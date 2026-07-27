Murió Rebecca Luna, la tiktoker que documentó su lucha contra el Alzheimer

Rebecca Luna fallece a los 49 años tras compartir públicamente su diagnóstico de Alzheimer. (Captura de video)

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Rebecca Luna, conocida en TikTok por compartir su experiencia tras ser diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano, falleció el 25 de julio a los 49 años mediante el procedimiento de Asistencia Médica para Morir (Medical Assistance in Dying, MAID), mecanismo legal vigente en Canadá.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en su cuenta oficial de TikTok, donde se informó que la creadora de contenido falleció alrededor de la 1:15 p.m., acompañada por sus seres queridos. En el mismo mensaje, su familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó privacidad.

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Rebecca Luna residía en Victoria, en la provincia canadiense de Columbia Británica, y era madre soltera.

De acuerdo con información difundida en una campaña de recaudación de fondos creada para cubrir gastos relacionados con el final de su vida, mantenía una estrecha relación con su comunidad de seguidores en redes sociales, quienes siguieron de cerca la evolución de su estado de salud durante el último año.

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Rebecca Luna creó una campaña de GoFundMe para apoyar a sus familiares con los gastos derivados de su muerte.

Hasta el momento la campaña en GoFundMe lleva acumulado poco más de 11 mil dólares, con una meta de 20 mil dólares.

“He sido madre soltera (con mucho orgullo) toda mi vida, así que mis queridos seguidores me sugirieron que hiciera una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos del final de mi vida y así no dejar a mis seres queridos con esa responsabilidad además de su propio dolor”, se lee en la descripción de la campaña.

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La creadora de contenido anunció públicamente su diagnóstico de Alzheimer de inicio temprano en abril de 2025, cuando tenía 48 años.

A partir de ese momento comenzó a documentar en TikTok distintos aspectos de su enfermedad, incluyendo consultas médicas, cambios en su condición y el proceso que siguió para acceder al programa de Asistencia Médica para Morir.

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Rebecca Luna compartió su proceso con la enfermedad durante un año. (Captura de video)

Sus publicaciones alcanzaron una amplia audiencia y reunieron a una comunidad interesada en conocer más sobre esta forma poco frecuente de demencia que puede manifestarse antes de los 65 años.

Además de compartir actualizaciones personales, Rebecca Luna difundía información relacionada con la legislación canadiense sobre MAID y respondía preguntas de personas que buscaban conocer el funcionamiento del procedimiento.

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Durante ese periodo también relató algunos momentos personales vinculados a su actividad como creadora de contenido.

Entre ellos destacó el encuentro con la cantante británica Lily Allen, a quien consideraba una de sus artistas favoritas. Luna explicó que logró conocerla durante un concierto después de expresar públicamente su deseo de tomarse una fotografía con ella.

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Rebecca Luna reveló que pudo conocer a Lily Allen gracias a que se volvió creadora de contenido. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Días antes de su fallecimiento, Rebecca Luna informó a sus seguidores que la fecha prevista para acceder al procedimiento había sido modificada.

Inicialmente estaba programada para principios de agosto; sin embargo, posteriormente comunicó que se realizaría el 25 de julio. En un video publicado poco antes de esa fecha explicó que la decisión se había tomado tras evaluar su situación médica y personal.

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En ese mismo mensaje señaló que el deterioro asociado con la enfermedad había influido en su determinación. También indicó que dedicaría sus últimos días a convivir con sus familiares antes de la fecha establecida.

Rebecca Luna pasó sus últimos días con sus familiares. (Captura de video)

Rebecca Luna reunió cerca de 100 mil seguidores en su cuenta más reciente de TikTok, donde publicó de manera constante videos relacionados con su experiencia viviendo con Alzheimer de inicio temprano.

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A lo largo de más de un año utilizó la plataforma para compartir información sobre su diagnóstico, las decisiones médicas que enfrentó y el desarrollo de su tratamiento.