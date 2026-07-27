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Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

Las actrices visitaron Sería Increíble y hablaron de la denuncia de Thelma Fardin que terminó en la condena al actor en Brasil por abuso sexual

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron juntas por primera vez sobre Juan Darthés y recordaron las grabaciones y giras de Patito Feo (Video: Instagram)

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Brenda Asnicar y Laura Esquivel se refirieron por primera vez en conjunto al caso de Juan Darthés durante una visita al programa Sería Increíble, conducido por Nati Jota, y relataron cómo vivieron desde adentro los años de grabaciones y giras de Patito Feo junto al actor condenado por abuso sexual. Las declaraciones de ambas se producen después de que la justicia brasileña dejara firme, en mayo de 2026, la condena de seis años de prisión contra Darthés, impulsada originalmente por la denuncia que Thelma Fardín realizó en 2018.

Ante la pregunta de la conductora sobre si habían tenido algún indicio de lo que ocurría, Asnicar fue directa: “Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora”. La actriz luego precisó un recuerdo de aquellas giras que, con el tiempo, adquiere otro peso: “Me acuerdo mucho de la gira. Me acuerdo, no voy a dar nombres obviamente porque no voy a comprometer a nadie, pero me acuerdo de una maquilladora en un pasillo diciendo: ‘Che, tipo, este chabón me está...’. Estaba al acecho”, dijo en el ciclo de OLGA.

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Juan Darthés habló tras el fallo a su favor
La justicia brasileña dejó firme en mayo de 2026 la condena de seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual

Esquivel, por su parte, describió un vínculo diferente con el actor durante aquellos años. “La relación que tenía con él era superpaternal, de padre a hija”, explicó. La actriz también señaló que el entorno de producción generaba una sensación de seguridad que hizo más difícil procesar la denuncia cuando llegó: “Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”.

Uno de los tramos más relevantes de la charla fue el que abordó las condiciones de las giras internacionales. Asnicar introdujo una distinción que pone en perspectiva la vulnerabilidad diferencial dentro del elenco: “El resto era mucho más vulnerable. Fue una exigencia nuestra. Mi mamá me dijo: ‘Vos no viajás si yo no voy con vos’”. Esquivel confirmó que ella también viajaba acompañada por su madre. La diferencia entre quienes contaban con ese respaldo familiar y quienes no aparece, en retrospectiva, como un factor que incidió en el nivel de exposición de cada integrante del grupo.

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En el programa también recordaron que Calu Rivero fue criticada cuando habló públicamente sobre Juan Darthés antes de la denuncia de Thelma Fardín
En el programa también recordaron que Calu Rivero fue criticada cuando habló públicamente sobre Juan Darthés antes de la denuncia de Thelma Fardín

La conversación también incluyó una referencia a Calu Rivero, quien fue la primera actriz en hablar públicamente sobre Darthés, antes de la denuncia de Fardín. Noelia Custodio, también presente en el programa, recordó que Rivero “fue muy criticada cuando salió a hablar”. Esquivel lo confirmó: “Eso es lo triste”. El episodio ilustra un patrón que se repitió a lo largo del caso: las mujeres que señalaron al actor fueron cuestionadas antes de ser escuchadas.

Esquivel fue quien puso en palabras el costo personal que implicó para Fardín sostener la denuncia durante años. “Me cuesta, desde el lado de Thelma, todo lo que pasó ella. Todos los años que tuvo que estar con la justicia, yendo y viniendo. ¿Cómo salís a la calle? Salir a la calle, cómo te mira la gente por lo que sos, por lo que dijiste, muy cuestionado”, dijo. Asnicar agregó: “A tu familia, encima”. Nati Jota cerró el intercambio con una observación que ninguna de las presentes discutió: “Termina juzgada ella y su familia”.

El proceso judicial contra Darthés comenzó formalmente tras la denuncia pública de Fardín en diciembre de 2018. El actor, que se instaló en Brasil tras el escándalo, enfrentó un largo recorrido judicial que incluyó instancias tanto en Argentina como en territorio brasileño. La condena a seis años de prisión por abuso sexual quedó firme en mayo de 2026, cuando las autoridades brasileñas rechazaron los últimos recursos presentados por la defensa.

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