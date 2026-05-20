Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

Kylie Minogue revela en documental de Netflix que enfrentó un segundo diagnóstico de cáncer en 2021 y lo mantuvo en privado (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kylie Minogue reveló que enfrentó un segundo diagnóstico de cáncer en 2021, una batalla que mantuvo en privado durante años y que hizo pública por primera vez en un documental estrenado esta semana en Netflix.

“Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Pude mantenerlo en privado… No como la primera vez”, dijo la artista de 57 años en el documental que lleva su nombre y que se estrenó el martes en la plataforma.

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La cantante australiana, conocida por éxitos como “Can’t Get You Out of My Head”, indicó que el diagnóstico se produjo tras un chequeo de rutina.

“Afortunadamente, lo superé. De nuevo. Y todo está bien. Quién sabe qué hay a la vuelta de la esquina, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca”, expresó.

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En los materiales promocionales del documental, Minogue destacó el valor de los controles médicos periódicos.

La cantante australiana superó su segundo cáncer tras un control de rutina y hoy celebra estar recuperada y enfocada en su carrera musical (REUTERS/Isabel Infantes)

“Habrá alguien ahí afuera que se beneficiará de un suave recordatorio para hacerse sus chequeos… La detección temprana fue muy útil y estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”, sostuvo.

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Tras concluir su tratamiento, la cantante admitió haber luchado por encontrar el momento adecuado para compartir públicamente lo que había vivido, incluso en medio del éxito de “Padam Padam”, su sencillo de 2023 que le valió un Grammy.

“No me siento obligada a contárselo al mundo, y en realidad simplemente no podía en ese momento porque era solo una cáscara de persona”, confesó a Netflix.

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“Hubo un momento en que no quería volver a salir de casa. ‘Padam Padam’ me abrió muchas puertas, pero por dentro sabía que el cáncer no era solo un tropiezo en mi vida. Y realmente quería decir lo que pasó para poder dejarlo ir. Me sentaba en las entrevistas y en cada oportunidad pensaba: ‘ahora es el momento’, pero lo guardé para mí”.

Sin embargo, Kylie Minogue dejó algunas pistas sobre esa experiencia en su álbum Tension, de 2023.

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Minogue inspiró con su honestidad al confesar las dificultades emocionales detrás de su éxito con "Padam Padam", premiado con un Grammy en 2023 (REUTERS/Isabel Infantes)

La canción “Story” contiene los versos: “Tuve un secreto que guardé para mí… Pasa otra página, sube al escenario". En el documental, la artista explicó que incluyó esa referencia porque “necesitaba tener algo que marcara ese tiempo”.

El documental de tres partes, dirigido por Michael Harte —quien también trabajó en el filme sobre David Beckham—, repasa la trayectoria de Minogue desde sus inicios en la telenovela australiana Neighbours hasta su consagración como una de las grandes figuras del pop mundial.

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La primera vez que ella enfrentó la enfermedad, en 2005, el diagnóstico fue ampliamente difundido.

Tenía 36 años y debió cancelar las fechas restantes de su gira Showgirl y retirarse de su presentación estelar en el festival de Glastonbury para iniciar un tratamiento que incluyó quimioterapia y radioterapia en Melbourne.

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En aquella oportunidad también pospuso el inicio de su quimioterapia para someterse a varios ciclos de fertilización in vitro.

En su primer diagnóstico de cáncer en 2005, Minogue debió suspender su gira Showgirl y posponer tratamientos para intentar la fertilidad (Foto Rob Grabowski/Invision/AP)

“Ya tenía 36 años con el diagnóstico, así que ya era momento de pensar en los hijos”, explicó en el documental. “Incluso pospuse mi quimioterapia para intentarlo, lo que fue bastante aterrador porque solo quieres que desaparezca”. El tratamiento de fertilidad no tuvo el resultado esperado.

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Recibió el alta médica en 2006. En 2008 reveló que, en un principio, había recibido un diagnóstico erróneo que indicaba que estaba bien.

Su impacto en la concientización sobre el cáncer fue tal que en Australia se acuñó el término “efecto Kylie” para describir el aumento en la cantidad de mujeres que se realizaron controles tras su primer diagnóstico público.

En 2019, unos 14 años después de la fecha originalmente prevista, Kylie Minogue finalmente se presentó en el escenario Pyramid de Glastonbury con un show que, según la BBC, se convirtió en la actuación más vista en la historia del festival.