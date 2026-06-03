Así se vio la marcha por el Ni Una Menos en el Congreso desde el Drone de Infobae

Marcha Ni Una Menos - Drone

Miles de personas se congregaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, a once años de la primera movilización del colectivo feminista. Las imágenes captadas desde el dron de Infobae mostraron una Plaza de los Dos Congresos desbordada, con columnas que avanzaban sobre Hipólito Yrigoyen y Avenida Rivadavia desde las primeras horas de la tarde a la espera del acto central.

La convocatoria, bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, se realizó en un contexto marcado por los femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y Dulce María Beatriz Candia, hallada sin vida en Misiones.

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Sus nombres aparecían en carteles junto a los de otras víctimas de los últimos años. Desde 2015, más de 3.205 mujeres fueron víctimas de femicidio en la Argentina, según el documento leído en el acto central.

Las primeras columnas llegaron alrededor de las 15. Media hora después, las rejas del Congreso ya tenían banderas instaladas. Para las 16:30, la afluencia creció de forma exponencial.

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La familia de Agostina Vega marchó en Córdoba horas antes del velorio de la adolescente, acompañada por organizaciones feministas y vecinos de la ciudad

Sobre Rivadavia marchaban agrupaciones de izquierda; sobre Hipólito Yrigoyen, las peronistas. Organizaciones de jubilados —que se movilizan todos los miércoles— y centros de estudiantes también se sumaron a la movilización.

El acto central, previsto inicialmente para las 17, comenzó a las 18:30 con la lectura de un documento ante la multitud, a cargo de Thelma Fardín, Liliana Daunes y Cazzu.

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Thelma Fardín, Liliana Daunes y Cazzu leyeron el documento del colectivo Ni Una Menos ante la multitud reunida frente al Congreso, con pedido de renuncias y restitución de políticas de género

El documento exigió renuncias, condenas y la restitución de políticas públicas de género. Tras la lectura, mientras parte de las manifestantes habían comenzado con la desconcentración, otra parte permaneció en las inmediaciones del Congreso, donde se armaron batucadas y bailes entre cánticos.

Entre la multitud que registró el drone, había mujeres de distintas edades y procedencias. Graciela, de 77 años, llegó desde Villa Crespo acompañada por sus nietas. “¿Qué mujer no sufrió esa violencia? ¿A qué mujer no la hicieron atravesar una o muchas veces algo que no quería vivir? Desde un momento horrible en la calle hasta una violación, estamos rodeadas”, dijo.

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Mujeres de distintas generaciones se sumaron a la convocatoria, desde adolescentes de colegios porteños hasta jubiladas que se movilizaron junto a sus nietas

Stefany, por su parte, trajo a su hija Lola, de 6 años, quien quiso hacer su propio cartel al enterarse del caso de Agostina Vega. “Pero es una nena”, fue la reacción de la niña al conocer la edad de la víctima.

Manuela y Emma, alumnas de un colegio de Barracas, asistieron a la marcha por tercer año consecutivo. “Para defender nuestros derechos, para que no maten más pibas y porque no queremos salir con miedo a la calle ni vivir con miedo”, expresó Emma.

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Tras el acto central, parte de las manifestantes inició la desconcentración mientras otra parte permaneció en las inmediaciones del Congreso, donde se armaron batucadas y bailes

La madre de la joven marchó a otra parte de la plaza junto a compañeras de trabajo; su abuela y su tía abuela también estuvieron presentes.

También se hizo presente la familia de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), las tres jóvenes asesinadas en un contexto de violencia de género en septiembre de 2025 en Florencio Varela.

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Miles de personas se congregaron frente al Congreso de la Nación este miércoles para la marcha de Ni Una Menos, a once años de la primera movilización del colectivo feminista, bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos"

Fueron llevadas bajo engaño a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone, donde fueron golpeadas y apuñaladas en una supuesta venganza por un robo de cocaína.

La marcha no se limitó a Buenos Aires. En Córdoba, la movilización tuvo un peso particular: la familia materna de Agostina Vega marchó por el centro de la ciudad.

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La Plaza de los Dos Congresos desbordó de manifestantes este miércoles 3 de junio, cuando miles de mujeres de distintas edades y procedencias se movilizaron para exigir justicia por más de 3.205 víctimas de femicidio registradas en la Argentina

Elizabeth, abuela de la adolescente, tomó la palabra ante la prensa. “A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraran ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días”, afirmó.

El abuelo, Miguel Heredia, se sumó a la movilización horas antes del velorio de su nieta. “Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas”, sostuvo.

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Columnas de manifestantes sobre Hipólito Yrigoyen y Avenida Rivadavia, batucadas frente al Congreso de la Nación y familias de víctimas de femicidio entre la multitud

En Rosario, la concentración fue en la plaza 25 de Mayo desde las 15:30. En Mar del Plata y Neuquén, las marchas arrancaron a las 17:30 desde los monumentos al General San Martín de cada ciudad.

De regreso en el Congreso, al cierre de la tarde, un grupo de ocho amigas se disolvió en la esquina de Paraná y Bartolomé Mitre.

Antes de separarse, una de ellas dijo: “Avisen cuando lleguen”. Esa frase, tan habitual entre mujeres, resumió sin adornos el reclamo que llevó a miles a las calles este 3 de junio.