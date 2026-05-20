John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

John Travolta homenajeó a los directores de la vieja escuela con su look de boinas y anteojos en Cannes 2024 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

John Travolta explicó que su peculiar elección de boinas de colores durante el Festival de Cine de Cannes fue un homenaje deliberado a la imagen de los directores de la vieja escuela, con la que quiso encarnar su nuevo rol detrás de cámaras.

El actor de 72 años llamó la atención en el certamen francés al aparecer con anteojos redondos y una serie de boinas de distintos colores mientras promovía Propeller One-Way Night Coach, su debut como director, en el que también actúa su hija Ella Bleu Travolta, de 26 años.

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En una entrevista con CNN, recogida el lunes, explicó la lógica detrás de su elección indumentaria: “Dije: ‘Esta vez soy director. Eres actor, interpreta el papel de director, luce como un director de la vieja escuela’”.

El protagonista de Grease añadió que investigó imágenes de cineastas de décadas pasadas antes de definir su estilo para el festival.

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El actor presentó su debut como director con la película "Propeller One-Way Night Coach" junto a su hija Ella Bleu Travolta (REUTERS/Manon Cruz)

“Busqué fotos de los años 20, 30, 40, 50 y 60, y los directores de la vieja escuela usaban boinas y anteojos. Pensé: ‘Eso es lo que voy a hacer. Es un homenaje a ser director, así que voy a interpretar ese papel’”, declaró al canal.

Entre los cineastas que han lucido ese estilo asociado a los autores europeos figuran nombres como Ingmar Bergman y Francis Ford Coppola.

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Travolta desfiló por Cannes con boinas en negro, blanco, azul marino y marrón.

Incluso llegó en avión al estreno de su película con una boina azul marino, según un video que la estrella de Hollywood compartió en Instagram. Él mismo pilotó la aeronave: cuenta con licencia de piloto desde los 22 años.

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El propio Travolta piloteó el avión con el que llegó a Cannes, luciendo una boina azul marino y haciendo honor a su faceta de piloto certificado (Instagram/@johntravolta)

El actor también señaló a CNN que el look tenía otra función: ayudarle a distinguir este momento del resto de su extensa trayectoria.

“He estado en esto por más de 50 años haciendo películas, pero cuando miro hacia atrás no puedo diferenciar los eventos”, dijo.

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Ahora, agregó, podrá recordarlo con precisión: “Sabré: ‘Ah, eso fue Propeller One-Way Night Coach, eso fue Cannes, fue cuando gané la Palma de Oro’, y tendré una imagen vívida de ello".

John Travolta investigó el estilo de cineastas famosos como Ingmar Bergman y Francis Ford Coppola para definir su atuendo en el festival (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Travolta se emocionó al recibir una Palma de Oro sorpresa

La noche del estreno reservó para John Travolta una sorpresa que lo dejó visiblemente conmovido: el director artístico del festival, Thierry Frémaux, le entregó una Palma de Oro honorífica antes de que comenzara la proyección de Propeller One-Way Night Coach en el Teatro Debussy.

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“Dijiste que esta sería una noche especial, pero no pensé que te referías a esto. Es un momento de gran humildad. Esto está más allá del Oscar”, dijo al recibir el galardón, con la voz quebrada y la mano sobre el pecho.

Frémaux reveló que Propeller fue la primera película seleccionada para la 79.ª edición del certamen y calificó a Travolta como “uno de los grandes artistas de los siglos XX y XXI”.

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También contó que el famoso intérprete se acercó al festival con timidez: “Cuando John vino a nosotros en el otoño, era muy humilde y reservado con la idea de presentar la película como selección oficial”.

Tras conocer ese dato, reconoció ante el público de Cannes: “Cuando me dijiste que sería la primera película aceptada, lloré”. Frémaux, por su parte, bromeó: “Temía que Berlín pudiera habernos robado la película”.

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La estrella de cine recibió una Palma de Oro honorífica de manos de Thierry Frémaux antes de la proyección en el Teatro Debussy de Cannes (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En Instagram, Travolta escribió: “¡Nunca me había sentido más orgulloso de ganar un premio! Para mí, la Palma de Oro de Cannes siempre ha representado el arte en su máxima expresión. Es una experiencia que va más allá de la humildad”.

Su hija, Ella Bleu Travolta, quien aparece en la película como azafata, respondió al posteo: “Estoy muy orgullosa de ti”.

Propeller One-Way Night Coach está basada en la novela infantil homónima que John Travolta publicó en 1997. La historia sigue a un joven entusiasta de la aviación llamado Jeff y a su madre en un viaje en avión de punta a punta del país rumbo a Hollywood.

Travolta produjo, financió, narró, dirigió y escribió el filme, que comenzará a estar disponible en Apple TV el 29 de mayo.

La audiencia del Festival de Cannes ofreció una ovación de pie tras la presentación de la ópera prima de Travolta como director (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El público de Cannes aplaudió en varias ocasiones durante la proyección y le dio una ovación de pie al final. “Qué noche para mí, gracias a todos por estar aquí y por ser testigos de mi debut como director”, sostuvo el actor al cierre de la velada.