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Carly Simon ha sido diagnosticada con Parkinson: así lo contó en un emotivo mensaje

La intérprete de “You’re So Vain” explicó que pese a las dificultades médicas, prepara el lanzamiento de un nuevo álbum

Carly Simon lanzó el tema "You're So Vain" en 1972. (YouTube)
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Carly Simon informó que fue diagnosticada con enfermedad de Parkinson y cáncer de piel, luego de varios años alejada de la vida pública.

La artista dio a conocer su estado de salud durante el fin de semana y explicó que decidió compartir la información después de recibir numerosas preguntas de sus seguidores sobre su ausencia.

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De acuerdo con un comunicado obtenido por la revista People, la intérprete de “You’re So Vain” señaló que actualmente recibe tratamiento por la enfermedad de Parkinson.

“Mucha gente me ha escrito, preguntándose amablemente por mi relativo silencio, cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson. Me ha llevado tiempo comprender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería compartir públicamente”, indicó.

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Carly Simon indicó que ha sido difícil vivir con Parkinson. (REUTERS/Charles Platiau)
Carly Simon indicó que ha sido difícil vivir con Parkinson. (REUTERS/Charles Platiau)

Asimismo, indicó que fue sometida a una intervención quirúrgica para tratar un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel que se desarrolla con frecuencia en las células basales de la epidermis.

“Me extirparon el cáncer, pero la cirugía afectó mi apariencia y me hizo sentir más cohibida al ser vista en público. Siempre he sido más crítica con mi aspecto de lo que nadie podría imaginar (¡qué ironía que haya escrito «Eres tan vanidosa»!), y esto le dio a mi crítico interior mucho material nuevo", indicó.

A pesar de las condiciones médicas que atraviesa, la cantante, de 83 años, afirmó que ha continuado con sus actividades personales y profesionales.

“El Parkinson es diferente para cada persona y puede ser impredecible. Algunos días estoy tan cansada que no puedo ni empezar el día. Otros, me da un poco más de margen para moverme, pensar, trabajar y sentirme yo misma”, expresó.

Por si fuera poco, Carly Simon reveló que la enfermedad comenzó con problemas de artritis en ambas rodillas y en la cadera. Posteriormente se sometió a tres cirugías para reemplazar las tres articulaciones con metal y plástico.

“Después de tres cirugías de reemplazo, asumí que mi dificultad para caminar era simplemente una parte desafortunada y bastante irónica del proceso de recuperación. Pero mi movilidad siguió empeorando”, señaló.

Y añadió: “Me costaba levantarme de sillas bajas y sofás profundos sin que alguien me ayudara. Los muebles mullidos se convirtieron en mi peor enemigo. Una vez sentada, sentía como si la silla me hubiera engullido y pudiera quedarme allí para siempre, como una invitada que se ha quedado demasiado tiempo”.

Carly Simon fue diagnosticada tras realizarce varios estudios. (REUTERS/Charles Platiau)
Carly Simon fue diagnosticada tras realizarce varios estudios. (REUTERS/Charles Platiau)

Sin embargo, la famosa aseguró que llegó un momento en que no podía caminar sin ayuda, por lo que tras una evaluación exhaustiva en la Clínica Mayo, le diagnosticaron Parkinson.

En el mismo comunicado, Carly Simon habló sobre algunos de los efectos físicos y emocionales derivados de sus problemas médicos. Mencionó el dolor, el cansancio y la carga mental asociados con su situación de salud, además de referirse a los cambios que ha experimentado en su rutina diaria.

“El Parkinson suele asociarse con problemas de movimiento, temblores y equilibrio, pero puede afectar mucho más que al cuerpo. Puede provocar ansiedad, depresión, agotamiento y apatía. Eso ha sido una de las cosas más difíciles de explicar. No se trata simplemente de tristeza o pereza”, comentó.

Carly Simon prepara su próximo álbum "Comes in Waves" (Shutterstock).
Carly Simon prepara su próximo álbum "Comes in Waves" (Shutterstock).

La cantante señaló que actualmente se desplaza con mayor lentitud y que depende más del apoyo de otras personas que en etapas anteriores de su vida. También explicó que ha aprendido a aceptar que cada jornada puede ser diferente.

Pese a ello, la artista prepara la publicación de Comes in Waves, el que será su primer álbum de larga duración desde 2008. El próximo lanzamiento marcará su regreso con un material de estudio después de más de una década sin editar un disco completo.

La última presentación pública de Carly tuvo lugar en 2019, cuando participó en la edición número 31 del Tibet House US Benefit Concert & Gala, celebrado en el Carnegie Hall.

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