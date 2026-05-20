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Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Un vocero del cantante afirma a Rolling Stone que los responsables son advertidos formalmente desde hace años sobre la falta de permisos y música, pese a que el director John Ottman defiende la base legal del proyecto

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Billy Joel en el escenario
Billy Joel rechazó públicamente el biopic 'Billy & Me' al denunciar que avanza sin su autorización ni los derechos necesarios (Larry Marano/Shutterstock)

Billy Joel rechazó públicamente el biopic sobre sus primeros años que está en desarrollo bajo el título Billy & Me, al asegurar que el proyecto avanza sin su autorización y que quienes lo impulsan no poseen sus derechos.

El representante del músico emitió una declaración al respecto. “Desde 2021, las partes involucradas han sido notificadas oficialmente de que no poseen los derechos de vida de Billy Joel y no podrán obtener los derechos musicales requeridos para este proyecto”, señaló el vocero a Rolling Stone.

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Y agregó: “Billy Joel no ha autorizado ni respaldado este proyecto en ninguna capacidad, y cualquier intento de avanzar sin ello sería tanto legal como profesionalmente equivocado”.

El rechazo no es reciente: según la misma declaración, los realizadores fueron contactados hace años para dejar en claro que carecen de los derechos necesarios. Aun así, la producción siguió adelante.

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Ante la postura del músico, el director John Ottman respondió a la citada revista que calificar el proyecto de “legal y profesionalmente equivocado” no refleja con precisión la naturaleza real del filme ni los derechos que sustentan la producción.

Sostuvo que Billy & Me está basado en las experiencias de primera mano de Irwin Mazur y en el legítimo derecho de este a contar su propia historia y perspectiva sobre los hechos retratados.

Billy Joel
El representante de Billy Joel aseguró que los realizadores han sido notificados desde 2021 sobre la falta de derechos de vida y derechos musicales (Clive Dix/Shutterstock)

El guionista Adam Ripp también salió al paso de las críticas. En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, explicó que Billy & Me no es un biopic tradicional de principio a fin sobre el artista, ni depende de su catálogo musical original.

En ningún momento hemos reclamado controlar o poseer los derechos de las canciones originales de Billy Joel, ni esta película fue concebida en torno al uso de su catálogo de éxitos", precisó.

Según Ripp, el filme se desarrolla durante los años de formación del artista, antes de la fama y antes de los temas que lo convirtieron en una leyenda, cuando aún interpretaba versiones de otros artistas con la banda The Hassles.

“El proyecto fue siempre concebido como una historia de origen íntima, centrada en las personas y relaciones que rodearon a Billy durante ese período específico de su vida", agregó el guionista al mismo medio.

“La película se cuenta principalmente desde el punto de vista de Irwin Mazur, quien descubrió a Billy cuando era adolescente y lo representó durante aproximadamente siete años".

Billy Joel
La producción de 'Billy & Me', a pesar de las advertencias legales, sigue adelante sin el respaldo ni autorización oficial de Billy Joel (Adam Scull/photolink.net/mediapunch/Shutterstock)

El anuncio del biopic

Billy & Me será dirigida por John Ottman y escrita por Adam Ripp, bajo su productora ArtPhyl Pictures.

El largometraje narra la historia de Joel antes de la fama, antes de los grandes éxitos y antes de “Piano Man”, la canción y el álbum de 1973 que lo catapultaron al estrellato.

La historia se cuenta a través de los ojos de Irwin Mazur, el primer representante del cantante, quien lo descubrió en 1966 y lo contrató formalmente en 1970.

Bajo su conducción, Joel consiguió un contrato discográfico con Columbia Records en 1972, lo que sentó las bases de su carrera internacional.

La producción también obtuvo los derechos de vida de Jon Small, baterista, amigo de toda la vida de Joel y director de varios de sus videos, quien participa del proyecto como consultor, co-productor ejecutivo y director de segunda unidad.

La película se centra en los inicios de Billy Joel, especialmente en su etapa con la banda The Hassles, antes de alcanzar la fama internacional (Foto AP/Chris Pizzello)
La película se centra en los inicios de Billy Joel, especialmente en su etapa con la banda The Hassles, antes de alcanzar la fama internacional (Foto AP/Chris Pizzello)

“Este es el retrato más honesto, emotivo y auténtico de los primeros años de Billy y su ascenso para convertirse en una de las voces musicales más grandes de nuestro tiempo“, declaró Small a Rolling Stone.

“Conocí a Billy cuando tenía 16 años y, después de leer el guion, sentí que los realizadores comprendieron verdaderamente quién era antes de que el mundo conociera su nombre”.

Ottman es conocido principalmente por su trabajo en la sala de montaje.

Fue editor de Bohemian Rhapsody en 2018, labor por la que recibió el Oscar a mejor edición, y también estuvo a cargo de la edición y la posproducción de Michael, el biopic sobre Michael Jackson estrenado este año.

El rodaje de Billy & Me está previsto para comenzar en otoño de 2026, con locaciones en Canadá y Nueva York, y el proceso de selección de actores se encuentra actualmente en marcha.

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