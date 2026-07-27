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“27 campeones, 27 identidades”: la historia detrás de los parches especiales que usarán los equipos en la Copa Libertadores

A partir de los octavos de final de la edición 2026, aquellos clubes que fueron campeones mostrarán un detalle particular en sus camisetas

"27 campeones, 27 identidades", es el lema

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) presentó este lunes los parches conmemorativos personalizados que lucirán los clubes campeones de la Copa Libertadores a partir de los octavos de final de la edición 2026. El anuncio, realizado desde la sede de la entidad en Luque, Paraguay, introduce un rediseño que abandona el emblema dorado estándar utilizado hasta la fase de grupos y le otorga a cada institución una identidad visual propia.

A diferencia del parche uniforme que se usó durante años —un logo dorado con el número de títulos conquistados—, el nuevo diseño incorpora los colores oficiales de cada club, la cantidad de veces que levantó el trofeo y, como principal novedad, los años exactos de cada consagración. “Cada parche fue diseñado de manera exclusiva para reflejar la historia de cada institución en el torneo, con la incorporación de los años en los que conquistó La Gloria Eterna”, señaló la CONMEBOL en un comunicado oficial.

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El organismo también precisó que “estos parches acompañarán a los campeones históricos durante la fase final de la CONMEBOL Libertadores 2026, honrando su legado e inspirando un nuevo camino hacia La Gloria Eterna”. Los emblemas harán su debut en los partidos de ida de los octavos de final, programados para la semana del 11 de agosto.

Entre los clubes que estrenarán el nuevo parche figuran siete equipos con título en su haber que avanzaron a esa instancia: Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro y Corinthians por Brasil; Estudiantes de La Plata por Argentina; y Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Ecuador. Cada diseño refleja la historia particular de cada institución: el parche de Fluminense, por caso, exhibe el año 2023, cuando el club venció a Boca Juniors en el Maracaná para alzarse con su primera Libertadores; el de Palmeiras muestra los años 1999, 2020 y 2021.

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Estudiantes de La Plata, con cuatro títulos en su haber, es el único representante argentino con derecho a usar el nuevo emblema en esta fase. El club platense recibirá el 11 de agosto a Universidad Católica de Chile en el partido de ida, mientras que el de vuelta se disputará el 18.

Siete parches en forma de escudo con el trofeo de la Copa Libertadores y años inscritos, el logo de CONMEBOL Libertadores y fondo gris
Los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores y que ostentan títulos en la competencia usarán estos parches conmemorativos que incluyen el trofeo y los años de la gesta

El rediseño también alcanza a clubes que no participan en la presente edición o que ya fueron eliminados. Boca Juniors, con seis Libertadores, tendrá su propio parche con los colores azul y amarillo y la franja horizontal característica de su camiseta, con los años de cada conquista grabados junto a los seis trofeos. No obstante, el conjunto de la Ribera no podrá estrenarlo en 2026, dado que quedó eliminado en la fase de grupos. El parche de Peñarol, el club uruguayo con más títulos en la historia del torneo —cinco, obtenidos en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987—, ya fue presentado por la institución a través de sus redes sociales. Nacional de Uruguay, con tres conquistas (1971, 1980 y 1988), también aparece en el video oficial de la CONMEBOL, aunque el club no realizó aún su presentación formal. “27 campeones, 27 identidades”, reza el corto con la explicación de la idea, que tuvo gran impacto en las redes.

La iniciativa de la confederación convierte al parche de campeón en un elemento diferenciador entre los equipos que compiten en la fase final, al tiempo que funciona como registro visual del palmarés de cada institución en el torneo más prestigioso del fútbol sudamericano de clubes.

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