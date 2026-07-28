Panamá: anteproyecto de ley pretende garantizar la devolución del dinero a los consumidores cuando no logren finalizar una compra

Una clienta dialoga con un comerciante en un almacén de electrodomésticos en Panamá, junto a una lavadora que presenta una cinta con la palabra "Abonado". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La propuesta de modificación a la Ley 45 de 2007 busca definir un marco normativo específico para los abonos de separación o reserva de bienes en Panamá.

El anteproyecto pretende cerrar un vacío en la legislación existente y brindar mayor certeza a consumidores y comercios en casos donde la compraventa no se finaliza.

Hoy día los consumidores se quejan de que al abonar un producto y no llegar a concretar la compra los comerciantes no les devuelven el dinero, y si lo hacen es por una cantidad ínfima a la que ha abonado.

Algunos comercios insisten en entregar vales de consumo o realizar devoluciones parciales, una práctica que no siempre resulta clara para los clientes al momento de la transacción.

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Actualmente, la Ley 45 regula diversos aspectos de las relaciones de consumo, como los derechos de los compradores, las obligaciones de los proveedores y la publicidad de los productos.

Los consumidores se quejan de que los contratos de "Abono" no son del todo claro sobre el destino final del dinero, cuando no se llega a un acuerdo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establece que los proveedores deben informar de manera clara las condiciones para devoluciones y cambios antes de cerrar cualquier venta. Pero, los afectados aseguran que muchas veces estos términos no se comunican correctamente, lo que genera confusión y malestar.

Sin embargo, no establece reglas claras sobre cómo deben manejarse los abonos entregados por los consumidores para apartar bienes, ni detalla las condiciones para su devolución si la transacción no se concreta.

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El anteproyecto, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, responde a una problemática frecuente en el comercio panameño.

Los establecimientos suelen solicitar un pago anticipado para reservar un producto, comprometiéndose a mantenerlo disponible por un plazo determinado.

Cuando la venta no llega a perfeccionarse, surgen disputas sobre el destino de ese dinero, especialmente si existen políticas de “no devolución” que no fueron informadas ni aceptadas de manera explícita por el consumidor.

Un almacén en ciudad de Panamá muestra a clientes comprando entre estanterías repletas de productos y carteles que anuncian "Baratillo", "Aproveche" y "Ofertas". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo 2025-2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió numerosas quejas por este motivo.

El sector inmobiliario fue el más afectado, con 353 reclamaciones sobre devoluciones de abonos. Le siguieron los hoteles y planes vacacionales con 17, las constructoras con 12 y las agencias de autos con nueve casos.

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Durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026, las inmobiliarias también se mantienen entre las actividades económicas con mayor cantidad de inconformidades presentadas ante la Acodeco, acumulando un total de 170 quejas contra inmobiliarias por un monto global de $7,894,141.10.

La institución reportó que estas cifras reflejan la alta incidencia de este sector dentro de las reclamaciones de los consumidores en el territorio nacional.

Ahora, la propuesta legislativa contempla otorgar a la institución de protección al consumidor la facultad expresa de ordenar la devolución de los abonos, siempre que se configuren las causales previstas en la ley.

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La Acodeco tendría la facultad expresa de ordenar la devolución de los abonos, siempre que se configuren las causales previstas en la ley.

Esto, se aduce, permitiría una respuesta administrativa más ágil y reduciría la necesidad de acudir a los tribunales en controversias de menor monto.

El anteproyecto de ley, que busca modificar la Ley 45 de 2007, se encuentra actualmente en fase de análisis, con el objetivo de regular y proteger los derechos económicos de los consumidores panameños en las operaciones de reserva de bienes.

Si es aprobado, ofrecería mayor seguridad jurídica tanto a compradores como a vendedores, al establecer procedimientos claros para la devolución de los abonos y evitar políticas unilaterales de “no devolución” que no hayan sido expresamente aceptadas.

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La finalidad central de la iniciativa es garantizar que los consumidores no queden desprotegidos al reservar productos y que, en caso de no concretarse la compraventa, cuenten con mecanismos efectivos para recuperar su dinero.