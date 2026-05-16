Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El retorno de Gilbert coincidió con el anuncio de una nueva campaña de su empresa llamada Get in the Picture.(Instagram/@melissagilbertofficial)

Después de cuatro meses alejada de sus redes sociales personales, Melissa Gilbert regresó a Instagram el miércoles 13 de mayo con un mensaje escueto.

“Así es. Estoy de vuelta”, escribió la actriz, famosa por interpretar a Laura Ingalls en la serie La familia Ingalls.

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Gilbert había desactivado su cuenta en enero de 2026, días antes de que se formalizaran los cargos penales contra su esposo, el actor Timothy Busfield, acusado de abuso sexual contra dos menores.

En su publicación, la actriz compartió dos fotografías: una mostraba muñecas de crochet que la representaban a ella y a Nicole Haase, su socia en la marca de bienestar Modern Prairie. La otra era una foto de ambas mujeres. Al pie de las imágenes escribió: “¡Nos vemos el viernes! xo, MGB”.

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Durante meses, los seguidores de Gilbert notaron la ausencia total de actividad en sus cuentas personales de Instagram y Threads.(Captura: Instagram)

La publicación servía como anticipo de un Instagram Live de Modern Prairie programado para el viernes 15 de mayo a las 9 p.m. (hora del Pacífico). La cuenta de la empresa anunció que las cofundadoras harían “un gran anuncio” bajo la campaña Get in the Picture (“Entra en la imagen”). “Tenemos muchas cosas emocionantes que compartir, incluyendo invitados especiales que han extrañado escuchar”, indicaba el texto de la publicación.

El sábado 16, la actriz siguió activa en su perfil y se unió a un desafío de publicar una selfie sin maquillaje y sin filtros. “Hay más por venir”, escribió.

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La actriz ha decidido restringir los comentarios de todos sus posts (Captura: Instagram)

Gilbert, de 61 años, había eliminado sus cuentas de Instagram y Threads cuando las autoridades de Nuevo México emitieron una orden de arresto contra Busfield.

Sin embargo, la actriz no desapareció del todo del mundo digital: siguió apareciendo con regularidad en el perfil de Modern Prairie durante esos meses, incluso en una publicación reciente en la que se le veía soplando las velas de su pastel de cumpleaños número 62.

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En febrero, Gilbert había retomado su trabajo en la empresa. En ese momento explicó su ausencia: “Como muchos de ustedes saben, me alejé por un tiempo para concentrarme en mi familia. Era el tiempo que necesitaba: tiempo para estar presente, para atender lo que más importa y para reunir mis fuerzas en una temporada que no ha sido fácil”, declaró según recogió ABC News.

Los cargos contra Timothy Busfield

El motivo de su retiro de las redes fue el escándalo que estalló alrededor de su esposo, el actor Timothy Busfield, de 68 años, conocido por sus papeles en El ala oeste de la Casa Blanca, Field of Dreams y Thirtysomething.

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Gilbert calificó recientemente la situación judicial que enfrenta su familia como “la experiencia más traumática” de sus vidas. ( Sam Wasson/Pool vía REUTERS)

Busfield fue acusado de haber tocado inapropiadamente a dos niños gemelos en el set de la serie The Cleaning Lady, de la cadena Fox, donde se desempeñaba como productor ejecutivo y director. Según los documentos judiciales citados por el Daily Mail, los hechos habrían ocurrido en Albuquerque, Nuevo México, entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024. Las presuntas víctimas tenían siete años cuando comenzó el abuso, y ocho cuando este habría continuado.

En enero de 2026, Busfield fue arrestado y recluido en el Centro de Detención Metropolitano del Condado de Bernalillo. El 20 de enero, el tribunal decidió que esperara su juicio en libertad, pero con condiciones estrictas: no podía contactar a las presuntas víctimas ni a ningún menor, y tenía prohibido poseer armas, alcohol o drogas. En febrero, un gran jurado lo imputó formalmente por cuatro cargos de contacto sexual con un menor. El caso es llevado por la Unidad de Víctimas Especiales de la Fiscalía del Condado de Bernalillo.

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El actor ha negado todas las acusaciones desde el principio. Al momento de su arresto declaró a TMZ: “Voy a confrontar estas mentiras. Son horribles. Son todas mentiras. No le hice nada a esos niños, y voy a luchar. Voy a luchar junto a un gran equipo y seré exonerado”. Su juicio está programado para comenzar el 10 de mayo de 2027.