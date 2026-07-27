Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al Gobierno británico que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Benedict Cumberbatch, Benedict Wong y Alan Cumming pidieron al Gobierno del Reino Unido que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (REUTERS)

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Tres actores británicos con presencia en Hollywood —Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong— pidieron este lunes al Gobierno del Reino Unido que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, en un artículo de opinión publicado en The Guardian en el que advierten que la operación “amenaza con causar un daño inmenso al público británico”.

El texto, dirigido a la secretaria de Estado de Cultura, Lisa Nandy, sostiene que su intervención podría “ser una de las decisiones más trascendentales que cualquier secretaria de Cultura haya tomado para el cine, la televisión y los medios del Reino Unido en toda una generación".

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La carta señala que la fusión —valorada en 110.000 millones de dólares— derivará en “despidos, producciones canceladas, menos películas encargadas y menos riesgos asumidos”.

Los actores reconocen que ese aspecto corresponde en mayor medida a la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés), organismo que también revisa la operación, pero insisten en que a Nandy le corresponde determinar si la fusión responde al interés público. Su respuesta es categórica: “Definitivamente, no”.

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La carta dirigida a Lisa Nandy plantea que la secretaria de Estado debe decidir si la fusión responde al interés público en el Reino Unido (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

El eje central del artículo es la concentración de medios de comunicación que produciría la operación. Paramount ya controla Channel 5, uno de los cinco canales de televisión de servicio público del Reino Unido, y CBS en Estados Unidos.

Si la adquisición de Warner Bros. Discovery prospera, CNN y CNN International quedarían también bajo el mismo propietario.

“Si un único propietario con intereses comerciales controla el acceso a ambos [archivos de noticias de CNN y CBS], controla la materia prima de nuestra memoria histórica”, señala el texto recogido por The Guardian.

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Los tres actores advierten que esa acumulación de poder informativo va más allá de una fusión empresarial ordinaria. Cuando distintos propietarios gestionan distintas redacciones, una historia que uno considera inconveniente puede llegar igualmente al público a través de otro.

Al unirse en una sola compañía, “las ansiedades comerciales —o las deudas políticas— de una sola junta directiva determinan lo que millones de personas ven y lo que nunca sabrán que existió”, escribieron los artistas.

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El artículo afirma que la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery afectaría la diversidad informativa y el acceso a la memoria histórica (REUTERS/Daniel Cole)

El artículo también alude a las consecuencias económicas para la industria audiovisual británica. El sector emplea a más de 180.000 personas, registró un gasto de producción de 6.800 millones de libras el año pasado y aporta cerca de 12.000 millones de libras anuales a la economía.

Cumberbatch, Cumming y Wong recuerdan lo ocurrido tras operaciones anteriores: cuando Discovery se unió a WarnerMedia en 2022, archivó películas ya terminadas y eliminó miles de puestos de trabajo; cuando Skydance se fusionó con Paramount el año pasado, prescindió de cerca de 2.000 empleados.

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El texto cierra con una exhortación directa a la secretaria de Estado: “Nandy ha abierto la puerta a la intervención. Debe atravesarla, por el bien de todos los que hacen televisión y cine en el Reino Unido, y de todos los que los ven. Si no lo hace, nos quedaremos sin capacidad para proteger nuestra industria y nuestra cultura de esta consolidación. No debemos apartar el interés público; debemos defenderlo y bloquear esta fusión”.

Nandy ya había manifestado que está “dispuesta a intervenir” en la operación, aunque el Parlamento permanece en receso hasta el 1 de septiembre.

Los actores advierten que la operación valorada en 110.000 millones de dólares puede derivar en despidos, producciones canceladas y menos películas encargadas (Europa Press)

La secretaria de Estado afronta además otros asuntos mediáticos de envergadura, entre ellos la adquisición de ITV por parte de Sky —propiedad de Comcast— y la renovación de la carta real de la BBC.

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La operación entre Paramount y Warner Bros. Discovery enfrenta resistencia en varios frentes. En Estados Unidos, 12 estados, liderados por California, presentaron una demanda federal para impedir la fusión, y el pasado viernes Paramount acordó posponer la operación hasta que se celebre el juicio antimonopolio.

La semana pasada, la Comisión Europea dio luz verde a la fusión, aunque con condiciones.