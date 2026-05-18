Mark Ruffalo impulsa la resistencia colectiva en Hollywood ante la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

Mark Ruffalo impulsa la resistencia ante la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, señalando riesgos para la diversidad audiovisual (REUTERS/Jack Taylor)

El debate sobre la concentración de poder corporativo en Hollywood ha cobrado nueva fuerza tras conocerse los avances en la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, un acuerdo multimillonario que, según actores, sindicatos y organizaciones del sector, podría transformar tanto el panorama laboral como la libertad de prensa en la industria audiovisual estadounidense.

Mark Ruffalo advierte sobre riesgos y llama a la unión del sector

Mark Ruffalo profundizó la polémica en torno a la fusión, argumentando que el control de la familia Ellison, encabezada por David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, y Larry Ellison, cofundador de Oracle, limitaría la diversidad de contenidos y pondría en peligro la independencia de medios como CBS y CNN. Según el portal estadounidense Complex, Ruffalo alertó que la operación podría derivar en represalias contra voces críticas y afectar la cobertura informativa independiente.

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La concentración de poder corporativo en Hollywood genera preocupación entre actores, sindicatos y organizaciones del sector audiovisual estadounidense (YouTube: Team Coco)

Durante una entrevista difundida el jueves 14 de mayo, Ruffalo explicó que el temor entre profesionales y agentes era palpable ante la figura de los Ellison, considerados “implacables” según un agente citado en el pódcast I’ve Had It y recogido por Complex. El intérprete recalcó que el sector teme represalias, pero advirtió que la pasividad solo agravaría la situación.

Apoyo colectivo y resistencia ante la fusión

Frente a este escenario, Ruffalo convocó a una reacción coordinada y destacó que cerca de 2.000 trabajadores han firmado una carta de rechazo a la fusión, en una campaña que sigue sumando apoyos. “El coraje es contagioso y hay seguridad en la unión”, enfatizó el actor, quien considera que quienes no pueden permitirse el silencio luchan por su futuro profesional en un entorno de alta incertidumbre.

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Más de 2.000 trabajadores firmaron una carta para rechazar la fusión, apoyados por importantes gremios como Writers Guild of America y Future Film Coalition (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor alertó sobre consecuencias económicas y sociales que podría acarrear la unión de los conglomerados, como la pérdida de empleos y la cancelación de proyectos, factores que —según su análisis— impactarían tanto en la creatividad como en la cobertura informativa independiente.

Antecedentes y nuevas advertencias para la industria

Como antecedente, Ruffalo citó la fusión entre Disney y Fox, proceso que a su juicio derivó en despidos y en la eliminación de iniciativas audiovisuales relevantes. Para él, la experiencia demuestra que la concentración de poder suele traducirse en menos oportunidades y en una oferta cultural no demasiado plural.

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La propuesta de Paramount Skydance respaldada por Ellison asciende a USD 110.000 millones, superando la oferta de Netflix para liderar la industria (REUTERS/Caroline Brehman)

La familia Ellison, en caso de concretarse la operación, controlaría simultáneamente CBS —uno de los principales canales de televisión abierta en Estados Unidos— y CNN, referente global de noticias. Ruffalo criticó la reciente exposición que CBS otorgó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el programa 60 Minutes, indicando que, en el contexto de concentración actual, se amplifican voces cuestionadas internacionalmente, como la de un “acusado de crímenes de guerra”.

Rol de sindicatos y organizaciones en el rechazo

La preocupación por el impacto de la fusión se extiende a sindicatos y agencias de representación que, según Ruffalo, evalúan los riesgos para sus clientes. El actor sostiene que aceptar la situación sin oposición podría resultar más perjudicial que enfrentar posibles represalias. La carta colectiva de rechazo, respaldada por el Comité por la Primera Enmienda, Future Film Coalition, Writers Guild of America y Democracy Defenders Fund, refuerza el consenso entre los trabajadores del sector en torno a la necesidad de proteger la diversidad y la independencia.

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Sindicatos y agencias alertan que la fusión podría derivar en despidos masivos, cancelación de proyectos y pérdida de pluralidad cultural en Hollywood (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El proceso de adquisición implica cifras de gran magnitud. Según Complex, citando datos del portal TMZ, la propuesta de Paramount Skydance respaldada por Ellison alcanza los USD 110.000 millones, superando la oferta previa de Netflix, que ascendía a USD 82.700 millones. Estos montos reflejan la intensa competencia por el liderazgo en la industria y la escala de los intereses en juego.

Elegir entre el silencio y la acción organizada

Ruffalo subrayó en declaraciones a Complex que su postura no surge de la ausencia de miedo, sino de la convicción de que el silencio conduce al mismo desenlace: la exclusión del debate y la pérdida de influencia. El actor considera que la situación obliga a elegir entre la inacción y el compromiso público, incluso asumiendo riesgos personales y profesionales.

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Sindicatos sostienen que la unidad de trabajadores es crucial para proteger la independencia y la diversidad frente al avance de grandes conglomerados (REUTERS/Jack Taylor)

La cantidad de adhesiones a la carta de rechazo sigue aumentando, lo que evidencia una creciente movilización del sector frente a la concentración de poder en el ámbito audiovisual. Según los sindicatos involucrados, la unidad es vista como la vía más efectiva para preservar la diversidad y la independencia en la industria frente a intereses corporativos de escala global.