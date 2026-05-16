Alec Baldwin responde a Elon Musk y defiende el rol de Lupita Nyong’o en ‘La Odisea’: “Ella sí es la mujer más bella del mundo”

El comentario de Baldwin fue dirigido de forma explícita al empresario Elon Musk. (Composición/REUTERS/REUTERS)

El actor Alec Baldwin salió en defensa de Lupita Nyong’o, quien ha sido blanco de ataques tras confirmarse su fichaje para interpretar a Helena de Troya en la próxima superproducción de Christopher Nolan, La Odisea.

El viernes 15 de mayo, el actor de Beetlejuice publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la ganadora del Óscar y escribió un mensaje dirigido en específico a Elon Musk, el millonario propietario de X que es uno de los más férreos opositores al reparto diverso que eligió Nolan para su película.

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“Querido Elon… pero ella SÍ es la mujer más bella del mundo…”, escribió Baldwin en el pie de foto. Su esposa, Hilaria Baldwin, no tardó en aparecer en los comentarios con los emojis “🔥❤️”, dando su aprobación al gesto.

Baldwin afirmó que Nyong’o representa la belleza asociada al personaje de Helena de Troya.(captura de redes sociales)

Baldwin, de 68 años, respondía así a una nueva escalada de ataques de Musk contra el director de Oppenheimer y su reparto.

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Nyong’o, de 43 años y ganadora del Óscar, fue confirmada en el papel por el propio Nolan en un perfil publicado el 12 de mayo por la revista Time. Allí se reveló además que la actriz tiene un rol doble: interpretará a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra.

El cuestionamiento de Musk viene desde febrero, cuando el papel de Nyong’o era todavía un rumor. Fue ahí que el magnate amplificó en X la opinión de un usuario que calificó de “insulto” a Homero que una actriz negra interpretara a Helena, argumentando que el poeta griego describió al personaje como “de piel clara, rubia y el rostro que lanzó mil barcos porque era tan bella que los hombres comenzaron una guerra por ella”. Entonces, Musk añadió: “Chris Nolan ha perdido su integridad”.

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Elon Musk ha respaldado críticas que califican de “insulto” la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya en La Odisea.(captura de redes sociales)

La confirmación oficial del casting reavivó las críticas. El miércoles 13 de mayo, Musk respaldó en X los comentarios del comentarista conservador Matt Walsh, quien escribió: “Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan es técnicamente talentoso, pero es un cobarde”. Musk escribió “Es verdad” en respuesta a ese tuit.

El viernes 15, Musk volvió a tocar el tema e insistió en que Nolan había “profanado La Odisea para poder ser elegible para un Premio de la Academia”, según reportó Variety. También arremetió contra los estándares de representación e inclusión de la Academia, vigentes desde 2024. “¿Quién específicamente es el imbécil que añadió las mentiras DEI a la elegibilidad para los Premios de la Academia en lugar de que sea simplemente sobre hacer la mejor película?”, escribió.

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La crítica de Musk es imprecisa, ya que Oppenheimer, ganadora del Óscar, contó con un reparto mayoritariamente blanco y fue elegible por múltiples otros criterios.

El empresario también ha dirigido comentarios hacia el actor Elliot Page, retuiteando publicaciones que se burlaban de su masculinidad.

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Otras figuras como Whoopi Goldberg también han salido en defensa de la actriz.(REUTERS)

Baldwin no es la primera figura pública que ha defendido el trabajo artístico y la belleza de su colega. En febrero, Whoopi Goldberg dedicó un segmento de The View a responder a Musk, dirigiéndose a él directamente: “Nyong’o también es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Así que no estoy segura de qué estás tratando de decir. No tienes que ir a ver la película. No sé por qué sientes que necesitas hablar de esto, y te sugiero que te mires en un espejo si tienes alguna preocupación sobre el aspecto de las personas, si es a donde vamos”, según recogió People.

La trama principal de La Odisea sigue a Odiseo (Matt Damon), héroe de la Guerra de Troya que vaga durante diez años intentando regresar a su hogar en Ítaca. Nyong’o había sido vinculada al proyecto desde noviembre de 2024, cuando The Hollywood Reporter reveló su participación en el reparto coral del filme. La película llega a los cines el 17 de julio de 2026.

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