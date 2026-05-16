Entretenimiento

Alec Baldwin responde a Elon Musk y defiende el rol de Lupita Nyong’o en ‘La Odisea’: “Ella sí es la mujer más bella del mundo”

El actor intervino en la discusión sobre el casting del nuevo filme de Christopher Nolan

Guardar
Google icon
Alec Baldwin sale en defensa de Lupita Nyong'o tras ataques de Elon Musk
El comentario de Baldwin fue dirigido de forma explícita al empresario Elon Musk. (Composición/REUTERS/REUTERS)

El actor Alec Baldwin salió en defensa de Lupita Nyong’o, quien ha sido blanco de ataques tras confirmarse su fichaje para interpretar a Helena de Troya en la próxima superproducción de Christopher Nolan, La Odisea.

El viernes 15 de mayo, el actor de Beetlejuice publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la ganadora del Óscar y escribió un mensaje dirigido en específico a Elon Musk, el millonario propietario de X que es uno de los más férreos opositores al reparto diverso que eligió Nolan para su película.

PUBLICIDAD

“Querido Elon… pero ella SÍ es la mujer más bella del mundo…”, escribió Baldwin en el pie de foto. Su esposa, Hilaria Baldwin, no tardó en aparecer en los comentarios con los emojis “🔥❤️”, dando su aprobación al gesto.

Alec Baldwin sale en defensa de Lupita Nyong'o y su rol en La Odisea
Baldwin afirmó que Nyong’o representa la belleza asociada al personaje de Helena de Troya.(captura de redes sociales)

Baldwin, de 68 años, respondía así a una nueva escalada de ataques de Musk contra el director de Oppenheimer y su reparto.

PUBLICIDAD

Nyong’o, de 43 años y ganadora del Óscar, fue confirmada en el papel por el propio Nolan en un perfil publicado el 12 de mayo por la revista Time. Allí se reveló además que la actriz tiene un rol doble: interpretará a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra.

El cuestionamiento de Musk viene desde febrero, cuando el papel de Nyong’o era todavía un rumor. Fue ahí que el magnate amplificó en X la opinión de un usuario que calificó de “insulto” a Homero que una actriz negra interpretara a Helena, argumentando que el poeta griego describió al personaje como “de piel clara, rubia y el rostro que lanzó mil barcos porque era tan bella que los hombres comenzaron una guerra por ella”. Entonces, Musk añadió: “Chris Nolan ha perdido su integridad”.

Elon Musk critica el rol de Lupita Nyong'o en La Odisea
Elon Musk ha respaldado críticas que califican de “insulto” la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya en La Odisea.(captura de redes sociales)

La confirmación oficial del casting reavivó las críticas. El miércoles 13 de mayo, Musk respaldó en X los comentarios del comentarista conservador Matt Walsh, quien escribió: “Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan es técnicamente talentoso, pero es un cobarde”. Musk escribió “Es verdad” en respuesta a ese tuit.

El viernes 15, Musk volvió a tocar el tema e insistió en que Nolan había “profanado La Odisea para poder ser elegible para un Premio de la Academia”, según reportó Variety. También arremetió contra los estándares de representación e inclusión de la Academia, vigentes desde 2024. “¿Quién específicamente es el imbécil que añadió las mentiras DEI a la elegibilidad para los Premios de la Academia en lugar de que sea simplemente sobre hacer la mejor película?”, escribió.

La crítica de Musk es imprecisa, ya que Oppenheimer, ganadora del Óscar, contó con un reparto mayoritariamente blanco y fue elegible por múltiples otros criterios.

El empresario también ha dirigido comentarios hacia el actor Elliot Page, retuiteando publicaciones que se burlaban de su masculinidad.

Whoopi Goldberg
Otras figuras como Whoopi Goldberg también han salido en defensa de la actriz.(REUTERS)

Baldwin no es la primera figura pública que ha defendido el trabajo artístico y la belleza de su colega. En febrero, Whoopi Goldberg dedicó un segmento de The View a responder a Musk, dirigiéndose a él directamente: “Nyong’o también es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Así que no estoy segura de qué estás tratando de decir. No tienes que ir a ver la película. No sé por qué sientes que necesitas hablar de esto, y te sugiero que te mires en un espejo si tienes alguna preocupación sobre el aspecto de las personas, si es a donde vamos”, según recogió People.

La trama principal de La Odisea sigue a Odiseo (Matt Damon), héroe de la Guerra de Troya que vaga durante diez años intentando regresar a su hogar en Ítaca. Nyong’o había sido vinculada al proyecto desde noviembre de 2024, cuando The Hollywood Reporter reveló su participación en el reparto coral del filme. La película llega a los cines el 17 de julio de 2026.

Temas Relacionados

Alec BaldwinLupita Nyong’oElon MuskEntretenimientoEstrellas de Hollywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una noche de bromas, alcohol y golpes: la pelea en 1991 entre Michael J. Fox y Woody Harrelson

Durante el rodaje de “Doc Hollywood”, ambos actores terminaron a los golpes en medio de una noche marcada por el exceso

Una noche de bromas, alcohol y golpes: la pelea en 1991 entre Michael J. Fox y Woody Harrelson

La vida de Ancelotti será llevada a la gran pantalla: Paolo Sorrentino prepara un documental sobre el icónico entrenador del Real Madrid

El actual seleccionador de Brasil y extécnico blanco se ha confesado admirador del cine de su compatriota

La vida de Ancelotti será llevada a la gran pantalla: Paolo Sorrentino prepara un documental sobre el icónico entrenador del Real Madrid

Un amigo y una servilleta: la curiosa historia detrás del nombre de Metallica

James Hetfield recordó en una entrevista los primeros pasos de la banda y reveló el papel que jugaron dos personas ajenas al grupo en la construcción de la identidad que hoy reconoce el mundo entero

Un amigo y una servilleta: la curiosa historia detrás del nombre de Metallica

La enigmática reunión de Liam Gallagher y John Squire en Abbey Road que desató rumores: qué se sabe

La presencia de los músicos en el legendario estudio ha encendido las redes y el interés de los fans, quienes especulan sobre nuevas colaboraciones tras su reciente álbum conjunto y el misterioso silencio de ambos artistas

La enigmática reunión de Liam Gallagher y John Squire en Abbey Road que desató rumores: qué se sabe

Austin Butler ya se prepara para Miami Vice: “Esa época tenía su propio código y quiero estar empapado en ese mundo”

El actor describió a GQ su proceso de investigación, centrado en lecturas sobre los cowboys de la droga y el trabajo de agentes encubiertos que definieron una de las décadas más convulsas de la ciudad

Austin Butler ya se prepara para Miami Vice: “Esa época tenía su propio código y quiero estar empapado en ese mundo”

DEPORTES

La cifra millonaria que Jorge Sampaoli le exige al Atlético Mineiro tras la recisión de su contrato

La cifra millonaria que Jorge Sampaoli le exige al Atlético Mineiro tras la recisión de su contrato

Barcelona anunció la salida de una de sus máximas estrellas en los últimos años

David Trezeguet elevó la temperatura de la semifinal entre River y Rosario Central

Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Un boxeador alemán protagonizó el que puede ser el nocaut más rápido de la historia: su rival duró menos de 5 segundos

TELESHOW

Sofía Solá relató el accidente que sufrió en Barcelona: “Por primera vez sentí la soledad”

Sofía Solá relató el accidente que sufrió en Barcelona: “Por primera vez sentí la soledad”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

Ricky Maravilla: “Le prometí a mi mamá que íbamos a dejar de ser pobres”

El desafío de abrir un teatro en la Argentina: Almagna, la apuesta de Gastón Cocchiarale en tiempos adversos

INFOBAE AMÉRICA

La crisis de suicidios se agrava en Centroamérica y el Caribe según datos regionales

La crisis de suicidios se agrava en Centroamérica y el Caribe según datos regionales

Dictan prisión preventiva para la madre acusada de asesinar a su hija en República Dominicana

El Salvador vibró con Sebastián Yatra tras invitar a la salvadoreña Analu Dada a cantar junto con él

Abinader firma decreto que extiende vigencia de licencias de conducir para mayores de 65 en República Dominicana

El gobierno de Panamá interviene plantas potabilizadoras para mejorar el suministro de agua