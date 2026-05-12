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El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

La artista utilizó su canción “The One That Got Away” para reaccionar al anuncio de boda del compositor

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Katy Perry reaccionó públicamente al compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen a través de un video compartido en TikTok el pasado 11 de mayo. La publicación, realizada en tono humorístico, retomó referencias a la breve relación sentimental que la cantante y Groban mantuvieron en 2009.

En el video, la artista aparece usando una bata blanca frente a una imagen de una nota periodística sobre el compromiso del compositor. La intérprete de “Firework” sostiene una bebida de color naranja, la sirve en una copa y realiza un brindis mientras mantiene una expresión seria.

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Posteriormente comienza a beber, derrama parte del líquido sobre su ropa y simula llorar antes de salir del encuadre. La cantante acompañó el clip con la canción “The One That Got Away”, lanzada en 2010 como parte de su álbum Teenage Dream.

Katy Perry subió un video tras la noticia del compromiso entre Josh Groban y Natalie McQueen. (Captura de video)
Katy Perry subió un video tras la noticia del compromiso entre Josh Groban y Natalie McQueen. (Captura de video)

A lo largo de los años, diversos seguidores han relacionado el tema con Josh Groban debido a declaraciones realizadas por Katy Perry en entrevistas y transmisiones en vivo. La publicación incluyó el mensaje “felicidades” junto a un emoji de brindis.

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Perry y Groban tuvieron una relación brevemente en 2009. Aunque ambos mantuvieron en privado gran parte de su vínculo, con el paso del tiempo han hecho comentarios públicos sobre esa etapa y sobre la amistad que conservan actualmente.

En una entrevista realizada en 2013, Groban recordó cómo conoció a Perry antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio. El cantante señaló que ambos conectaron rápidamente debido a intereses y personalidades similares.

“Nos conocimos incluso antes de que saliera su primer álbum, y congeniamos enseguida porque los dos somos un poco payasos”, dijo.

Josh Groban contó que cuando conoció a Katy Perry conectaron de inmediato. (Reuters. AP)
Josh Groban contó que cuando conoció a Katy Perry conectaron de inmediato. (Reuters. AP)

Años después, durante una transmisión en vivo realizada en 2017 junto al presentador James Corden, la cantante participó en una dinámica en la que debía clasificar a algunas de sus exparejas.

En ese contexto, describió a Groban como “el que se le escapó”. James reaccionó a esas declaraciones en 2018 durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live conducido por Andy Cohen.

“Me quedé boquiabierto y casi me atraganto con el café cuando lo vi. Es muy amable de su parte decir eso. Me siento muy halagado. Pero también me sorprendió mucho”, expresó.

Durante la misma entrevista, el compositor expresó dudas sobre la teoría de que la canción “The One That Got Away” estuviera inspirada en él. El artista mencionó que varios elementos descritos en la letra no coinciden con aspectos de su vida personal.

Josh Groban aseveró que la canción no es para él porque no concuerda con su vida personal. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Josh Groban aseveró que la canción no es para él porque no concuerda con su vida personal. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Escuché la letra de la canción y pensé: ‘Nunca tuve un Mustang. No tengo tatuajes. ¿Estás seguro de que se refiere a mí?’”, reflexionó.

Pese a ello, el cantante explicó que ambos mantuvieron una relación cordial tras su separación y continuaron siendo amigos con el paso de los años.

“Ambos éramos muy reservados y nos dimos cuenta de que éramos mejores como amigos, y hemos sido muy, muy buenos amigos hasta el día de hoy. Ella es la mejor”, dijo.

El compromiso entre Josh Groban y Natalie McQueen fue anunciado oficialmente el pasado 21 de abril a través de Instagram.

Josh Groban y Natalie McQueen anunciaron su compromiso en Instagram.
Josh Groban y Natalie McQueen anunciaron su compromiso en Instagram.

El cantante compartió varias fotografías del momento en que le propuso matrimonio a la actriz en Disneyland. En la publicación escribió que compartir su vida con McQueen representa “su lugar más feliz”.

La relación entre Groban y McQueen se hizo oficial en redes sociales en febrero de 2023, coincidiendo con el Día de San Valentín. Desde entonces, ambos han aparecido juntos en distintos eventos públicos y ceremonias de la industria del entretenimiento.

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