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Austin Butler ya se prepara para Miami Vice: “Esa época tenía su propio código y quiero estar empapado en ese mundo”

El actor describió a GQ su proceso de investigación, centrado en lecturas sobre los cowboys de la droga y el trabajo de agentes encubiertos que definieron una de las décadas más convulsas de la ciudad

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La investigación de Austin Butler sobre el auge del tráfico de drogas en Miami le permite entender la transformación social de la ciudad (REUTERS/Aude Guerrucci)
La investigación de Austin Butler sobre el auge del tráfico de drogas en Miami le permite entender la transformación social de la ciudad (REUTERS/Aude Guerrucci)

La preparación de Austin Butler para Miami Vice implica una inmersión profunda en la historia y la cultura de la ciudad durante los años 80. En entrevista con GQ, el actor describe cómo su proceso va mucho más allá del estudio del guion, centrándose en entender el auge del tráfico de drogas y la transformación de Miami en aquella década.

Para interpretar su papel en Miami Vice, Butler desarrolla una rutina de investigación exhaustiva que incluye la lectura de obras sobre el crimen organizado y la vida de los denominados “cowboys de la cocaína”. El actor señala que busca no solo hechos, sino también captar la esencia, la mentalidad y el entorno que marcaron una de las etapas más convulsas de la ciudad.

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Butler confiesa el impacto que le produce adentrarse en el trasfondo real del fenómeno criminal retratado en la serie. “Estoy entusiasmado con Miami Vice”, afirma a GQ, resaltando la oportunidad de explorar un periodo lleno de cambios y contrastes.

Ilustración vibrante de Austin Butler estilo Miami Vice con gafas de sol, traje claro, un coche deportivo rosa, edificios Art Deco y palmeras al atardecer.
Austin Butler profundiza en la historia real de los años 80 para dar vida a su papel en "Miami Vice" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explica que su preparación implica “leer bastante sobre los años 80 y sobre lo que pasaba en Miami en la época”. La investigación no se limita a recopilar información, sino que se orienta a comprender el ambiente y los códigos específicos que definieron aquellos años.

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Las lecturas de Austin Butler sobre los años 80 en Miami

La búsqueda de autenticidad por parte de Butler se refleja en la selección de libros y testimonios que utiliza para construir su personaje. “Hay uno que se titula Hotel Scarface: Where Cocaine Cowboys Partied and Plotted to Control Miami (NdeR: Dónde los vaqueros de la cocaína iban de fiesta y conspiraban para controlar Miami), sobre lo que ocurría en el mundo de la cocaína en Miami en aquellos años”, cuenta el actor en diálogo con GQ.

Añade que otro de sus intereses primordiales es el trabajo de los agentes encubiertos en el combate al narcotráfico. “Y hay otro sobre agentes encubiertos del Departamento Antidrogas que también me parece muy interesante”, detalla, destacando la relevancia de las investigaciones policiales para la serie. La combinación de estos relatos documentales y experiencias le permite conectar con la tensión y la atmósfera de lujo y peligro que rodeaba a la ciudad en los años 80.

Miami Vice, la serie que catapultó a Don Johnson y Philip Michael Thomas
Don Johnson y Philip Michael Thomas protagonizaron la icónica serie de los años 80 (IMDB)

Al sumergirse en historias reales, Butler intenta asimilar tanto las acciones como la psicología de quienes impulsaron los cambios de la urbe. “Leo sobre los ‘cowboys de la cocaína’ para captar no solo sus acciones, sino la mentalidad con la que cambiaron Miami”, señala el actor.

Esta metodología va más allá de la preparación habitual en el ámbito actoral. “Esa época tenía su propio código, su propio ritmo; quiero estar empapado en ese mundo antes de rodar”, destaca Butler en la entrevista con GQ.

Más allá de Miami: la vida personal y disciplina de Butler

La rigurosidad de Austin Butler no se limita al trabajo en pantalla. En conversación con GQ, el actor expone hábitos que benefician su salud mental y disciplina personal. “Nunca dejo el teléfono cerca de la cama. Es algo que he empezado a hacer y que ahora valoro mucho. Y no lo miro al menos durante la primera hora del día”, relata, remarcando la importancia de las mañanas pausadas.

Michael B. Jordan, con traje azul y rifle, y Austin Butler, con traje rosa, posan con gafas de sol frente a un coche deportivo negro y el mar al anochecer.
Butler compartirá pantalla con Michael B. Jordan en los roles protagónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meditación figura también entre sus rutinas esenciales. “Sí, he meditado esta mañana. A veces uso la aplicación de Sam Harris, The Waking Up, que tengo en el teléfono desde hace años”, relata Butler. Su comienzo de jornada siempre incluye una ducha fría, café y momentos de escritura o reflexión antes de atender compromisos laborales.

En su tiempo libre, el actor explora nuevas aficiones y espacios de introspección. “Acabo de volver a casa, a Los Ángeles, y voy a estar aquí un tiempo. Estoy deseando cenar con amigos, cocinar, tocar música y tomarme un poco de tiempo para caminar por la naturaleza”, expresa.

Dentro de sus nuevas pasiones destaca la cocina italiana, a raíz de un regalo de Jeremy Allen White: “Me regaló este libro, el recetario de Frankies, así que he estado explorándolo poco a poco. Quiero aprender a hacer pasta”.

Las rutinas de autocuidado de Austin Butler refuerzan la relevancia del equilibrio entre trabajo y bienestar para mantener la salud mental (REUTERS/Katie Collins)
Las rutinas de autocuidado de Austin Butler refuerzan la relevancia del equilibrio entre trabajo y bienestar para mantener la salud mental (REUTERS/Katie Collins)

El viaje más reciente de Butler a las Bahamas lo inspiró a contemplar el equilibrio de paisajes opuestos. “Recorrí en velero todas las islas e hicimos un par de caminatas por allí. Lo más impresionante era la dualidad del entorno: por un lado, el Atlántico abierto, inmenso, expuesto; por el otro, la cara resguardada del viento, mucho más tranquila y serena”, comparte. Estos momentos en la naturaleza refuerzan su búsqueda de armonía en la vida cotidiana y profesional.

Al observar el inicio de una nueva etapa actoral, Austin Butler mantiene su compromiso con la investigación profunda y la introspección personal. El interés por Miami Vice y la energía de los años 80 guían su preparación y determinan los matices de su próximo desafío interpretativo, como detalla para GQ.

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