Entretenimiento

Un ogro verde, un burro irreverente y una parodia que cambió el cine animado para siempre: la verdadera historia de Shrek

A 25 años de su estreno, la película que nació como un libro infantil recaudó 492 millones de dólares y salvó a DreamWorks de la quiebra. Desde la muerte de un actor y 5 millones de dólares gastados en un acento hasta la rivalidad con Disney, los detalles menos conocidos de un proyecto único

Guardar
Google icon
El estreno de "Shrek" hace 25 años marcó un hito cultural y redefinió el género de animación en Hollywood

Hace 25 años, Shrek cambió para siempre el cine de animación. La película de DreamWorks Animation fue la primera en ganar el Oscar a Mejor largometraje de animación y estableció un nuevo modelo al parodiar los cuentos de hadas, redefiniendo su narrativa e influencia en la cultura popular. Su impacto sigue presente, al haber transformado el género y marcado un hito para el estudio y la industria.

Aunque su debut oficial ocurrió el 22 de abril de 2001 en el Festival de Cannes, no fue hasta el 18 de mayo de ese mismo año cuando Shrek tuvo su estreno comercial masivo, marcando un hito en la historia de la animación.

PUBLICIDAD

Shrek marcó un antes y un después en el cine animado porque fue pionera en mezclar humor irreverente y crítica a los relatos tradicionales, ganando reconocimiento de la Academia y asegurando la continuidad de DreamWorks en un momento crítico. Su éxito impulsó nuevas franquicias y renovó la forma de abordar las historias animadas en el siglo XXI.

El nacimiento de DreamWorks y la industria de la animación

Según Fotogramas, la historia de Shrek comienza tras la abrupta salida de Jeffrey Katzenberg, antiguo presidente de Walt Disney Studios. En 1994, Katzenberg fundó DreamWorks Pictures junto a Steven Spielberg y David Geffen. Los tres establecieron condiciones estrictas para producir películas de calidad y mantener la independencia profesional.

PUBLICIDAD

DreamWorks formalizó su reclamo el 11 de octubre de 2024, tras ser notificada días antes —el 5 de octubre— mediante un aviso digital enviado por Sunat.
Jeffrey Katzenberg fundó DreamWorks Pictures en 1994 junto a Steven Spielberg y David Geffen (Foto: DreamWorks)

La nueva empresa surgió en medio de una rivalidad notable dentro del sector de la animación, marcada por los conflictos de Katzenberg con el entonces director ejecutivo de Disney, Michael Eisner. Spielberg aportó su trayectoria en el cine y Geffen, su experiencia en la industria musical. Esta alianza buscaba transformar la producción tradicional y dar cabida a proyectos de mayor innovación.

De un cuento irreverente al fenómeno animado

El primer gran objetivo de DreamWorks fue lanzar un proyecto que definiera su identidad. John H. Williams, uno de los productores, propuso crear una versión cinematográfica de Shrek!, el libro infantil de William Steig publicado en 1990, inspirándose en la reacción de su hijo pequeño ante la historia.

Fotogramas señala que Steven Spielberg había adquirido los derechos de la obra en 1991, inicialmente para una versión animada de forma tradicional. Sin embargo, el proyecto cambió de rumbo en 1995 cuando Katzenberg impulsó su desarrollo y formó un equipo de animación, conocidos como los “Propellerheads”, donde participó J. J. Abrams. La primera prueba presentada al estudio no convenció a Katzenberg y llevó al despido del equipo original, motivando un giro creativo.

Shrek (2001)
La película "Shrek" de DreamWorks se consagró como la primera ganadora del Oscar al Mejor largometraje de animación

La dirección recayó en Andrew Adamson, a quien luego se unió Vicky Jenson. Ambos trabajaron para afinar el tono humorístico y visual de la película. La personalidad del ogro tomó referencias de Maurice Tillet, luchador francés, mientras que el personaje de Burro se inspiró en un burro miniatura de Jerusalén, Perry, del parque Cornelis Bol en Palo Alto. El diseño de Fiona requirió cientos de bocetos hasta hallar el modelo final.

Las voces detrás del éxito

El proceso para seleccionar a los intérpretes de Shrek enfrentó numerosas complicaciones. Conforme a Fotogramas, el papel principal fue ofrecido primero a Nicolas Cage, quien lo rechazó. Posteriormente, Chris Farley grabó más del 90% de los diálogos antes de fallecer, lo que obligó a buscar un nuevo protagonista.

La elección final recayó en Mike Myers, conocido por Austin Powers y amigo de Farley. Myers aceptó con la condición de que reescribieran todos sus diálogos para distanciarse de la versión anterior e impuso rehacer su actuación con acento escocés, lo que le costó al estudio 5 millones de dólares adicionales.

En el papel de Burro, Eddie Murphy fue la segunda opción tras el rechazo de Robin Williams. Para el personaje de Fiona, Cameron Diaz ingresó tras el despido de Janeane Garofalo debido a un cambio en la concepción del personaje.

John Lithgow quedó al frente del villano Lord Farquaad ante la imposibilidad de contar con Alan Rickman, ya comprometido con otro proyecto. Como dato destacado, los intérpretes grabaron sus escenas por separado y no coincidieron en el estudio, generando cierta insatisfacción entre ellos por la falta de interacción directa.

Shrek (2001)
La elección de voces en "Shrek", incluyendo a Mike Myers y Cameron Diaz, requirió rehacer diálogos y apostar por interpretaciones icónicas

Un estilo visual y musical que rompió esquemas

El equipo dirigido por Douglas Rogers, director artístico, viajó a lugares como Stratford-upon-Avon en Inglaterra, la región francesa de Dordoña y Charleston en Carolina del Sur en busca de inspiración para crear los escenarios de la película. La ciénaga de Shrek se basó en una plantación de magnolias, mientras que Duloc tomó como referencia castillos europeos y entornos reales.

El equipo de animación de DreamWorks que había trabajado en Antz fue el encargado de trasladar estas ideas a la pantalla. En el apartado musical, Harry Gregson-Williams y John Powell compusieron la banda sonora, grabada en los estudios Abbey Road de Londres. La canción All Star de “Smash Mouth”, pensada originalmente como provisional para la introducción, terminó siendo parte del montaje final y se transformó en uno de los emblemas de la película.

El guion, a cargo de Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman y Roger S. H. Schulman, propuso una parodia audaz de los cuentos clásicos. Los personajes respondían a conflictos de autoestima y el humor se apartó del esquema tradicional de Disney.

Del Oscar al rescate de DreamWorks: legado e impacto global

La película recaudó 492,5 millones de dólares en taquilla global, superando ampliamente su presupuesto de 60 millones y solo fue superada ese año por Harry Potter y la piedra filosofal.

Shrek (2001)
El estreno de "Shrek" en 2001 superó los 492 millones de dólares en taquilla global, sólo detrás de "Harry Potter" ese año

La crítica especializada la reconoció por reinventar el cine animado y atraer a un público diverso. Recibió el primer galardón de la Academia en la nueva categoría de Mejor largometraje de animación, superando a Monsters, Inc. y Jimmy Neutron: El niño inventor.

Según Fotogramas, el fenómeno “Shrek” se convirtió en un salvavidas económico para DreamWorks, que atravesaba graves problemas financieros en ese entonces. El éxito de la cinta garantizó la continuidad del estudio y sentó las bases para futuras franquicias como Madagascar, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón.

Hoy, Shrek es considerado un clásico por su enorme impacto cultural y su contribución a la transformación de la industria del cine animado. La hazaña de la película permitió que DreamWorks pasara de la inestabilidad financiera a consolidarse como referente en animación para las próximas décadas.

Temas Relacionados

Shrek25° aniversarioDreamWorks AnimationCine AnimadoCultura PopularFotogramasNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emilia Clarke y el síndrome del impostor: la historia detrás de sus inseguridades tras “Game of Thrones”

Convertirse en una celebridad no fue sencillo para la actriz, quien relató en una entrevista para el podcast “How To Fail with Elizabeth Day” cómo enfrentó la presión, la enfermedad y la pérdida para hallar un nuevo equilibrio personal y profesional

Emilia Clarke y el síndrome del impostor: la historia detrás de sus inseguridades tras “Game of Thrones”

El protagonista de ‘Better Call Saul’ recuerda el momento en el sufrió un infarto en el rodaje: “Me fui”

Bob Odenkirk estuvo a punto de morir mientras filmaba la mítica serie, precuela de ‘Breaking Bad’. Ahora está a punto de estrenar ‘Normal’ como actor y guionista

El protagonista de ‘Better Call Saul’ recuerda el momento en el sufrió un infarto en el rodaje: “Me fui”

Alienígenas que invaden un pequeño pueblo entre las dos Coreas: la película con Michael Fassbender y Alicia Vikander que ha sorprendido en Cannes

Se trata de ‘Hope’, del director Na Hong-jin, y es hasta la fecha la superproducción coreana con más presupuesto de la historia del país

Alienígenas que invaden un pequeño pueblo entre las dos Coreas: la película con Michael Fassbender y Alicia Vikander que ha sorprendido en Cannes

Julia Louis-Dreyfus revela el incidente detrás de cámaras que sacudió “Seinfeld”

La confrontación entre sus compañeros obligó a la comediante a replantear sus aprendizajes sobre relaciones laborales y resiliencia en proyectos exitosos

Julia Louis-Dreyfus revela el incidente detrás de cámaras que sacudió “Seinfeld”

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

Una combinación de hábitos saludables y tratamientos poco comunes mantiene la piel del actor fresca y natural, según expertos y medios internacionales

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

DEPORTES

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El puesto que le genera un dolor de cabeza a Lionel Scaloni en la selección argentina de cara al Mundial

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Gustavo López negó haber sido agredido por Malcorra y contó su versión del incidente en la puerta de la radio

El cruce de Nicolás Diez con un periodista por la eliminación de Argentinos ante Belgrano: “Vos querés buscar la mala”

TELESHOW

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

Ministros de Finanzas del G7 se reúnen en París para debatir puntos en común frente a las tensiones económicas mundiales

El líder del régimen norcoreano instó al ejército a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981

Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029