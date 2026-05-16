Un ogro verde, un burro irreverente y una parodia que cambió el cine animado para siempre: la verdadera historia de Shrek

El estreno de "Shrek" hace 25 años marcó un hito cultural y redefinió el género de animación en Hollywood

Hace 25 años, Shrek cambió para siempre el cine de animación. La película de DreamWorks Animation fue la primera en ganar el Oscar a Mejor largometraje de animación y estableció un nuevo modelo al parodiar los cuentos de hadas, redefiniendo su narrativa e influencia en la cultura popular. Su impacto sigue presente, al haber transformado el género y marcado un hito para el estudio y la industria.

Aunque su debut oficial ocurrió el 22 de abril de 2001 en el Festival de Cannes, no fue hasta el 18 de mayo de ese mismo año cuando Shrek tuvo su estreno comercial masivo, marcando un hito en la historia de la animación.

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Shrek marcó un antes y un después en el cine animado porque fue pionera en mezclar humor irreverente y crítica a los relatos tradicionales, ganando reconocimiento de la Academia y asegurando la continuidad de DreamWorks en un momento crítico. Su éxito impulsó nuevas franquicias y renovó la forma de abordar las historias animadas en el siglo XXI.

El nacimiento de DreamWorks y la industria de la animación

Según Fotogramas, la historia de Shrek comienza tras la abrupta salida de Jeffrey Katzenberg, antiguo presidente de Walt Disney Studios. En 1994, Katzenberg fundó DreamWorks Pictures junto a Steven Spielberg y David Geffen. Los tres establecieron condiciones estrictas para producir películas de calidad y mantener la independencia profesional.

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Jeffrey Katzenberg fundó DreamWorks Pictures en 1994 junto a Steven Spielberg y David Geffen (Foto: DreamWorks)

La nueva empresa surgió en medio de una rivalidad notable dentro del sector de la animación, marcada por los conflictos de Katzenberg con el entonces director ejecutivo de Disney, Michael Eisner. Spielberg aportó su trayectoria en el cine y Geffen, su experiencia en la industria musical. Esta alianza buscaba transformar la producción tradicional y dar cabida a proyectos de mayor innovación.

De un cuento irreverente al fenómeno animado

El primer gran objetivo de DreamWorks fue lanzar un proyecto que definiera su identidad. John H. Williams, uno de los productores, propuso crear una versión cinematográfica de Shrek!, el libro infantil de William Steig publicado en 1990, inspirándose en la reacción de su hijo pequeño ante la historia.

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Fotogramas señala que Steven Spielberg había adquirido los derechos de la obra en 1991, inicialmente para una versión animada de forma tradicional. Sin embargo, el proyecto cambió de rumbo en 1995 cuando Katzenberg impulsó su desarrollo y formó un equipo de animación, conocidos como los “Propellerheads”, donde participó J. J. Abrams. La primera prueba presentada al estudio no convenció a Katzenberg y llevó al despido del equipo original, motivando un giro creativo.

La película "Shrek" de DreamWorks se consagró como la primera ganadora del Oscar al Mejor largometraje de animación

La dirección recayó en Andrew Adamson, a quien luego se unió Vicky Jenson. Ambos trabajaron para afinar el tono humorístico y visual de la película. La personalidad del ogro tomó referencias de Maurice Tillet, luchador francés, mientras que el personaje de Burro se inspiró en un burro miniatura de Jerusalén, Perry, del parque Cornelis Bol en Palo Alto. El diseño de Fiona requirió cientos de bocetos hasta hallar el modelo final.

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Las voces detrás del éxito

El proceso para seleccionar a los intérpretes de Shrek enfrentó numerosas complicaciones. Conforme a Fotogramas, el papel principal fue ofrecido primero a Nicolas Cage, quien lo rechazó. Posteriormente, Chris Farley grabó más del 90% de los diálogos antes de fallecer, lo que obligó a buscar un nuevo protagonista.

La elección final recayó en Mike Myers, conocido por Austin Powers y amigo de Farley. Myers aceptó con la condición de que reescribieran todos sus diálogos para distanciarse de la versión anterior e impuso rehacer su actuación con acento escocés, lo que le costó al estudio 5 millones de dólares adicionales.

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En el papel de Burro, Eddie Murphy fue la segunda opción tras el rechazo de Robin Williams. Para el personaje de Fiona, Cameron Diaz ingresó tras el despido de Janeane Garofalo debido a un cambio en la concepción del personaje.

John Lithgow quedó al frente del villano Lord Farquaad ante la imposibilidad de contar con Alan Rickman, ya comprometido con otro proyecto. Como dato destacado, los intérpretes grabaron sus escenas por separado y no coincidieron en el estudio, generando cierta insatisfacción entre ellos por la falta de interacción directa.

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La elección de voces en "Shrek", incluyendo a Mike Myers y Cameron Diaz, requirió rehacer diálogos y apostar por interpretaciones icónicas

Un estilo visual y musical que rompió esquemas

El equipo dirigido por Douglas Rogers, director artístico, viajó a lugares como Stratford-upon-Avon en Inglaterra, la región francesa de Dordoña y Charleston en Carolina del Sur en busca de inspiración para crear los escenarios de la película. La ciénaga de Shrek se basó en una plantación de magnolias, mientras que Duloc tomó como referencia castillos europeos y entornos reales.

El equipo de animación de DreamWorks que había trabajado en Antz fue el encargado de trasladar estas ideas a la pantalla. En el apartado musical, Harry Gregson-Williams y John Powell compusieron la banda sonora, grabada en los estudios Abbey Road de Londres. La canción All Star de “Smash Mouth”, pensada originalmente como provisional para la introducción, terminó siendo parte del montaje final y se transformó en uno de los emblemas de la película.

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El guion, a cargo de Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman y Roger S. H. Schulman, propuso una parodia audaz de los cuentos clásicos. Los personajes respondían a conflictos de autoestima y el humor se apartó del esquema tradicional de Disney.

Del Oscar al rescate de DreamWorks: legado e impacto global

La película recaudó 492,5 millones de dólares en taquilla global, superando ampliamente su presupuesto de 60 millones y solo fue superada ese año por Harry Potter y la piedra filosofal.

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El estreno de "Shrek" en 2001 superó los 492 millones de dólares en taquilla global, sólo detrás de "Harry Potter" ese año

La crítica especializada la reconoció por reinventar el cine animado y atraer a un público diverso. Recibió el primer galardón de la Academia en la nueva categoría de Mejor largometraje de animación, superando a Monsters, Inc. y Jimmy Neutron: El niño inventor.

Según Fotogramas, el fenómeno “Shrek” se convirtió en un salvavidas económico para DreamWorks, que atravesaba graves problemas financieros en ese entonces. El éxito de la cinta garantizó la continuidad del estudio y sentó las bases para futuras franquicias como Madagascar, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón.

Hoy, Shrek es considerado un clásico por su enorme impacto cultural y su contribución a la transformación de la industria del cine animado. La hazaña de la película permitió que DreamWorks pasara de la inestabilidad financiera a consolidarse como referente en animación para las próximas décadas.