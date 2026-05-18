Emilia Clarke y el síndrome del impostor: la historia detrás de sus inseguridades tras “Game of Thrones”

Emilia Clarke revela cómo el síndrome del impostor marcó su carrera tras protagonizar Game of Thrones y sobrevivir a dos aneurismas cerebrales (HBO)

Convertida en una de las actrices más reconocidas a nivel mundial tras protagonizar Game of Thrones, Emilia Clarke abordó en el pódcast británico de entrevistas How To Fail with Elizabeth Day las heridas menos visibles de su trayectoria: el peso del síndrome del impostor, la amenaza de dos aneurismas cerebrales y el duelo por la muerte de su padre. En un testimonio marcado por la sinceridad, compartió cómo estos hechos redefinieron su relación con el éxito, el fracaso y la vulnerabilidad.

La actriz reconoció que el síndrome del impostor la acompañó desde los inicios de su carrera en televisión y vivió inseguridades constantes, miedo al juicio profesional y una exigencia interna que la llevó a cuestionar sus propios logros, especialmente tras sobrevivir a dos hemorragias cerebrales y afrontar la pérdida de su padre. Estos desafíos la impulsaron, dijo, a encontrar fortaleza en aceptar su vulnerabilidad y a reconstruir su identidad personal y profesional.

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El impacto psicológico de la fama y el síndrome del impostor

Durante su participación en How To Fail with Elizabeth Day, Emilia Clarke admitió que la fama se le presentó como un peso abrumador tras ser elegida para el papel de Daenerys Targaryen con apenas 23 años. “El síndrome del impostor multiplicado por un millón”, describió, subrayando la inseguridad que la acompañaba al inicio de la serie.

La actriz británica narra el peso de la fama y la inseguridad al interpretar a Daenerys Targaryen a los 23 años (REUTERS/Hollie Adams)

Confesó que nunca se sintió preparada para la imagen pública que proyectaba: “Me sentía simplemente convencida de que había engañado a la muerte y que estaba destinada a morir. Soy mala celebridad”, expresó en el pódcast.

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Además, relató que el entorno en la industria acentúa las comparaciones: “Cada vez que crees que hiciste bien las cosas, ves a alguien más y piensas que debiste haber hecho lo suyo, que lo tuyo ya no es tan bueno. Hay que volver a demostrar el propio valor en cada nuevo proyecto”, sostuvo en How To Fail with Elizabeth Day.

Y aseguró que, a diferencia de otras profesiones, en la actuación “no hay una trayectoria establecida”, lo que refuerza la sensación de inestabilidad y exige empezar de cero en cada papel.

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Las consecuencias de los aneurismas cerebrales

Emilia Clarke confiesa que la exigencia profesional y las comparaciones constantes en la industria amplificaron su síndrome del impostor (HBO/Europa Press)

El relato de Clarke sobre su salud estuvo lleno de franqueza. Relató que el primer aneurisma cerebral ocurrió tras finalizar la primera temporada de Game of Thrones, una experiencia que definió como devastadora. “Estaba tan avergonzada de lo que me había pasado y de que en la cadena de televisión estadounidense HBO pudieran verme débil o rota”, recordó en How To Fail with Elizabeth Day.

Explicó que, tras salir del hospital, tuvo que continuar con la promoción de la serie bajo los efectos de la morfina y sin que el público supiera por lo que había pasado. Solo lo compartió con los showrunners, David y Dan, para confirmar que seguiría trabajando.

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Años después, sufrió una segunda hemorragia cerebral en Nueva York, que resultó aún más traumática. “Después del segundo aneurisma, dejé de sentir que mi cuerpo me protegía. Caminaba por la vida con la convicción de que había engañado a la muerte y que era cuestión de tiempo antes de que algo sucediera”, explicó.

Los aneurismas cerebrales redefinieron la percepción de Clarke sobre la vulnerabilidad y el éxito en su vida personal y artística (Dom Slike)

En ese sentido, describió el impacto emocional: “No pude mirar a nadie a los ojos. Sentía que mi cerebro, el lugar donde existe el yo, me había fallado”. También, reconoció que vivió años sin darse amabilidad, pensando que sobrevivir era un fracaso y no un logro.

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Además, admitió el miedo recurrente a las recaídas, la crisis de confianza en su cuerpo y los problemas inflamatorios que logró mitigar con ayuda médica en el sistema de salud estadounidense.

El duelo y la búsqueda de sentido tras la pérdida familiar

La muerte de su padre en 2016 marcó un punto de inflexión para Clarke. “Nada, ni siquiera dos hemorragias cerebrales, fue tan transformador como perder a mi padre”, declaró en How To Fail with Elizabeth Day.

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El actor recordó que la muerte de su padre le hizo comprender la existencia de una contención emocional que solo valoró plenamente cuando la perdió. “Sentí que desaparecía la red de seguridad del mundo, una red de la que ni siquiera era consciente hasta que ya no estaba”, confesó al rememorar aquel período de su vida.

Según relató, ese momento personal coincidió con el rodaje de una película en Kentucky, una etapa marcada por el duelo y la sensación de desprotección tras la pérdida familiar.

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Tras sobrevivir a dos graves problemas de salud, Clarke tuvo que continuar trabajando bajo presión sin revelar su estado a los fanáticos (Instagram)

La actriz compartió que, tras el deceso, las mariposas se convirtieron en símbolos de conexión espiritual con su padre, recordándolo cada verano. Admitió que la única lección positiva de la pérdida fue sentir que los seres queridos permanecen presentes en los momentos de felicidad, y que le llevó años entender la magnitud y la irreversibilidad de esa ausencia.

En los últimos años, Emilia Clarke dice haber encontrado un nuevo equilibrio interior. Después de fundar una organización para el apoyo neurorehabilitador, reconoció: “Por fin siento que entiendo mi carrera y mi lugar”.

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La actriz reconoció que durante años le resultó difícil practicar el autoperdón y mostrarse compasivo consigo mismo frente a las dificultades que atravesó. Según explicó, vivió mucho tiempo dominado por la autoexigencia y el temor constante a decepcionar a los demás.

“Todo era presión y miedo a fallar. Después de atravesar el fracaso, la enfermedad y la pérdida, entendí que la vulnerabilidad podía convertirse en una fuente de fortaleza y autoconocimiento”, reflexionó.

La actriz destacó que el autoconocimiento y la aceptación de la vulnerabilidad fueron claves para alcanzar un nuevo equilibrio interior (REUTERS/Toby Melville)

Mirando al futuro, Clarke subrayó: “Hoy, al acercarme a los 40, siento libertad y ganas de ser exactamente lo que soy, sin luchar contra ello”.