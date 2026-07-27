Un brutal incendio arrasó con una casa en Córdoba y dos personas resultaron heridas

El fuego de origen aún desconocido destruyó una vivienda en avenida Tronador al 3100 y dejó a dos adultos con quemaduras en miembros superiores e inferiores, quienes fueron trasladados

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Un incendio afectó una vivienda de barrio Parque Capital Sur, en Córdoba, y dejó a dos personas con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Tanto el hombre como la mujer fueron trasladados al Instituto del Quemado, mientras las llamas ya habían comprometido toda la propiedad al momento de la llegada de los bomberos.

El siniestro se registró en avenida Tronador al 3100, donde un importante despliegue de la Subdirección General de Bomberos respondió al llamado de emergencia. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el fuego con afectación generalizada al inmueble y trabajaron para sofocarlo.

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Según informaron fuentes de la Policía de Córdoba, el origen del foco ígneo habría sido en el interior de la propiedad, aunque las circunstancias exactas todavía son materia de investigación.

Junto a los bomberos, un servicio de emergencias atendió a los ocupantes de la vivienda en el lugar. Tanto el hombre como la mujer —ambos mayores de edad— presentaban quemaduras en miembros superiores e inferiores, por lo que fueron trasladados al Instituto del Quemado para recibir atención médica.

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La Policía de Córdoba no brindó precisiones sobre la identidad de los afectados ni sobre el estado de salud en que ingresaron al centro asistencial.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, aún no se determinó qué originó el fuego dentro de la vivienda.

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Un auto chocó tras pisar un pozo en el medio de la calle y se incendió en Berazategui: hay dos jóvenes heridos

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el vehículo pasó sobre una alcantarilla sin tapa.

Dos jóvenes de 18 años permanecen internados con heridas de gravedad tras un brutal accidente que quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve como el auto en el que viajaban perdió el control al pasar sobre una boca de tormenta sin tapa, chocó contra un árbol y se incendió. El hecho ocurrió en Berazategui y el video recién se difundió días después, en medio del reclamo de los vecinos que llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro de esa alcantarilla.

El siniestro tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Según informó El Nacional de Matanza, el Peugeot 206 en el que circulaban los dos jóvenes pasó sobre la boca de tormenta, cuya tapa estaba suelta tras una refacción anterior, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. El auto impactó contra un árbol y, a continuación, colisionó contra otro vehículo que avanzaba en el mismo sentido.

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Las imágenes captadas por las cámaras de la zona muestran la secuencia completa: tras el impacto, el Peugeot 206 dio varios trompos, se desarmó por completo y se prendió fuego.

Las autoridades debieron intervenir de forma inmediata para rescatar a los dos ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud. Ambos continúan hospitalizados en estado grave.

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El video del accidente no se conoció sino hasta días después del hecho, y su difusión reavivó el reclamo de los residentes del sector.

Los vecinos sostienen que la tapa de la alcantarilla quedó suelta luego de una refacción y que, pese a los pedidos reiterados, nadie la reparó. Según reportaron medios locales, la boca de tormenta aún no fue arreglada al momento de conocerse las imágenes.

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A más de una semana del accidente, las marcas del siniestro permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.