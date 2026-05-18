El protagonista de ‘Better Call Saul’ recuerda el momento en el sufrió un infarto en el rodaje: “Me fui”

Final de temporada de este spin-off de "Breaking Bad"

El actor y guionista Bob Odenkirk ha rememorado recientemente el infarto que sufrió durante el rodaje de la última temporada de Better Call Saul, describiendo la experiencia como un momento límite en el que, según sus propias palabras, “me fui, me puse gris”. Sus declaraciones han tenido lugar durante una entrevista concedida al periódico británico The Times U.K. con motivo de la promoción de la película de comedia de acción Normal en Reino Unido.

Odenkirk ha explicado que el episodio cardíaco se produjo en pleno plató de grabación, en un contexto afectado por las restricciones de la pandemia. Detectó enseguida el colapso: “Caí al suelo y mis compañeros Rhea Seehorn y Patrick Fabian me sujetaron y gritaban, pero el resto del equipo que lo vio pensó que se estaban riendo. Por eso tardaron en reaccionar, porque todos estábamos muy alejados unos de otros”.

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Como elemento distintivo de la vivencia, tras perder la consciencia, no recuerda ninguno de los clichés asociados a experiencias cercanas a la muerte, ni “esa maravillosa película de tu vida”, ni la aparición de ninguna figura que ofreciera volver. Según indicó, “la primera memoria que tengo es marcharme del hospital una semana después de ingresar”.

Cómo fue el infarto sufrido en el rodaje

En julio de 2021, el portal especializado Deadline ya había avanzado que Odenkirk se había desplomado en el plató de grabación de Better Call Saul (’precuela’ de la mítica Breaking Bad) en Nuevo México y que fue hospitalizado de inmediato. El equipo de representantes del intérprete confirmó al día siguiente que se encontraba “estable” tras un “incidente cardíaco”, que después se identificó como un infarto causado por un atasco arterial corregido sin intervención quirúrgica. El actor retomó el rodaje poco más de un mes después, en septiembre de ese año.

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Odenkirk en la ya mítica 'Better Call Saul' (Créditos: Netflix)

La secuencia crítica, según los testimonios recogidos por el periódico británico The Times U.K., estuvo marcada por la reacción de los compañeros más próximos y por la acción del sanitario presente en el plató de grabación, quien, según describe Odenkirk, “no sabía qué hacer”, ya que nunca antes había realizado una reanimación cardiopulmonar. El intérprete fue informado de lo sucedido cuando ya había pasado una semana, pues permaneció inconsciente durante ese periodo. También remarcó que solo regresó al plató de grabación después de superar el procedimiento médico y recibir el alta.

Odenkirk ya había hablado con anterioridad sobre el incidente. En 2022, explicó a The New York Times Magazine que, tras ser informado en 2018 de la existencia de placas en su corazón, optó por una actitud de observación prudente siguiendo el consejo de un médico. Detalló entonces que la situación se mantuvo bajo control hasta que “uno de esos trozos de placa se rompió”, lo que desembocó en el infarto. A la mañana siguiente fue sometido a la implantación de un stent y posteriormente ha modificado su dieta y recibe tratamiento farmacológico.

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Su recuperación tras el episodio cardíaco

El intérprete de Saturday Night Live ha destacado en el periódico británico The Times U.K. la emoción y agradecimiento que le produjo haber superado el episodio: “Aquello fue un regalo, experimentar unas semanas en las que sentía eso respecto a mi presencia en el mundo”, ha afirmado. “Sentí una alegría y una implicación enormes”. De acuerdo con lo narrado en la entrevista, Odenkirk ha experimentado un periodo posterior de mayor compromiso vital tras una recuperación que comenzó con su salida del hospital una semana después del incidente.

Bob Odenkirk protagoniza 'Nadie 2'. (87North)

El actor ha protagonizado recientemente Nadie 2 y el 12 de junio se estrenará en nuestro país Normal, la nueva película de Ben Wheatley, director de culto de cintas como Turistas o High-Rise y de la que Bob Odenkirk ejerce también como guionista. En el reparto encontramos a Lena Headey (Juego de Tronos), Henry Winkler (Scream) o Jessica McLeod (Death Note).

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