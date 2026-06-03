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Un modelo de IA detecta talento futbolístico en videos y conecta a jóvenes con clubes profesionales

Ante algunas ausencias de información sobre jugadores prometedores, las plataformas de scouting con inteligencia artificial generan perfiles técnicos que los equipos pueden consultar sin desplazarse ni depender de sus redes de contactos habituales

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Ilustración de un niño futbolista controlando un balón en un campo; gráficos de análisis de datos, como barras de rendimiento y mapas de calor, lo rodean
Las plataformas de inteligencia artificial analizan videos de jóvenes futbolistas para identificar nuevos talentos fuera de los canales tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial empieza a detectar talento futbolístico fuera de los circuitos tradicionales: aplicaciones que analizan videos grabados con el teléfono conectan a jóvenes jugadores sin acceso a grandes centros de formación con ojeadores y clubes profesionales, lo que en algunos casos les acerca a una carrera que parecía fuera de su alcance, según TechXplore, que recogió un reportaje de la agencia internacional Agence France-Presse (AFP).

El mercado de estas plataformas ya tiene volumen: alrededor de 120.000 jugadores usaron la aplicación de la firma suiza Footbao, la mayoría en Brasil, mientras que la app de la firma alemana CUJU fue descargada unas 160.000 veces.

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La lógica de estas aplicaciones es similar: los jóvenes suben videos grabados con el teléfono mientras muestran técnica con la pelota, y la inteligencia artificial analiza y puntúa el rendimiento para enviar esos resultados a ojeadores y clubes. Footbao trabaja con imágenes de partidos y entrenamientos, mientras CUJU utiliza videos de ejercicios sugeridos dentro de la propia aplicación.

Entre los jugadores que encontraron en estas herramientas una salida hacia el fútbol profesional está Leo Veiga, un brasileño de 18 años que jugaba en un club pequeño del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, cuando encontró la app de Footbao. Un video en YouTube ofrecía a los usuarios con mejor puntuación entrenarse durante unos días con el club italiano Lecce, y el brasileño fue elegido. Allí llamó la atención de un ojeador que decidió darle una oportunidad y más tarde firmó contrato con la academia juvenil del club Spezia, que compite en la segunda división italiana.

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“La IA abrió una nueva puerta”, señaló el jugador. “Pensé: ‘Voy a descargar la aplicación e intentarlo. Si no pasa nada, no importa porque nada más me está saliendo bien. Pero, ¿y si sí pasa algo?’”.

Manos sosteniendo un smartphone horizontal grabando un partido de fútbol infantil. En la pantalla, un niño con gráficos de IA y datos de rendimiento; el campo borroso detrás
La inteligencia artificial convierte videos caseros en datos de rendimiento para enviar a ojeadores y clubes deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la IA detecta talento fuera del radar de los clubes

Nick Rappolt, director ejecutivo de Footbao, dijo a AFP que probablemente hay entre 14.000 y 15.000 jugadores con potencial para incorporarse a clubes o academias. La empresa fue fundada en 2023, opera también en Colombia y Argentina y planea expandirse a otros países de América del Sur.

Rappolt sostuvo que la IA puede “democratizar” el fútbol porque ayuda a identificar talento que queda fuera del radar de los grandes centros de formación. Por su parte, Sven Muller, director de marketing de CUJU, planteó un diagnóstico parecido al explicar que los clubes profesionales tienen grandes bases de datos, pero concentradas sobre todo en futbolistas que ya fueron observados. “No hay datos fiables sobre el talento en las etapas más tempranas”, señaló Muller. El objetivo, añadió, es convertir “videos simples grabados con un teléfono” en “datos fiables de rendimiento”.

La promesa central de estas plataformas consiste en ofrecer una primera preselección para jugadores sin acceso a estructuras de formación de alto nivel. Joao Paulo Sampaio, responsable del desarrollo juvenil de Palmeiras, dijo que los perfiles más destacados suelen ser reclutados desde edades muy tempranas, pero que la IA puede impulsar a futbolistas que de otro modo pasarían inadvertidos.

Sampaio, vinculado a una cantera de la que salieron talentos internacionales como Endrick y Estevao, explicó además que recibe entre 30 y 40 videos por día. Las empresas tecnológicas que realizan “una primera ronda de preselección” representan “una nueva herramienta”, afirmó al mismo medio, aunque aclaró que el club paulista no trabaja hoy con esas firmas.

Vista de un grupo diverso de niños y niñas jugando fútbol en un campo de tierra con parches de hierba seca y un poste de portería metálico al fondo, bajo luz natural.
Expertos sostienen que la IA democratiza el acceso al fútbol profesional al identificar talento fuera de los grandes centros de formación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos concretos y una expansión en marcha

En São Paulo, Marcela Geremias de Lima repite uno de los ejercicios propuestos por CUJU: patear la pelota contra una pared, una rutina centrada en destrezas técnicas como el control y la velocidad. Después de usar la aplicación, fue invitada a torneos juveniles organizados por la empresa ante la presencia de ojeadores.

Más tarde consiguió un lugar en el equipo sub-15 de Corinthians, una de las potencias del fútbol femenino sudamericano con seis títulos de la Copa Libertadores. “Te ayudan a mejorar” y hacen que “te puedan ver desde cualquier parte del mundo”, dijo Marcela.

Brasil será sede del Mundial femenino de 2027, un torneo que, de acuerdo con el portal, podría impulsar la captación de jóvenes jugadoras. En paralelo, el club brasileño Santos, vinculado a figuras como Pelé y Neymar, anunció en diciembre un acuerdo con Footbao para ayudar a identificar promesas.

Marcelo Teixeira, presidente de Santos, explicó que el convenio es una forma de “ampliar nuestra búsqueda de atletas”. La expansión de estas herramientas apunta a eso: llevar la observación más allá de los territorios y contactos donde los clubes suelen reclutar primero.

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