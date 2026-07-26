John Leguizamo revela el impacto de “La era de hielo” en su vida: “Me permitió pagar la universidad de mis hijos”

John Leguizamo detalla cómo los ingresos de La era de hielo transformaron su economía familiar y su carrera

El dinero que recibió John Leguizamo por su trabajo en la saga animada La era de hielo le permitió cubrir gastos clave de su vida personal, desde la compra de viviendas hasta el pago de la universidad de sus hijos.

El propio actor relató que los ingresos obtenidos al prestar su voz a Sid el perezoso fueron decisivos para afrontar compromisos económicos y para asegurar la educación superior de su familia, en el marco del lanzamiento de la sexta entrega de la franquicia, prevista para febrero de 2027.

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El impacto económico de un personaje animado

Según relató John Leguizamo en diversos medios, los pagos por participar en La era de hielo no solo le permitieron saldar cuentas cotidianas, sino que abrieron la puerta a la adquisición de una segunda y tercera residencia.

El actor, de 66 años, señaló que el trabajo con la productora le aportó estabilidad financiera durante más de dos décadas. La saga, producida por Blue Sky Studios y distribuida por 20th Century Fox (hoy parte de Disney), se convirtió en una de las más rentables del cine animado desde su estreno en 2002.

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El actor destaca que el papel de Sid le permitió adquirir viviendas y asegurar la educación de sus hijos (Disney Studios)

La vinculación de Leguizamo con la franquicia se mantuvo constante a lo largo de las entregas. En declaraciones previas al estreno de La Era de Hielo: Mundo de Lava, el actor reconoció que el éxito económico de la serie tuvo un reflejo directo y concreto en su vida familiar. “El dinero de La era de hielo me permitió pagar la universidad de mis hijos”, afirmó en una entrevista reproducida por Variety.

Una franquicia que marcó una generación

La primera película de La era de hielo se estrenó en 2002 y fue seguida por La era de hielo 2: El deshielo (2006), La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios (2009), La era de hielo 4: La formación de los continentes (2012) y La era de hielo 5: Choque de mundos (2016).

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Durante toda la saga, Leguizamo interpretó a Sid, el carismático perezoso que integra el núcleo central de personajes junto a Manny y Diego.

La saga, iniciada en 2002, consolidó a Leguizamo como una figura icónica del cine animado internacional (Walt Disney Studios)

La sexta entrega, titulada La Era de Hielo: Mundo de Lava, llegará a los cines en febrero de 2027. El primer avance de la película se difundió en junio de 2026 y generó expectativa entre los seguidores. Todos los filmes y cortos de la saga están disponibles en Disney+, ampliando la audiencia y manteniendo vigente el interés por la serie.

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El proceso creativo detrás de Sid el perezoso

Para construir la voz de Sid, John Leguizamo recurrió a material documental y observó imágenes de perezosos en el canal Discovery Channel. El actor explicó que estudió el comportamiento de estos animales para dotar de autenticidad al personaje.

Una de las claves fue identificar el sonido que producían al almacenar comida en la boca, lo que lo llevó a incorporar un ceceo lateral característico.

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Leguizamo explica que la voz de Sid surgió tras analizar el comportamiento de los perezosos y sumar un ceceo único (Disney+)

En una entrevista rescatada por The Hollywood Reporter, Leguizamo confesó que, tras dos décadas, todavía le resulta difícil desprenderse de los rasgos vocales de Sid. “A veces me sorprendo hablando con ese ceceo”, admitió el actor, quien también destacó la oportunidad de explorar su faceta más cómica a través del personaje.

Anticipos de la nueva película

En relación al estreno de La Era de Hielo: Mundo de Lava, Leguizamo adelantó la presencia del trío protagónico y el regreso de figuras como Queen Latifah y, posiblemente, Jennifer Lopez. El elenco también contará con la participación de Ray Romano, Denis Leary y Simon Pegg, actores recurrentes en la franquicia.

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El intérprete anticipa el regreso del trío principal y adelanta aventuras inéditas en el universo de Ice Age (Disney Studios)

La trama de la sexta entrega llevará a los personajes a una aventura en territorios dominados por dinosaurios y lava, donde deberán afrontar nuevos desafíos. Según la información oficial, la historia transcurrirá en el llamado Mundo Perdido, un entorno inexplorado dentro del universo creado por Blue Sky Studios.

El legado económico y profesional de la saga

El papel de Sid consolidó a John Leguizamo como una figura reconocida en la animación global. Además del reconocimiento artístico, el actor subrayó que la franquicia de La era de hielo le permitió sostener proyectos personales y familiares a largo plazo. “Es un personaje que cambió mi vida dentro y fuera de la pantalla”, aseguró en diálogo con Variety.

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El éxito de la franquicia garantizó estabilidad financiera y consolidó a Leguizamo en el mundo de la animación (REUTERS/Danny Moloshok)

La continuidad de la saga y su impacto económico evidencian el alcance mundial de las producciones animadas. El fenómeno comercial de La era de hielo transformó la carrera de Leguizamo y proporcionó estabilidad a su entorno familiar, un aspecto que el propio actor considera fundamental tras más de veinte años vinculado a la franquicia.