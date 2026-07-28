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Kristalina Georgieva se reunió con el círculo rojo: quiénes son los empresarios argentinos que cenaron con la número uno del Fondo Monetario

El encuentro lo organizó el FMI y no asistieron funcionarios del Gobierno. Se realizó en el Palacio Duhau del barrio porteño de Recoleta

Kristalina Georgieva se reune con empresarios en el Palacio Duhau
EL Palacio Duhau, donde ser realizó la cena y se alojan Georgieva y parte de su comitiva
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Luego de una jornada en la se reunión con el presidente Javier Milei y con el gabinete nacional ampliado, en la que dio una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y luego de mantener un encuentro con estudiantes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cenó con alguno de los empresarios y empresarias más importantes del país.

El círculo rojo vernáculo, aunque una versión reducida de unos 10 representantes.

La lista de los invitados a la cena, que se realizó en el siempre coqueto y premium Palacio Duhau, en la barrio de Recoleta, se mantuvo en reserva y las invitaciones salieron de la representación local del Fondo el el país, una oficina técnica con muy bajo perfil a cargo de Max Alier Montenegro. Hubo camionetas negras de seguridad privada, la del hotel y también efectivos de la Policía Federal.

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Kristalina Georgieva se reune con empresarios en el Palacio Duhau
Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, esta noche, en el ingreso al Duhau

Según pudo saber Infobae, entre los invitados al encuentro de esta noche en el Duhau estuvieron Eduardo Elsztain, presidente y accionista de IRSA, dueña de un imperio inmobiliario que incluye a la mayoría de los shoppings del país, y a Marcos Bulgheroni, CEO de la petrolera Pan American Energy, PAE. Justamente, ese rubro, que Georgieva destacó como uno de los más vitales del país esta mañana, será protagonista de la segunda y última jornada de la funcionaria en Argentina: este martes visitará Vaca Muerta, de la mano de Horacio Marín, presidente de YPF.

Otros de los asistentes a la cena fueron el presidente de Marcado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna; el presidente y fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri; Mariana Schoua, presidenta de AmCham, la cámara de empresas de Estados Unidos en Argentina; e Isela Costantini, asesora del directorio de Grupo ST.

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Kristalina Georgieva se reune con empresarios en el Palacio Duhau
Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá

Georgieva, según pudo saber este medio, estuvo acompañada por algunos de los funcionarios de su equipo que vinieron al país, como el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk y Luis Cubeddu.

Los temas de conversación seguramente pasaron por la marcha de la macro y también por el contexto electoral que viene. “Ella quiere escuchar cómo los empresarios ven al contexto económico y al gobierno”, detalló un allegado a la organización. Seguramente, la titular del fondo también recibió preguntas.

Impresionada por el programa

Esta tarde, Caputo destacó que la titular de Fondo “remarcó lo impresionada que estaba con los resultados del programa” en la reunión de gabinete ampliado de esta tarde. Durante el encuentro también estuvo presente el presidente Milei, quien abordó la situación económica del país y las perspectivas ante el complejo escenario internacional.

Kristalina Georgieva se reune con empresarios en el Palacio Duhau
El presidente de Marcado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna

Caputo indicó que Georgieva hizo hincapié en la necesidad de “perseverancia ante la ansiedad social”, apoyándose en su experiencia personal: “Ella viene de Bulgaria y entiende porque Bulgaria pasó situaciones similares. Tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Y decía que es muy común que se van alcanzando logros, la gente los de como por dados y se ponga más ansiosa”.

El ministro relató que la directora del FMI “volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo”, relacionando esa visión con el superávit fiscal y energético del país. Citó a Georgieva: “Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”.

Kristalina Georgieva se reune con empresarios en el Palacio Duhau
Mariana Schoua, presidenta de AmCham

Según Caputo, Milei explicó a Georgieva “cómo eso funcionaba como una suerte de seguro para la Argentina. Si bien la situación internacional puede complicarse y puede haber una eventual suba de tasas en lo que resta del año, Argentina, que ahora es un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”.

En cuanto al mercado laboral, Caputo manifestó: “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”.

Respecto a las reformas, repasó ante Georgieva los principales puntos de la reforma laboral: “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito. Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice”.

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la derecha, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, posan para una foto a su llegada al Ministerio de Economía (AP Foto/Gustavo Garello)
La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la derecha, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, posan para una foto a su llegada al Ministerio de Economía (AP Foto/Gustavo Garello)

Frente a la consulta sobre si la llegada de la directora del FMI representa un respaldo al gobierno de Milei, Caputo sostuvo que “el Fondo no se mete nunca en temas políticos”. Y remarcó que la visita de Georgieva no está ligada a la coyuntura política local: “No relaciono para nada con lo político. Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos. Vino en función de eso pero no tiene nada que ver con la relación política”.

Como se detalló, mañana martes, las actividades continuarán en Vaca Muerta. Georgieva viajará a Neuquén junto a Caputo para visitar el yacimiento Loma Campana, donde los recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana, la funcionaria partirá rumbo a Uruguay.

Fotos: Gustavo Gavotti

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