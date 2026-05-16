La precuela de ‘Rambo’ elige a un controversial actor como su nuevo villano

“John Rambo” mostrará los años previos a “First Blood” y el origen del legendario soldado interpretado por Sylvester Stallone. (Composición/Snap/Shutterstock)

James Franco encontró el proyecto que lo lleva de regreso a Hollywood. Según reveló Variety en exclusiva este 16 de mayo, el actor se unió al reparto de John Rambo, la precuela del icónico personaje creado por Sylvester Stallone.

Franco, quien se encontraba en el Festival de Cannes cuando se conoció la noticia, interpretará a un personaje antagonista, según precisó Screen Rant. Su incorporación se produce justo cuando la producción acaba de concluir su rodaje en Tailandia.

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Para Franco, esta participación podría ser crucial para retomar su carrera en la gran pantalla. John Rambo sería su primera película importante de un gran estudio desde mediados o finales de la década de 2010, cuando apareció junto a Bryan Cranston en Why Him? (2016) y tuvo un papel no acreditado en Alien: Covenant (2017).

En televisión, su último trabajo relevante fue la serie dramática de HBO The Deuce, que se emitió entre 2017 y 2019.

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La presencia de James Franco en Cannes coincidió con la revelación de su regreso a un gran proyecto de Hollywood (REUTERS/Manon Cruz)

El propio Franco insinuó su regreso en la cena de gala de apertura del Festival de Cannes. El actor habló con el periodista Baz Bamigboye de Deadline y admitió que había terminado recientemente un papel en una “gran película de estudio”, aunque no reveló el título. “No estará lista para este verano, pero calculo que llegará a finales de este año o en primavera-verano de 2027”, declaró.

El contexto: escándalo, silencio y regreso

La ausencia de Franco de los blockbusters fue resultado de una cronología de controversias que marcaron el ocaso de su etapa dorada en Hollywood. En 2014, una joven de 17 años compartió en redes sociales capturas de pantalla en las que Franco supuestamente la invitaba a su habitación de hotel, algo que el actor reconoció posteriormente.

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En enero de 2018, cuando acudió a los Globos de Oro luciendo un pin de “Time’s Up” —la campaña contra el acoso sexual en la industria—, el gesto desató una ola de acusaciones de otras actrices y excompañeras de rodaje, entre ellas Ally Sheedy, Charlyne Yi y Busy Philipps, quienes insinuaron o denunciaron abiertamente comportamientos inapropiados.

Ese mismo año, cinco estudiantes de su escuela de actuación lo acusaron formalmente de conducta sexual inapropiada. Dos de ellas presentaron una demanda en 2019, que finalmente fue resuelta mediante un acuerdo extrajudicial en 2021. En posteriores declaraciones, Franco admitió públicamente haber tenido relaciones sexuales con varias estudiantes y haber buscado tratamiento por adicción sexual, aunque no aceptó explícitamente las acusaciones que tenía en su contra.

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El actor estuvo alejado de los blockbusters tras las denuncias presentadas por exalumnas de su antigua escuela de actuación.(AFP)

Variety reporta que Franco habló en Cannes sobre su intención de llevar una “vida positiva” tras los escándalos, y reconoció que las denunciantes habían planteado cuestiones importantes, pero siempre insistió en negar que hubiese cometido un delito.

El reparto y la producción

John Rambo es la historia de origen del soldado más famoso del cine de acción estadounidense, y está ambientada antes de los eventos de First Blood (1982), la primera entrega protagonizada por Stallone. La dirección corre a cargo del cineasta finlandés Jalmari Helander, conocido por Sisu (2022), mientras que el guion fue escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

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El papel protagónico del joven John Rambo es interpretado por Noah Centineo, conocido por la franquicia romántica A todos los chicos de los que me enamoré.

Noah Centineo liderará una nueva etapa para la franquicia creada originalmente por Sylvester Stallone. (Créditos: REUTERS/Etienne Laurent. Captura de video)

Asimismo, se supo que David Harbour (Stranger Things) encarnará al Mayor Trautman, oficial al mando de Rambo, que en la saga original fue inmortalizado por Richard Crenna. El elenco de apoyo incluye a Yao (Sinners), Jason Tobin (A Thousand Blows), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Jefferson White (Yellowstone) y Tayme Thapthimthong (The White Lotus).

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La película está basada en la novela de David Morrell publicada en 1972, y cuenta con Sylvester Stallone como productor ejecutivo. Entre los demás productores ejecutivos figuran Anthony y Joe Russo, Trevor Short, y Dallas Sonnier y Amanda Presmyk por Bonfire Legend. La producción es una colaboración entre Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media y AGBO, y será distribuida por Lionsgate.