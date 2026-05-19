A los 57 años, Brendan Fraser prepara su gran regreso a la acción con “La Momia”

El actor demuestra disciplina y energía en cada etapa de su entrenamiento para volver a la acción en La Momia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Brendan Fraser inició un intenso proceso de entrenamiento con el objetivo de volver a interpretar a Rick O’Connell en la próxima secuela de La Momia, cuyo estreno está previsto para 2028. El reconocido actor, de 57 años, se entrena a fondo para alcanzar las condiciones físicas adecuadas que exige un personaje central en géneros como acción, aventura y comedia, según detalló durante su participación en The Tonight Show, el programa nocturno de entrevistas estadounidense.

Junto a un equipo de entrenadores personales, según la revista especializada en salud Men’s Health, Fraser desarrolla rutinas que combinan ejercicios de fuerza, aeróbicos y técnicas de combate, en un trabajo planificado que refleja tanto experiencia como disciplina.

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Rutinas, equipo profesional y objetivos físicos

En el contexto de su retorno a un papel protagónico de exigencia física, el actor integra el levantamiento de pesas, los ejercicios cardiovasculares y las prácticas de combate en cada sesión bajo la orientación de sus entrenadores personales. Para el actor, la constancia en la preparación y el acompañamiento profesional resultan claves para recuperar la fuerza y la resistencia demandadas por las secuencias de acción inherentes al personaje de Rick O’Connell.

Entre rutinas de fuerza, sesiones de combate y mucho sudor, Brendan Fraser desafía el paso del tiempo y prepara el cuerpo para retomar uno de sus papeles más icónicos (@pressplaymex)

Los medios especializados en entretenimiento de Estados Unidos documentaron el progreso de Fraser, recopilando imágenes que lo muestran en uno de los gimnasios más exclusivos de Los Ángeles. Según informes citados por The Tonight Show, el intérprete organiza su rutina en tres fases: comienza priorizando la fuerza, continúa con el entrenamiento cardiovascular y finaliza afinando técnicas de combate, una estrategia diseñada para cubrir las amplias exigencias del rodaje que se desarrollará dentro de dos años.

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A diferencia de etapas anteriores, Fraser adopta una lógica de trabajo vinculada a los objetivos concretos del personaje: la plasticidad física necesaria para escenas de riesgo, la resistencia para jornadas extensas de filmación y la versatilidad corporal para adaptarse a la combinación de géneros que caracteriza a La Momia. “Lo importante es ser constante y rodearse de gente profesional”, sostuvo, subrayando el valor de preparar el cuerpo para el desafío puntual.

Reconocimiento, regreso y diversidad corporal

La decisión del actor de volver a un rol de acción llega tras una etapa de transformaciones personales y profesionales que fue reconocida por la industria cinematográfica. Cabe mencionar que, Fraser ganó el Oscar al Mejor Actor por su actuación en La Ballena, una interpretación que abordó la obesidad y la complejidad emocional, distanciándolo temporariamente de los papeles de aventura por la intensidad del proceso físico requerido.

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Ese regreso a la primera plana del cine, distinguido por la Academia de Hollywood y celebrado por especialistas y críticos, reconfiguró la percepción pública sobre su trayectoria y desafió estereotipos en torno a la diversidad corporal en la industria audiovisual.

Además de prepararse físicamente, el ganador del Oscar enfatiza la importancia de la autoestima y la inclusión (Captura de video)

Lejos de desligar su presente de aquellas experiencias, Fraser destaca la importancia de comprender que cada persona enfrenta desafíos distintos en relación con la salud y el bienestar. Durante la promoción de La Ballena, el actor insistió en rechazar el estigma hacia quienes transitan por la obesidad y defendió la necesidad de valorar la diversidad corporal en todos los ámbitos artísticos. “No deberíamos juzgar a los demás por su aspecto físico, sino acompañar su proceso”, expresó.

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La intersección entre el nuevo proyecto de La Momia y su experiencia en La Ballena ofrece a Fraser la posibilidad de explorar, desde un lugar protagónico, los múltiples desafíos físicos y psicológicos que supone retornar a una saga de máxima exigencia. La industria sigue de cerca no solo la transformación física del actor, sino también los mensajes de inclusión y respeto a la diversidad que promueve.

Detalles de la próxima secuela y expectativas en la industria

El regreso de Rick O’Connell en la cuarta entrega de película, está programado oficialmente para el 2028, pero los estudios productores mantuvieron en reserva el guion y los integrantes completos del elenco. Los reportes iniciales anticipan que la trama seguirá la línea argumental que consolidó el éxito previo: una combinación balanceada de acción, comedia, aventura y romance, características que, según el propio Fraser, permitieron que la saga se convirtiera en fenómeno global.

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El actor entusiasma a los fans al anticipar una trama que mezcla aventura, romance y comedia REUTERS/Mike Blake

Mientras tanto, las redes sociales y los foros dedicados a la saga registran un alto grado de interés entre los seguidores, ávidos de novedades sobre la evolución física de Fraser y sobre el tono que tendrá la nueva entrega.

Fotografías publicadas en diarios y revistas especializadas de Estados Unidos muestran al actor cumpliendo su programa junto a los entrenadores personales y ajustando su preparación a las exigencias actuales de las películas de gran presupuesto. El trabajo riguroso, la planificación de cada rutina y el enfoque en la diversidad corporal amplifican la expectativa, posicionando a Brendan Fraser nuevamente en el corazón de la industria cinematográfica.

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