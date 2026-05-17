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La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

Una combinación de hábitos saludables y tratamientos poco comunes mantiene la piel del actor fresca y natural, según expertos y medios internacionales

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El secreto de la piel sin arrugas de Tom Cruise impulsa las búsquedas sobre rutinas antienvejecimiento masculinas en Hollywood (Foto AP /Chris Pizzello)
El secreto de la piel sin arrugas de Tom Cruise impulsa las búsquedas sobre rutinas antienvejecimiento masculinas en Hollywood (Foto AP /Chris Pizzello)

La curiosidad por el secreto de la piel sin arrugas de Tom Cruise crece mientras el actor mantiene una presencia destacada en la industria del cine. Su apariencia juvenil, pese al paso del tiempo, despierta interés sobre los métodos precisos, rutinas y cuidados que aplica para lograrla, según GQ.

La rutina que permite a Tom Cruise lucir joven se fundamenta en una alimentación baja en carbohidratos, varias comidas pequeñas a lo largo del día, ejercicio regular y cuidados específicos para la piel. Entre sus rituales figuran la limpieza facial doble, la inmersión en agua helada y el uso de un poco común tratamiento facial japonés de excremento de ruiseñor.

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Además, evita los procedimientos invasivos y el bótox, prefiriendo hábitos diarios que promueven la salud general y un aspecto natural.

El éxito profesional de Tom Cruise se refleja en el próximo estreno de la secuela de "Top Gun" y las nominaciones por "Digger" (REUTERS/Mario Anzuoni)
El éxito profesional de Tom Cruise se refleja en el próximo estreno de la secuela de "Top Gun" y las nominaciones por "Digger" (REUTERS/Mario Anzuoni)

La juventud del protagonista de Misión Imposible no es casualidad. GQ destaca que Cruise sigue una dieta baja en carbohidratos y reparte pequeñas porciones a lo largo del día para evitar excesos y mantener la energía.

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Asimismo, la actividad física también es central en su rutina. El actor realiza ejercicio todos los días, lo que se asocia con una piel oxigenada y saludable. Según GQ, esta combinación de alimentación y entrenamiento explica por qué Cruise conserva una apariencia más fresca que otros actores de su generación.

El tratamiento facial japonés en la rutina de Tom Cruise

Entre los métodos menos convencionales adoptados por la estrella, destaca el tratamiento facial japonés de excremento de ruiseñor. De acuerdo con GQ y el Huffington Post, este procedimiento, utilizado también por celebridades como Victoria Beckham, consiste en la aplicación de un polvo elaborado con excremento de ruiseñor y salvado de arroz.

Un ruiseñor de plumaje marrón y cola rojiza con el pico abierto, posado en una rama horizontal cubierta de musgo, con un fondo de hojas verdes borrosas.
El tratamiento facial japonés con excremento de ruiseñor gana popularidad entre celebridades de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras colocarse el producto, la piel se expone durante una hora a luz ultravioleta. El objetivo es limpiar en profundidad, contribuir a la producción de vitamina D y favorecer la liberación de endorfinas.

Aunque suene inusual, GQ remarca la popularidad de este facial entre figuras del entretenimiento y destaca la apertura a nuevas tendencias en el cuidado de la piel.

La técnica del agua helada y sus beneficios para la piel

Un paso esencial en la rutina de Tom Cruise consiste en sumergir su rostro en agua helada durante 60 segundos cada mañana y noche. Según GQ y National Enquirer, este ritual precede a la limpieza facial doble.

La limpieza facial doble implica el empleo consecutivo de dos productos: primero un limpiador en gel o espuma, seguido de tónico facial. De este modo, el actor elimina los residuos y la grasa acumulados en la jornada o durante el sueño. Luego, aplica un sérum facial y una crema hidratante, en un proceso que lleva cerca de 30 minutos.

Tom Cruise
Tom Cruise inicia su rutina facial sumergiendo su rostro en agua helada durante un minuto, dos veces al día (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Healthline, citado por GQ, respalda los efectos de la inmersión en agua helada, entre los que se encuentran la prevención del acné, la regulación de aceites naturales, el control de la rosácea, la reducción de la inflamación y la mejora en la circulación y el aspecto de los poros. La recomendación es realizar este paso sobre la piel limpia, tal como señala GQ.

Rutina de cuidado masculino sin tratamientos invasivos

A diferencia de otras figuras públicas, Tom Cruise descarta el uso de bótox y de tratamientos invasivos, mostrando que el actor apuesta por la constancia diaria y rechaza productos agresivos.

Tom Cruise attends the "Mission: Impossible - The Final Reckoning" U.S. Premiere in New York, U.S., May 18, 2025.  REUTERS/Eduardo Munoz
GQ resalta que Tom Cruise mantiene su imagen cuidada a través de la constancia diaria y no con intervenciones médicas (REUTERS/Eduardo Munoz)

En cada jornada, opta por un tónico equilibrado, sérum facial y una crema hidratante ajustados a su tipo de piel. La rutina enfatiza la limpieza tanto por la mañana como por la noche, siempre con fórmulas suaves para evitar resequedad. De este modo, Cruise sigue la pauta de los especialistas y demuestra que es factible un aspecto juvenil sin cirugías ni inyecciones.

El compromiso de Tom Cruise con su bienestar y disciplina ha hecho de su rutina un ejemplo de autocuidado en Hollywood. A través de métodos poco convencionales, ejercicio constante y cuidados naturales, ha mostrado que la juventud puede mantenerse con hábitos sencillos y persistencia.

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