar vales de consumo o realizar devoluciones parciales, una práctica que no siempre resulta clara para los clientes al momento de la transacción.

PUBLICIDAD

Actualmente, la Ley 45 regula diversos aspectos de las relaciones de consumo, como los derechos de los compradores, las obligaciones de los proveedores y la publicidad de los productos.

Un documento con la palabra ABONO y una firma manuscrita sobre una mesa de madera. A su lado, billetes de dólar de diferentes denominaciones.
Los consumidores se quejan de que los contratos de "Abono" no son del todo claro sobre el destino final del dinero, cuando no se llega a un acuerdo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establece que los proveedores deben informar de manera clara las condiciones para devoluciones y cambios antes de cerrar cualquier venta. Pero, los afectados aseguran que muchas veces estos términos no se comunican correctamente, lo que genera confusión y malestar.

Sin embargo, no establece reglas claras sobre cómo deben manejarse los abonos entregados por los consumidores para apartar bienes, ni detalla las condiciones para su devolución si la transacción no se concreta.

PUBLICIDAD

El anteproyecto, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, responde a una problemática frecuente en el comercio panameño.

Los establecimientos suelen solicitar un pago anticipado para reservar un producto, comprometiéndose a mantenerlo disponible por un plazo determinado.

Cuando la venta no llega a perfeccionarse, surgen disputas sobre el destino de ese dinero, especialmente si existen políticas de “no devolución” que no fueron informadas ni aceptadas de manera explícita por el consumidor.

Almacén con estanterías altas llenas de productos, personas empujando carritos de compra y letreros amarillos grandes que dicen "BARATILLO", "APROVECHE" y "OFERTAS".
Un almacén en ciudad de Panamá muestra a clientes comprando entre estanterías repletas de productos y carteles que anuncian "Baratillo", "Aproveche" y "Ofertas". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo 2025-2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió numerosas quejas por este motivo.

El sector inmobiliario fue el más afectado, con 353 reclamaciones sobre devoluciones de abonos. Le siguieron los hoteles y planes vacacionales con 17, las constructoras con 12 y las agencias de autos con nueve casos.

Durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026, las inmobiliarias también se mantienen entre las actividades económicas con mayor cantidad de inconformidades presentadas ante la Acodeco, acumulando un total de 170 quejas contra inmobiliarias por un monto global de $7,894,141.10.

La institución reportó que estas cifras reflejan la alta incidencia de este sector dentro de las reclamaciones de los consumidores en el territorio nacional.

Ahora, la propuesta legislativa contempla otorgar a la institución de protección al consumidor la facultad expresa de ordenar la devolución de los abonos, siempre que se configuren las causales previstas en la ley.

La Acodeco tendría la facultad expresa de ordenar la devolución de los abonos, siempre que se configuren las causales previstas en la ley.
La Acodeco tendría la facultad expresa de ordenar la devolución de los abonos, siempre que se configuren las causales previstas en la ley.

Esto, se aduce, permitiría una respuesta administrativa más ágil y reduciría la necesidad de acudir a los tribunales en controversias de menor monto.

El anteproyecto de ley, que busca modificar la Ley 45 de 2007, se encuentra actualmente en fase de análisis, con el objetivo de regular y proteger los derechos económicos de los consumidores panameños en las operaciones de reserva de bienes.

Si es aprobado, ofrecería mayor seguridad jurídica tanto a compradores como a vendedores, al establecer procedimientos claros para la devolución de los abonos y evitar políticas unilaterales de “no devolución” que no hayan sido expresamente aceptadas.

La finalidad central de la iniciativa es garantizar que los consumidores no queden desprotegidos al reservar productos y que, en caso de no concretarse la compraventa, cuenten con mecanismos efectivos para recuperar su dinero.

Temas Relacionados

AnteproyectoLeyAbonosComerciosCompraPanamáConsumidoresGarantizarDevoluciónDineroProducto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Sequía obliga al Gobierno a reforzar inversiones para rescatar el agro ante pérdidas de cultivos

La estrategia permitirá rehabilitar sistemas de riego y preparar nuevas obras de infraestructura hídrica, en respuesta a las pérdidas ocasionadas por la falta de lluvias.

Honduras: Sequía obliga al Gobierno a reforzar inversiones para rescatar el agro ante pérdidas de cultivos

Santiago, República Dominicana: se duplica la demanda de atención por trastornos del neurodesarrollo en los últimos años

En cinco años, la Unidad de Psicología Especializada de la Clínica Corominas pasó a programar unas 132 citas al día, con predominio de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo y dificultades de aprendizaje

Santiago, República Dominicana: se duplica la demanda de atención por trastornos del neurodesarrollo en los últimos años

Congresistas estadounidenses instaron a rechazar la eliminación de las elecciones anunciada por Ortega en Nicaragua

Los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar pidieron a la comunidad internacional no legitimar las reformas del régimen Ortega-Murillo

Congresistas estadounidenses instaron a rechazar la eliminación de las elecciones anunciada por Ortega en Nicaragua

Capturan a gatillero de la pandilla 18 acusado de homicidio en la zona central de El Salvador

El arrestado fue identificado como Ezequiel Esaú Palacios Placidon, de 35 años, alias “Bliky” o “Pliky”, localizado en el cantón El Limón, Colón, durante un patrullaje realizado este lunes

Capturan a gatillero de la pandilla 18 acusado de homicidio en la zona central de El Salvador

El inicio del año escolar en República Dominicana está marcado por avances y nuevos retos

La apertura del ciclo lectivo incluye la expansión de aulas y la entrega de materiales, pero el gremio docente señala retos que podrían afectar la cobertura

El inicio del año escolar en República Dominicana está marcado por avances y nuevos retos

TECNO

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

“El dinero no importará en 2036”: la radical predicción de Elon Musk para todos

Por qué siempre debes presionar el clutch o embrague al arrancar un vehículo

Un especialista en ciberseguridad explicó cómo operan las organizaciones detrás de las estafas digitales

¿Las Guerreras K-pop son reales? la pregunta más buscada en Google y en español

ENTRETENIMIENTO

Un hombre es arrestado tras subir videos peleando con tiburones a sus redes sociales

Un hombre es arrestado tras subir videos peleando con tiburones a sus redes sociales

La curiosa confesión de Tom Holland: “Cuando haces prensa de películas de las que estás realmente orgulloso, es muy fácil”

Tom Holland admite que algunas de sus películas son “una mierda”

Murió Rebecca Luna, la tiktoker que documentó su lucha contra el Alzheimer

Carly Simon ha sido diagnosticada con Parkinson: así lo contó en un emotivo mensaje

MUNDO

Mató a su expareja, entró cubierto de sangre a un pub y apareció muerto en su celda 6 días antes del juicio

Mató a su expareja, entró cubierto de sangre a un pub y apareció muerto en su celda 6 días antes del juicio

La policía canadiense investiga un tiroteo contra el consulado de Estados Unidos en Toronto

Omán impulsa una negociación con Egipto, Irán y los países del Golfo para lograr un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Bernard Arnault, el hombre más rico de Europa, rechazó las versiones sobre una disputa familiar por la sucesión de su imperio

Corea del Norte descartó cualquier desnuclearización y llamó “portavoz de Estados Unidos” a la ASEAN