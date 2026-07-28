El Gobierno de Guatemala impulsará una reforma para negar medidas sustitutivas por portar armas sin licencia

El Ministerio de Gobernación de Guatemala propone endurecer las penas por portar armas sin licencia, muestra la tasa de 16,2 homicidios y detalla la nueva estrategia policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentará esta semana una reforma al Código Procesal Penal para que la portación ilegal de armas no admita medidas sustitutivas, una decisión que el gobierno vincula con la violencia reciente y que fue acompañada por una instrucción a la Policía Nacional Civil para usar su arma de fuego cuando su integridad o la de un ciudadano estén en riesgo.

El anuncio llegó después de un sábado con 24 fallecidos en el país, jornada que el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval calificó como violenta.

Tres hechos concentraron la mayor parte de las víctimas: siete muertos en una vivienda de Villa Canales, cuatro en una residencia de San Benito, Petén, y tres personas halladas sin vida en un camino vecinal de San José Acatempa, Jutiapa.

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La iniciativa fue anunciada el lunes 27 de julio y será llevada ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República. Según las autoridades, el cambio legal busca impedir que quienes sean detenidos con armas de fuego sin licencia de portación puedan sustituir la prisión preventiva por otras medidas.

Villeda Sandoval dijo que entre enero y julio de 2026 fueron detenidas más de 1.000 personas por portar armas de fuego sin la licencia respectiva.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la cartera afirmó: “Una persona que anda con un arma de fuego sin licencia de portación no puede andar haciendo absolutamente nada bueno”.

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El ministro también pidió a los jueces que traten esa conducta con mayor severidad procesal y no la equiparen a faltas que admiten sustitución de la prisión preventiva. Aclaró, además, que la propuesta oficial no pretende desplazar otra iniciativa similar impulsada antes por un grupo de diputados, sino complementarla.

“Esperamos que complemente la otra iniciativa de ley y se analice cuál es la forma más correcta de reformar el Código Procesal Penal”, señaló. La fecha exacta de su comparecencia ante la comisión legislativa quedará definida en los próximos días, después de conversaciones sostenidas con diputados antes de la conferencia.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentará una reforma al Código Procesal Penal para que la portación ilegal de armas no admita medidas sustitutivas. (Ministerio de Gobernación)

La PNC recibió la orden de disparar si enfrenta una amenaza

El director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, confirmó que existe una instrucción institucional expresa para que los agentes hagan uso de sus armas cuando su integridad o la de ciudadanos esté en riesgo. La directriz, según explicó, incluye respaldo jurídico de la institución y del Ministerio de Gobernación cuando el uso de la fuerza ocurra en cumplimiento del deber.

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Custodio Boteo advirtió: “El que se enfrente a la Policía Nacional Civil o que le quiera causar un daño a un ciudadano va a ser abatido”. Villeda Sandoval sostuvo que, cuando un policía dispara después de ser atacado, actúa bajo la figura de legítima defensa prevista en el Código Penal guatemalteco como causa de justificación y eximente de responsabilidad penal.

“Nadie tiene la legitimidad para enfrentarse a los miembros de la Policía Nacional Civil”, afirmó el ministro.

En la misma línea, el viceministro de Seguridad Roberto Solórzano descartó cualquier acuerdo con grupos criminales y aseguró que la estrategia oficial apunta a recuperar territorios en disputa.

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“No estamos ni vamos a negociar con ninguna estructura criminal. Estamos trabajando porque tenemos que recuperar el territorio que ellos están disputando”, declaró Solórzano. El funcionario precisó que las acciones alcanzan a todos los niveles de las organizaciones delictivas, desde mandos hasta distribuidores de calle, tanto en narcomenudeo como en extorsión.

El viceministro también anunció medidas administrativas y penales contra guardias penitenciarios cuya conducta no se ajuste a los estándares institucionales.

El gobierno vinculó la reforma con casos recientes y con la redistribución de operativos

Las autoridades usaron dos capturas recientes para sostener su argumento sobre la relación entre portación ilegal de armas y delitos graves. En Bárcenas, Villa Nueva, la división DIPANDA de la PNC detuvo a dos sicarios de la Mara Salvatrucha con dos armas de fuego que, de acuerdo con información de inteligencia, iban a ser usadas para asesinar a una persona.

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En Retalhuleu fueron detenidos dos integrantes de la clica Los Crazy Gangster del Barrio 18, procedentes de Amatitlán, con un arma de fuego. Según las investigaciones, planeaban un atentado contra una familia en ese departamento.

El ministro informó que las tres investigaciones por los hechos del sábado avanzan en paralelo con el Ministerio Público. En el caso de San Benito, las autoridades atribuyen el ataque a un grupo de limpieza social.

Pese a ese repunte, Villeda Sandoval defendió la evolución general de los indicadores de violencia. Afirmó que Guatemala registra 16.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 45 en 2010, y acumula 110 homicidios menos que en el mismo período del año anterior.

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El ministro convocó para este lunes una reunión con el ministro de la Defensa para ajustar los operativos conjuntos con el Ejército. El objetivo es redirigirlos a zonas donde la violencia se ha desplazado después de la aplicación del Plan Centinela Escuintla y el Plan Centinela Metropolitano: Sanarate, Palencia, Villa Canales y Monjas, en Jalapa.

A finales de agosto está prevista la graduación de 3,200 nuevos agentes de la PNC. Custodio Boteo añadió que 500 de esos efectivos serán destinados exclusivamente a unidades motorizadas entrenadas por la unidad de élite Lobos Grill y desplegadas en las comisarías con mayor incidencia delictiva.

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