Entretenimiento

“Grey’s Anatomy” tendrá un spin-off: así será la nueva serie derivada creada por Shonda Rhimes

El universo se expande para explorar historias inéditas en un hospital rural al oeste de Texas, lejos de Seattle

Guardar
Google icon
Grey’s Anatomy
ABC anuncia un spin-off de "Grey’s Anatomy" ambientado en un hospital rural del oeste de Texas para la temporada 2026-2027 (ABC)

ABC aprobó una nueva serie derivada de Grey’s Anatomy, ambientada en Texas, cuyo estreno está previsto para la temporada televisiva 2026-2027.

El proyecto, aún sin título, cuenta con la co-creación, guion y producción ejecutiva de Shonda Rhimes, creadora de la serie original, y Meg Marinis, actual showrunner del programa desde 2024.

PUBLICIDAD

La producción se centrará en un equipo médico de un centro hospitalario rural en el oeste de Texas, considerado el último recurso de atención antes de extensas zonas sin servicios sanitarios.

Esta localización constituye la primera vez que una serie de la franquicia se sitúa fuera de la costa oeste estadounidense y fuera de grandes ciudades, a diferencia de los anteriores spin-offs Private Practice y Station 19.

PUBLICIDAD

El equipo de producción ejecutiva incluye a Ellen Pompeo, protagonista y productora ejecutiva de la ficción original, y a Betsy Beers, colaboradora habitual de Rhimes.

Grey's Anatomy
Ellen Pompeo, Betsy Beers y Debbie Allen se incorporan al equipo ejecutivo y podrían aparecer en la nueva trama ambientada en Texas (ABC)

La serie estará producida por Shondaland y 20th Television. Con esta nueva entrega, la franquicia suma su cuarto derivado.

Private Practice (2007-2013) y Station 19 (2018-2024) tuvieron seis y siete temporadas respectivamente, mientras que Grey’s Anatomy: B-Team consistió en una serie limitada de seis episodios en 2018 a través de la plataforma digital de ABC.

Este nuevo proyecto introduce cambios en la estructura habitual de los spin-offs del universo Grey’s Anatomy, ya que no sigue el modelo previo en el que personajes regulares de la serie original encabezaban las nuevas producciones, como ocurrió con Kate Walsh en Private Practice y Jason George en Station 19.

En esta oportunidad, la trama girará en torno a nuevos personajes, aunque se contempla la posibilidad de que figuras ya conocidas en el universo de la serie, como Catherine Fox (interpretada por Debbie Allen), aparezcan en el nuevo escenario.

“Haber podido expandir el universo de Grey’s Anatomy es una oportunidad para presentar nuevos personajes y relatos que mantengan el mismo corazón, emoción y conexión que han caracterizado a la serie durante más de dos décadas, ahora ambientados en mi estado natal de Texas”, afirmó Marinis a Deadline.

Los actores Kevin McKidd y Kim Raver dejarán Grey’s Anatomy
La nueva serie marca la primera vez que el universo de "Grey’s Anatomy" se traslada fuera de la costa oeste y grandes ciudades de Estados Unidos (ABC)

La productora y guionista, originaria de Houston y graduada de la Universidad de Texas en Austin, estuvo vinculada al equipo desde sus inicios, ocupando diferentes posiciones hasta alcanzar la dirección de la serie.

La cantidad de episodios de la nueva serie está por definirse, aunque se espera que la primera entrega cuente con alrededor de nueve capítulos, siguiendo el modelo de otros lanzamientos recientes de mitad de temporada en ABC.

El canal planea que Grey’s Anatomy y su spin-off compartan el mismo horario, con la serie original en otoño y la nueva producción en la segunda parte del año, ambas los jueves a las 22 horas, después de 9-1-1 y 9-1-1: Nashville.

La luz verde al spin-off ocurre en medio de ajustes presupuestarios en la cadena, que ha reducido el número de episodios para la próxima temporada en varias de sus producciones, incluida Grey’s Anatomy, que tuvo 18 capítulos en las dos últimas temporadas.

ABC también amplió su oferta de dramas con el lanzamiento de The Rookie: North y la renovación de todas las series existentes.

Shonda Rhimes y Meg Marinis, showrunner actual de Grey’s Anatomy, lideran la co-creación y producción ejecutiva de la nueva serie derivada (REUTERS/Mark Kauzlarich)
Shonda Rhimes y Meg Marinis, showrunner actual de Grey’s Anatomy, lideran la co-creación y producción ejecutiva de la nueva serie derivada (REUTERS/Mark Kauzlarich)

La participación de Shonda Rhimes en el guion de esta nueva entrega es relevante porque desde la undécima temporada de Grey’s Anatomy no firmaba un episodio, específicamente el titulado “How to Save a Life”.

También fue responsable del episodio piloto de Grey’s Anatomy y del inicio de Private Practice, lo que en su momento trasladó la franquicia de Seattle a Los Ángeles.

El spin-off se suma a una tendencia de las cadenas estadounidenses de expandir sus series más longevas.

En el último año, ABC sumó 9-1-1: Nashville y The Rookie: North, reforzando así tres de sus ficciones más consolidadas en formato de franquicia.

Mientras tanto, CBS desarrolla otro drama médico ambientado en Texas, con Anna Fricke al frente y Jared Padalecki como protagonista.

Grey’s Anatomy
El nuevo proyecto rompre la tradición de centrar el spin-off en personajes regulares del elenco original, apostando por protagonistas inéditos (ABC)

Este proyecto aún no tiene confirmación de producción y, según Deadline, la decisión se tomará en los próximos meses.

Grey’s Anatomy finalizó su vigésima segunda temporada con una audiencia de 5,99 millones de espectadores en la métrica MP+7, lo que supuso un crecimiento del 9% respecto a la semana anterior y su mejor registro desde enero de 2026.

También incrementó su calificación en el segmento de adultos de 18 a 49 años, pasando de 1,17 a 1,26.

Desde 2017, Shondaland, la productora de Rhimes, mantiene un acuerdo exclusivo con Netflix, donde desarrolló títulos como la franquicia Bridgerton.

El próximo spin-off queda fuera de ese acuerdo, ya que se trata de una extensión de una producción existente bajo el sello de ABC.

Temas Relacionados

Grey’s AnatomyEllen PompeoShonda Rhimesentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Empiezo a sentirme viejo”: para Kit Harington el fenómeno de Juego de Tronos logró superar generaciones

La vigencia de la serie se refleja en la admiración de seguidores cada vez más jóvenes, mientras el actor recuerda el cansancio y las huellas que dejó el final de la producción

“Empiezo a sentirme viejo”: para Kit Harington el fenómeno de Juego de Tronos logró superar generaciones

Mariska Hargitay y Malala Yousafzai se unen para producir un documental que celebra a las jóvenes atletas de Pakistán

“The Gymnasts of Fisherman Colony” relata cómo la gimnasia puede transformar vidas y desafiar las reglas del juego en una sociedad que exige cambios

Mariska Hargitay y Malala Yousafzai se unen para producir un documental que celebra a las jóvenes atletas de Pakistán

Eiza González expone el lado más obsesivo de su novio: “Plancha hasta los calcetines”

La actriz mexicana habló sobre las divertidas diferencias que tiene con el tenista búlgaro y asegura que, a pesar de todo, la relación funciona a la perfección

Eiza González expone el lado más obsesivo de su novio: “Plancha hasta los calcetines”

“Spider-Noir” lanzó su tráiler final: Nicolas Cage regresa al universo arácnido en una serie de época para Prime Video

La serie deja atrás a Peter Parker y apuesta por una versión adulta y madura del héroe arácnido de Marvel

“Spider-Noir” lanzó su tráiler final: Nicolas Cage regresa al universo arácnido en una serie de época para Prime Video

Hayden Panettiere, estrella de ‘Triunfos robados’, reveló que un ganador del Oscar le mostró los testículos cuando era una adolescente: “Quedé en shock”

En su libro de memorias “This Is Me: A Reckoning”, describió cómo un actor “muy respetado” se acercó a ella al final de una fiesta

Hayden Panettiere, estrella de ‘Triunfos robados’, reveló que un ganador del Oscar le mostró los testículos cuando era una adolescente: “Quedé en shock”

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

Se confirmó el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

TELESHOW

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

INFOBAE AMÉRICA

Dengue aumenta su propagación en Panamá y mantiene presión sanitaria

Dengue aumenta su propagación en Panamá y mantiene presión sanitaria

Un auto bomba explotó en Damasco y mató a un soldado

El regreso del orden bipolar

El centro San Salvador avanza en la recuperación de espacios públicos con la reubicación de más de 200 vendedores

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece retroactivo para bono de bienestar