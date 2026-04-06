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El protagonista de Bebé reno explicó cómo la fama de la serie intensificó su ansiedad: “No me gusta estar en público”

En una entrevista con The Times, el actor escocés reflexionó sobre los reconocimientos, litigios y el precio de exponer su verdad más íntima. Además, brindó detalles de su nueva producción, Half Man, que explora las contradicciones y desafíos de la masculinidad contemporánea

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“Bebé Reno” narra la historia real de Richard Gadd, quien interpreta a Donny Dunn, un comediante acosado obsesivamente por Martha tras un acto de amabilidad. La miniserie de Netflix aborda acoso, traumas pasados y abuso sexual, adaptando el monólogo teatral del propio Gadd basado en su experiencia personal (Crédito: Netflix)

Como protagonista y creador, Richard Gadd vivió tras el éxito de Bebé reno una exposición sin precedentes, la serie superó los 65 millones de espectadores en su primer mes, según datos citados por The Times.

La fama trajo reconocimiento, pero también incomodidad y una vigilancia constante: desconocidos lo señalaban en la calle y su rostro apareció en vallas publicitarias, mientras su historia era tema de conversación internacional.

“Hubo un tiempo en que yo era una de las personas más famosas del planeta”, recordó Gadd a The Times. Aunque la popularidad mundial le devolvió “mucha fe en la gente”, la sobreexposición resultó difícil de gestionar.

“A veces echo de menos la libertad de poder simplemente caminar... El dinero no da la felicidad”, subrayó el actor de 36 años a The Times. Con una historia de ansiedad y misofonía, el impacto público intensificó su malestar.

Trauma, creatividad y exposición pública

Gadd convirtió el fenómeno de Bebé reno en materia de debate sobre trauma, presión mediática y bienestar emocional. Pese a los reconocimientos, tres premios BAFTA, dos Globos de Oro y seis Emmy, la presión de la fama lo llevó a rememorar sus experiencias con el acoso y una agresión sexual sufrida a manos de un ejecutivo de televisión.

Richard Gadd alcanzó fama mundial tras el éxito de la serie Baby Reindeer en Netflix, llegando a superar los 65 millones de espectadores (REUTERS)
Richard Gadd alcanzó fama mundial tras el éxito de la serie Baby Reindeer en Netflix, llegando a superar los 65 millones de espectadores (REUTERS)

“No me gusta estar en público y tengo que estar pendiente de mi entorno”, explicó el actor escocés, quien también relató su lucha con las adicciones en su juventud.

A pesar de acudir a terapia, solo la escritura lo ayudó a atravesar el trauma: “Ojalá hubiera podido distraerme, pero no pude, así que escribir me permitió atravesar el dolor y salir adelante”.

El proceso de narrar sus vivencias amplificó la dificultad de separar el arte de la memoria: “No podía escapar de mis pensamientos”, explicó. Además reconoció que “estoy mejor, pero no sé por qué, la verdad. Supongo que el tiempo lo cura todo, pero hubo un momento en mi vida en el que la oscuridad era demasiado grande”.

La popularidad obligó a Gadd a exponer su experiencia ante la opinión pública. Convertir vivencias dolorosas en materia creativa fue inevitable: “Algunas personas logran desconectarse; yo no podía. Mi mente siempre volvía al trauma”, relató al medio británico.

Polémica judicial y repercusiones sociales

El retrato de Martha, la acosadora en Bebé Reno, motivó una demanda por USD 170 millones presentada en Los Ángeles por Fiona Muir-Harvey, quien niega los hechos atribuidos y acusa a la serie de difamación según información brindada por The Times.

El retrato de la acosadora en Bebé reno derivó en una demanda por USD 170 millones en Los Ángeles, acusando a la serie de difamación (REUTERS)
El retrato de la acosadora en Bebé reno derivó en una demanda por USD 170 millones en Los Ángeles, acusando a la serie de difamación (REUTERS)

Aunque Gadd evita profundizar sobre el litigio, defiende su método: “Siempre he hecho lo que creí correcto para cada proyecto. Si escribes con miedo, las cosas no salen bien”.

Consultado sobre si modificaría su obra tras las consecuencias legales, respondió que “hablar de algunas cosas será bastante complicado”, pero subrayó: “Me enorgullece que la gente lo viera, se sintiera identificada y se diera cuenta de que necesitaba ayuda”.

El impacto social fue tangible: las derivaciones a organizaciones contra el abuso aumentaron un 53%, y las dedicadas a víctimas de acoso, un 47% más.

Masculinidad y el desafío de Half Man

Con Half Man, Gadd explora la masculinidad contemporánea. La serie abarca tres décadas en la vida de dos hombres marcados por el trauma y la violencia familiar y, aclaró que “no es autobiográfica, pero hay temas con los que me identifico: confusión, trauma, abuso”.

La repercusión social de Bebé reno se refleja en el aumento del 53% en derivaciones a organizaciones contra el abuso y un 47% más para víctimas de acoso (REUTERS)
La repercusión social de Bebé reno se refleja en el aumento del 53% en derivaciones a organizaciones contra el abuso y un 47% más para víctimas de acoso (REUTERS)

“La serie trata sobre la violencia masculina, la represión, la ira y la impotencia”, detalló el actor, cuyo desafío físico para el papel de Ruben lo llevó a un cambio radical: “Llevaba mi cuerpo de un lado a otro, en constante digestión... sabía que, para alejarme del pasado, tenía que cambiarlo todo de mí”.

Gadd trató de mostrar cómo ha cambiado la percepción de la masculinidad desde la década de 1990 hasta la actualidad. Señaló que crecer en la actualidad resulta especialmente complejo debido a la intensidad de los debates en redes sociales, a los que describió como una “guerra civil social”.

Además, explicó que quienes sufrieron abuso sexual enfrentan un doble estigma, ya que se interpreta como un ataque a la masculinidad, como si de alguna manera el hombre hubiera perdido poder, a pesar de que socialmente se espera que los hombres no puedan ser vulnerables.

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