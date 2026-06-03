Charlize Theron habló sobre su audición fallida para Chicago: “Sentí que podía hacerlo porque en realidad no sé cantar”

Charlize Theron reveló su frustración por no haber protagonizado el musical Chicago, un papel que siempre soñó interpretar en su carrera actoral (REUTERS/Mario Anzuoni)

Charlize Theron abordó facetas poco conocidas de su carrera y vida privada en una reciente entrevista con ELLE. La actriz repasó su afinidad por el mundo de los musicales y la importancia que tiene el baile en su vida, al tiempo que reflexionó sobre su vínculo con Matt Damon y algunas de sus costumbres cotidianas.

Además, habló sobre sus intereses personales, rutinas diarias y las actividades que le ayudan a equilibrar su vida profesional y familiar.

Theron mencionó que los musicales tienen un lugar especial en sus recuerdos y que, aunque reconoce sus limitaciones como cantante, siempre sintió curiosidad por desafiarse en un papel que combinara actuación y baile.

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El papel que Charlize Theron no consiguió

La audición para Chicago estuvo vinculada con la intención de cerrar un ciclo personal a través del baile

La actriz reveló que audicionó para protagonizar Chicago, guiada por su deseo de volver a bailar en un proyecto cinematográfico. Reconoció que el proceso de selección puso a prueba sus habilidades vocales y, respecto al resultado, fue directa: “Estaba muy nostálgica por hacer algo con baile y porque eso significara cerrar un ciclo de alguna manera”, comentó a ELLE.

“El canto en esa película es casi grave y hablado, y sentí que podía hacerlo, porque en realidad no sé cantar. Podría intentarlo, pero ni siquiera ahora podía hacerlo. Por eso no obtuve el papel”, admitió entre risas.

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Theron explicó que su experiencia con el canto no cumplía con lo que el musical demandaba, motivo por el cual los responsables del casting optaron por otra actriz para el rol principal.

Su relación con Matt Damon

La actriz Charlize Theron compartió detalles sobre su amistad y compañerismo con Matt Damon durante sus trabajos conjuntos en cine (IMDb)

Theron recuerda su experiencia junto a Matt Damon: “Oh, Matt es genial. Trabajamos juntos, y parece que fue hace 30 años. Es el mismo tipo de siempre, sangre buena de Boston. Muy atento, amable, generoso”, aseguró para ELLE.

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Theron relató episodios del rodaje en los que Damon la animaba. “Había veces en las que yo estaba congelada y un poco perdida, y él siempre me daba ese pequeño empujón de aliento. Lo adoro, y aguantó mucho de mí. Dicen que soy difícil, pero en realidad soy increíble”, bromeó.

Obsesiones, rutinas y curiosidades de Charlize Theron

Consultada por sus obsesiones actuales, Theron fue tajante en la entrevista: “Estoy obsesionada con los láseres... Los de cuidado de piel. Tengo varios y los uso todo el tiempo. Me encantan”.

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Charlize Theron confesó que su pasión por los láseres de cuidado de piel es uno de sus pasatiempos más inusuales y actuales (REUTERS/Stephane Mahe)

En cuanto a programas de televisión, señaló: “Cualquier cosa de Housewives... No me importa cuál. Ahora mismo, estoy muy enganchada a Potomac. Esas chicas lo dan todo el día. Me gustan mucho”.

La actriz también habló de momentos en que el entusiasmo de fan la supera, mencionando su reciente cena con Carol Burnett como uno de esos momentos: “Sigo completamente fascinada con ella. A veces tengo que detenerme porque… no sé cómo me veo, pero es raro”, concluyó riendo.

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Vida cotidiana, maternidad y bienestar personal

Charlize Theron, además de su faceta profesional, construyó una vida personal alejada de los flashes y centrada en el bienestar propio y de sus hijos. La actriz es madre de dos niños y, en entrevistas previas, reconoció que la maternidad le cambió la perspectiva sobre las prioridades y el equilibrio entre trabajo y vida privada. “Ser madre me enseñó a decir que no y a definir lo que realmente quiero hacer”, explicó en otra ocasión.

El interés de Charlize Theron por la astrología la acompaña en decisiones personales, aportando un toque divertido y reflexivo a su rutina diaria (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz también cultiva una fuerte relación con la astrología, tema que mencionó como parte de sus intereses actuales y que consulta en momentos clave. “Me divierte ver cómo todo parece alinearse, aunque no siempre tenga una respuesta lógica”, comentó.

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En cuanto a su tiempo libre, Theron suele practicar deportes y actividades al aire libre, especialmente senderismo y ciclismo, que le permiten desconectar y mantener una rutina saludable. Además, valora la amistad y la cercanía con su círculo íntimo, algo que considera fundamental para mantenerse conectada con la realidad fuera de Hollywood.

Theron mencionó que disfruta preparar el desayuno para sus hijos y llevarlos al colegio cuando su agenda lo permite. Estos momentos cotidianos, según cuenta, le ofrecen una sensación de normalidad y estabilidad, aspectos que considera esenciales para su bienestar emocional y el de su familia en medio de las exigencias de su carrera.

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