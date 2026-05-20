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“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

La serie colombiana llegará a su fin el próximo agosto

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La segunda parte de la serie contará con siete episodios y un gran final el 5 y 26 de agosto, respectivamente (Netflix)

Netflix reveló el primer vistazo de la segunda parte de Cien años de soledad, la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

La segunda entrega profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación de Macondo: tras la firma del armisticio, la paz no llega al pueblo.

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Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que trae a la bogotana Fernanda del Carpio, quien al casarse con Aureliano Segundo —uno de los gemelos del bastardo Arcadio— le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Cien años de soledad Temporada 2
Netflix presenta el primer adelanto de la segunda parte de "Cien años de soledad", basada en la novela de Gabriel García Márquez (Netflix)

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hace posible la llegada del tren a Macondo, lo que abre las puertas a la compañía bananera.

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Con el progreso llega la decadencia, hasta que la maldición que pesa sobre la estirpe se cumple: las familias condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.

Los siete episodios de la segunda parte llevan por título “El armisticio”, “La Reina de Madagascar”, “Fernanda del Carpio”, “Había llegado el inocente tren”, “Fue un once de octubre”, “Eran más de tres mil” y “Llovió cuatro años, once meses y dos días”.

La dirección se reparte entre Laura Mora —responsable de los episodios 1, 2, 5 y 6— y Carlos Moreno, a cargo de los episodios 3, 4 y 7.

Un grupo de once mujeres en trajes de época, con la piel morena, camina por una calle adoquinada. La mujer central en negro tiene el cabello gris y una expresión seria
La nueva entrega explora la llegada del tren a Macondo y el impacto de la compañía bananera en la familia Buendía (Netflix)

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico", afirmó Mora en declaraciones oficiales difundidas por Netflix.

La producción, a cargo de la casa productora Dynamo, fue filmada en su totalidad en Colombia, en los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

El proyecto cuenta con el respaldo de la familia de García Márquez y reúne a cientos de artistas y técnicos colombianos.

Los guiones son obra de José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés y María Camila Arias; la fotografía estuvo a cargo de James Brown y Camilo Monsalve, y la música de Camilo Sanabria y Juancho Valencia.

Cien años de Soledad, serie en español de Netflix (Netflix)
La serie profundiza en las generaciones sucesivas de los Buendía y la transformación de Macondo después del armisticio (Netflix)

¿Cuándo saldrá la temporada 2 de “Cien años de soledad”?

Netflix confirmó que la segunda parte de Cien años de soledad llegará a la plataforma el 5 de agosto, con siete episodios.

Tres semanas después, el 26 de agosto, se estrenará el Gran Final: un capítulo especial con el título “Cien años de soledad”, dirigido por Laura Mora, que funcionará prácticamente como un largometraje.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix, explicó el origen de esa decisión: “Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final que adecuadamente representara el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano”, afirmó en declaraciones difundidas por la plataforma.

Ramos precisó que ese capítulo final, “prácticamente un largometraje”, completa junto a las dos partes de la serie la adaptación audiovisual íntegra de la novela de García Márquez.

Cien Años de Soledad, episodio 4. (Mauro González / Netflix)
El episodio final, titulado "Cien años de soledad", será un largometraje dirigido por Laura Mora, como desenlace de la adaptación audiovisual (Netflix)

La primera parte, compuesta por ocho episodios, se estrenó en Netflix en diciembre de 2024.

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