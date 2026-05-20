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Slash revela la canción que encendió su amor por la música y definió el ADN de Guns N’ Roses

El legendario guitarrista reflexionó sobre aquel instante cuando el arte lo atrapó inesperadamente, desatando en él una nueva pasión que definiría su trayectoria profesional

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La canción 'Whole Lotta Love' de Led Zeppelin marcó el origen de la pasión de Slash por la música y su búsqueda artística

Slash contó que “Whole Lotta Love”, de Led Zeppelin, definió su relación con la música antes de que tuviera aspiraciones artísticas: en una entrevista con Raised realizada en 2019, el guitarrista explicó que esa escucha le reveló un lenguaje sonoro que luego buscó trasladar a su propia forma de tocar, con la idea de encontrar una identidad en el instrumento y no solo una técnica.

La frase con la que fijó el punto de partida

En la entrevista, Slash situó el origen de su interés por convertirse en músico en una escucha puntual. “Sin duda, hay una canción que, mucho antes de que saliera el disco de Rocks de Aerosmith, logró tener una gran afluencia en mí. Yo no tenía inspiraciones para ser músico, pero con esta canción amé la música”, afirmó.

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Slash Guns N' Roses
Slash reveló que su relación con la música nació de un impacto emocional y no de un plan premeditado para ser músico

La mención a Rocks operó como referencia temporal dentro de su memoria musical. En ese tramo de su relato, el guitarrista dejó en claro que su acercamiento a la música no nació de una decisión planificada, sino de un impacto concreto: un tema que le mostró, por primera vez, qué tipo de emoción podía despertar el rock cuando la guitarra asume un papel central.

La obra señalada: “Whole Lotta Love”

Slash identificó esa pieza como “Whole Lotta Love”, el sencillo publicado en 1969 e incluido en el álbum Led Zeppelin II. En su relato, la describió como el estímulo que lo llevó a mirar la guitarra no solo como acompañamiento, sino como un elemento capaz de conducir una canción y ordenar el resto de los instrumentos alrededor de una idea principal.

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led zeppelin
El sencillo de Led Zeppelin II inspiró a Slash para ver la guitarra como un instrumento capaz de liderar y dar sentido a una canción rockera (Photo by Chris Walter/WireImage)

Al explicar por qué ese tema lo marcó, su foco no estuvo en una lectura académica ni en detalles técnicos aislados, sino en el efecto total: el arranque inmediato, la insistencia del motivo principal y el modo en que la canción sostiene tensión sin perder dirección. En esa percepción, el instrumento no “decora” la melodía: la empuja.

Un modelo de energía y estructura

En su reconstrucción, “Whole Lotta Love” funcionó como un patrón de energía y estructura: un riff dominante, una base rítmica con peso y un diseño que deja espacio para que el instrumento tenga una presencia narrativa. Ese esquema le permitió pensar la guitarra como una voz con intención, no como una acumulación de recursos.

El riff dominante y la estructura energética de 'Whole Lotta Love' definieron el enfoque musical y creativo de Slash con la guitarra (EFE/LUIS TEJIDO)
El riff dominante y la estructura energética de 'Whole Lotta Love' definieron el enfoque musical y creativo de Slash con la guitarra (EFE/LUIS TEJIDO)

Esa influencia, según lo planteado en la entrevista, se conectó con una idea de sonido: el ataque, la dinámica y el timbre como elecciones que determinan carácter. Para Slash, el aprendizaje no se reduce a “tocar bien”, sino a tomar decisiones audibles sobre cómo debe sonar una frase y por qué debe estar ahí.

El papel de Led Zeppelin II en su formación

En el mismo intercambio con Raised de 2019, el músico se refirió a su hábito de escucha como parte del aprendizaje. “Me encanta sacar discos, ponerlos y escucharlos. Creo que puedo nombrar discos clásicos que me gustaban cuando era niño, pero realmente me marcó todo lo de Led Zeppelin II”, sostuvo.

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El riff dominante y la estructura energética de 'Whole Lotta Love' definieron el enfoque musical y creativo de Slash con la guitarra (Photo by Chris Walter/WireImage)

La frase no apuntó a un ranking de favoritos, sino a un método: escuchar álbumes completos para educar el oído y ordenar referencias musicales. En esa práctica, el disco aparece como una unidad de sentido y no como una lista de canciones sueltas, con cambios de clima, intensidades y decisiones de producción que también forman parte de la experiencia.

De la escucha a la disciplina del instrumento

A partir de ese descubrimiento, Slash orientó su interés hacia la práctica de la guitarra y el desarrollo de un criterio propio. El objetivo que planteó no fue reproducir una fórmula, sino trabajar sobre la personalidad del sonido: ataque, timbre y forma de construir frases musicales, con un enfoque que privilegia la claridad de la idea antes que la exhibición de velocidad.

Slash utilizó la escucha atenta de álbumes completos para desarrollar criterio propio y entender la producción musical en el rock (REUTERS/Daniel Cole)
Slash utilizó la escucha atenta de álbumes completos para desarrollar criterio propio y entender la producción musical en el rock (REUTERS/Daniel Cole)

Ese trabajo supone una traducción: pasar de la impresión inicial —lo que una canción provoca— a un vocabulario personal en el instrumento. En ese camino, el riff se vuelve un recurso estructural: define el tono, marca el pulso y construye un punto de referencia para el resto del tema.

Una huella visible en su trabajo posterior

Slash vinculó esa influencia temprana con rasgos que, con el tiempo, se asociaron a su estilo: líneas de guitarra que toman el centro, partes memorables y un equilibrio entre contundencia y precisión. La huella no aparece como copia, sino como continuidad de un criterio: darle a la guitarra un rol protagónico y sostener la tensión con ideas simples, ejecutadas con intención.

La influencia de Led Zeppelin en Slash se refleja en su apuesta por una guitarra protagónica y un sonido reconocible en el rock mundial (Photo by Alejandro MELENDEZ / AFP)
La influencia de Led Zeppelin en Slash se refleja en su apuesta por una guitarra protagónica y un sonido reconocible en el rock mundial (Photo by Alejandro MELENDEZ / AFP)

En esa entrevista, el guitarrista ubicó la primera impresión como un antecedente formativo. No lo presentó como un relato de destino inevitable, sino como una secuencia reconocible: una escucha decisiva, una curiosidad que se volvió disciplina y una forma de tocar que buscó ser identificable por su sonido. En esa lógica, “Whole Lotta Love” quedó como el punto de partida que ordenó su relación con el rock y le dio dirección a una identidad que después se haría mundialmente conocida.

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