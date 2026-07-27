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Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

Ante la formalización de la acusación en la Justicia, el Guapo decidió apartar al jugador, que venía de anotarle un gol a River Plate

Barracas Central-Olimpia
Gonzalo Morales fue separado del plantel
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El Club Atlético Barracas Central tomó una medida concreta sobre el caso del delantero Gonzalo Morales este lunes: ante la formalización de una denuncia judicial en su contra por violencia de género, el club resolvió separarlo del plantel profesional de Primera División con carácter preventivo, hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.

La decisión quedó plasmada en un segundo comunicado oficial que la institución publicó en sus redes sociales este lunes 27 de julio. El texto marca un cambio respecto al primer pronunciamiento del club, en el que Barracas Central aguardaba la confirmación de una denuncia formal antes de adoptar medidas institucionales.

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“Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”, señala el comunicado del club porteño.

El comunicado de Barracas Central sobre Gonzalo Morales
El comunicado de Barracas Central sobre Gonzalo Morales

El escrito también reitera la posición institucional expresada en el comunicado anterior: Barracas Central reafirma “su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género" y renueva “su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”. El club además anunció que continuará colaborando con las autoridades competentes en todo lo que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos, y que adoptará las medidas que correspondan según la evolución de las actuaciones judiciales, “siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia”.

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El caso estalló pocas horas después de que Morales marcara el gol del triunfo de Barracas Central ante River Plate en el Monumental, en el arranque del Torneo Clausura. Su ex pareja, Karen Dinna, lo acusó públicamente en Instagram de ejercer violencia física, psicológica y verbal durante meses de convivencia. En su publicación incluyó fotos con hematomas en el rostro y las piernas, capturas de conversaciones de WhatsApp con el jugador y con la madre de él. En uno de esos intercambios, Dinna le escribió al futbolista: “Me cagaste a piñas”, “me pegaste una patada en el orto en México”, “me dejaste un ojo morado”. La respuesta del delantero fue: “Chau Karen, te amo”.

Karen Dinna mostró las consecuencias físicas
Karen Dinna mostró las consecuencias físicas

Dinna también relató que Morales la dejaba encerrada con llave en la casa cuando se iba a entrenar, y que cuando intentó avanzar con una denuncia recibió presiones de la familia del jugador. Según su relato, le decían que “con plata se arregla todo” y que nadie le iba a creer. “Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”, escribió. Cerró su mensaje con una definición: “Hoy la denuncia ya está hecha”.

En el primer comunicado del club, Barracas Central había señalado que “una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal”, adoptaría las medidas pertinentes. Con la formalización judicial confirmada, el club procedió a la separación del jugador del plantel.

El chat de Dinna y Morales
El chat de Dinna y Morales

Surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, donde debutó en 2022 y anotó dos goles en nueve partidos, el delantero -apodado el Toro- está cedido en Barracas Central hasta el 31 de diciembre de este año. Con ese tanto llegó a seis goles con la camiseta del equipo del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y festejó con el Topo Gigio, gesto históricamente asociado al Xeneize.

“El Topo Gigio fue porque mi ídolo es Román (Riquelme), fue para él que es de Boca también”, declaró en zona mixta. Antes, en declaraciones a ESPN, había celebrado el resultado con una frase cargada de historia personal: “Para mí y mi familia vale mucho, sabiendo de dónde vengo yo y dónde hice inferiores”.

LOS POSTEOS DE KAREN DINNA

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El chat con la madre del jugador
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