El entrenamiento de Anne Hathaway a los 43 años para su transformación en “El diablo viste a la moda”

Figuras de Hollywood como Hathaway, Blunt y Tucci experimentan un entrenamiento integral que desafía cuerpo y mente bajo el sistema de Eastwood (20th Century Studios LA)

A los 43 años, Anne Hathaway se ha sometido a un programa físico especializado para regresar como Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2. La actriz confió en el Método de Movimiento de la entrenadora Monique Eastwood, enfocado en maximizar la funcionalidad y el control del cuerpo. Según la revista Women’s Health, Hathaway prioriza fuerza, técnica y control corporal para lograr movimientos eficientes y precisos durante la filmación.

Este método, desarrollado por Eastwood, integra elementos de danza, ballet, pilates y trabajo funcional en rutinas de 30 minutos, enfocadas en fortalecer postura y musculatura, con resultados que trascienden lo estético y promueven la eficiencia física y la prevención de lesiones durante el trabajo actoral.

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¿En qué consiste el entrenamiento de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2?

La rutina que sigue Anne Hathaway está estructurada en seis bloques de ejercicios de cuerpo completo, organizados para alternar el trabajo de diferentes grupos musculares y optimizar el tiempo de cada sesión. El sistema de Eastwood propone realizar cada bloque en ambos lados del cuerpo, empleando mancuernas de tres a cinco kilogramos y priorizando siempre la técnica sobre el aumento de peso.

El Método de Movimiento de Monique Eastwood mejora la fuerza y el tono muscular, promoviendo una postura eficiente y mayor coordinación (20th Century Studios)

Women’s Health detalla que Monique Eastwood ha sido entrenadora de Hathaway durante cuatro años y también ha trabajado con otros actores del elenco, como Emily Blunt y Stanley Tucci. El método destaca por su enfoque en la conciencia corporal, la fuerza funcional y los movimientos multidireccionales, diseñados para que la mente y el cuerpo trabajen en conjunto y se adapten a las exigencias del rodaje.

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Detalle de la rutina de ejercicios

El primer bloque inicia con una sentadilla diagonal a una pierna, combinada con pliés y estiramiento de brazos hacia adelante, mientras se elevan las mancuernas sobre la cabeza. Este ejercicio fortalece muslos y glúteos, y mejora la movilidad y la estabilidad general.

El segundo ejercicio es la zancada lateral profunda con elevación de rodilla y movimientos de brazos. Aquí se trabaja la coordinación y se activa el tronco, al tiempo que se simulan gestos de remo y estiramientos, lo que favorece la integración de diferentes cadenas musculares.

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A continuación, el tercer bloque comprende una zancada larga combinada con sentadilla a una pierna y extensión de brazo opuesto. El cambio de brazos, junto con el curl de bíceps y la patada de tríceps con mancuernas, potencia la fuerza general y el control corporal, ajustando la intensidad según la capacidad individual.

La rutina finaliza con una zancada larga seguida de una zancada de reverencia, consolidando la técnica y el control corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto ejercicio es la plancha con apertura y cierre de piernas y toques laterales, que fortalece el core y aporta movilidad a las caderas. Se alternan posiciones similares a la postura del niño, lo que incrementa la intensidad y el rango de movimiento, trabajando la flexibilidad y la resistencia muscular.

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En la quinta serie, Hathaway ejecuta una zancada con reverencia y extensión de brazos, sumando abdominales laterales. La correcta alineación postural es crucial para evitar lesiones y obtener resultados efectivos en cada repetición del circuito.

La rutina finaliza con una zancada larga seguida de zancada de reverencia, integrando movimientos coordinados de piernas y brazos elevados, reforzando la alineación y la elegancia trabajadas en los bloques anteriores y consolidando la resistencia global.

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Beneficios y resultados del Método de Movimiento de Monique Eastwood

El sistema desarrollado por Monique Eastwood no solo mejora la fuerza y el tono muscular, sino que también promueve una postura eficiente y mayor coordinación. Hathaway, Blunt y Tucci han experimentado un entrenamiento integral que desafía y motiva constantemente. Eastwood sostiene que el objetivo principal es entrenar cuerpo y mente juntos, desarrollando fuerza funcional y conciencia plena en cada movimiento. El método aborda el envejecimiento activo, priorizando la calidad y la prevención de lesiones.

La constancia en el entrenamiento permite una transformación física observable, sin sacrificar salud ni flexibilidad. El método enfatiza movimientos controlados e inspirados en la danza, lo que favorece la longevidad y una presencia escénica refinada, incluso bajo exigentes jornadas de rodaje.

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La filosofía del método unifica eficiencia, estética y funcionalidad, promoviendo bienestar y conciencia corporal tanto en la vida diaria como ante las cámaras (Instagram: @annehathaway)

Women’s Health resalta la importancia de perfeccionar la técnica y priorizar la alineación corporal sobre la velocidad, garantizando seguridad y eficiencia para quienes siguen este sistema. La estrategia de Eastwood establece que la calidad de cada repetición debe prevalecer sobre la cantidad.

La filosofía de Monique Eastwood sostiene que cada movimiento debe ser funcional y tener un sentido estético, integrando eficiencia y elegancia tanto en la vida cotidiana como en el desempeño ante las cámaras. El enfoque integral del método busca no solo resultados físicos visibles, sino también una mayor conciencia corporal y bienestar general para el elenco de El diablo viste a la moda 2, contribuyendo a la salud a largo plazo y a la interpretación actoral.

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