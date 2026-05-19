“Grey’s Anatomy” tendrá un spin-off: así será la nueva serie derivada creada por Shonda Rhimes

ABC anuncia un spin-off de "Grey’s Anatomy" ambientado en un hospital rural del oeste de Texas para la temporada 2026-2027 (ABC)

ABC aprobó una nueva serie derivada de Grey’s Anatomy, ambientada en Texas, cuyo estreno está previsto para la temporada televisiva 2026-2027.

El proyecto, aún sin título, cuenta con la co-creación, guion y producción ejecutiva de Shonda Rhimes, creadora de la serie original, y Meg Marinis, actual showrunner del programa desde 2024.

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La producción se centrará en un equipo médico de un centro hospitalario rural en el oeste de Texas, considerado el último recurso de atención antes de extensas zonas sin servicios sanitarios.

Esta localización constituye la primera vez que una serie de la franquicia se sitúa fuera de la costa oeste estadounidense y fuera de grandes ciudades, a diferencia de los anteriores spin-offs Private Practice y Station 19.

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El equipo de producción ejecutiva incluye a Ellen Pompeo, protagonista y productora ejecutiva de la ficción original, y a Betsy Beers, colaboradora habitual de Rhimes.

Ellen Pompeo, Betsy Beers y Debbie Allen se incorporan al equipo ejecutivo y podrían aparecer en la nueva trama ambientada en Texas (ABC)

La serie estará producida por Shondaland y 20th Television. Con esta nueva entrega, la franquicia suma su cuarto derivado.

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Private Practice (2007-2013) y Station 19 (2018-2024) tuvieron seis y siete temporadas respectivamente, mientras que Grey’s Anatomy: B-Team consistió en una serie limitada de seis episodios en 2018 a través de la plataforma digital de ABC.

Este nuevo proyecto introduce cambios en la estructura habitual de los spin-offs del universo Grey’s Anatomy, ya que no sigue el modelo previo en el que personajes regulares de la serie original encabezaban las nuevas producciones, como ocurrió con Kate Walsh en Private Practice y Jason George en Station 19.

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En esta oportunidad, la trama girará en torno a nuevos personajes, aunque se contempla la posibilidad de que figuras ya conocidas en el universo de la serie, como Catherine Fox (interpretada por Debbie Allen), aparezcan en el nuevo escenario.

“Haber podido expandir el universo de Grey’s Anatomy es una oportunidad para presentar nuevos personajes y relatos que mantengan el mismo corazón, emoción y conexión que han caracterizado a la serie durante más de dos décadas, ahora ambientados en mi estado natal de Texas”, afirmó Marinis a Deadline.

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La nueva serie marca la primera vez que el universo de "Grey’s Anatomy" se traslada fuera de la costa oeste y grandes ciudades de Estados Unidos (ABC)

La productora y guionista, originaria de Houston y graduada de la Universidad de Texas en Austin, estuvo vinculada al equipo desde sus inicios, ocupando diferentes posiciones hasta alcanzar la dirección de la serie.

La cantidad de episodios de la nueva serie está por definirse, aunque se espera que la primera entrega cuente con alrededor de nueve capítulos, siguiendo el modelo de otros lanzamientos recientes de mitad de temporada en ABC.

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El canal planea que Grey’s Anatomy y su spin-off compartan el mismo horario, con la serie original en otoño y la nueva producción en la segunda parte del año, ambas los jueves a las 22 horas, después de 9-1-1 y 9-1-1: Nashville.

La luz verde al spin-off ocurre en medio de ajustes presupuestarios en la cadena, que ha reducido el número de episodios para la próxima temporada en varias de sus producciones, incluida Grey’s Anatomy, que tuvo 18 capítulos en las dos últimas temporadas.

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ABC también amplió su oferta de dramas con el lanzamiento de The Rookie: North y la renovación de todas las series existentes.

Shonda Rhimes y Meg Marinis, showrunner actual de Grey’s Anatomy, lideran la co-creación y producción ejecutiva de la nueva serie derivada (REUTERS/Mark Kauzlarich)

La participación de Shonda Rhimes en el guion de esta nueva entrega es relevante porque desde la undécima temporada de Grey’s Anatomy no firmaba un episodio, específicamente el titulado “How to Save a Life”.

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También fue responsable del episodio piloto de Grey’s Anatomy y del inicio de Private Practice, lo que en su momento trasladó la franquicia de Seattle a Los Ángeles.

El spin-off se suma a una tendencia de las cadenas estadounidenses de expandir sus series más longevas.

En el último año, ABC sumó 9-1-1: Nashville y The Rookie: North, reforzando así tres de sus ficciones más consolidadas en formato de franquicia.

Mientras tanto, CBS desarrolla otro drama médico ambientado en Texas, con Anna Fricke al frente y Jared Padalecki como protagonista.

El nuevo proyecto rompre la tradición de centrar el spin-off en personajes regulares del elenco original, apostando por protagonistas inéditos (ABC)

Este proyecto aún no tiene confirmación de producción y, según Deadline, la decisión se tomará en los próximos meses.

Grey’s Anatomy finalizó su vigésima segunda temporada con una audiencia de 5,99 millones de espectadores en la métrica MP+7, lo que supuso un crecimiento del 9% respecto a la semana anterior y su mejor registro desde enero de 2026.

También incrementó su calificación en el segmento de adultos de 18 a 49 años, pasando de 1,17 a 1,26.

Desde 2017, Shondaland, la productora de Rhimes, mantiene un acuerdo exclusivo con Netflix, donde desarrolló títulos como la franquicia Bridgerton.

El próximo spin-off queda fuera de ese acuerdo, ya que se trata de una extensión de una producción existente bajo el sello de ABC.