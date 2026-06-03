Jimmy Kimmel habló sobre su futuro en la televisión nocturna: “No tengo idea de lo que haré después de esto”

El porvenir de Jimmy Kimmel en la televisión nocturna ha quedado envuelto en incertidumbre luego de que el propio presentador confesara a Vulture que, tras años al frente de “Jimmy Kimmel Live!”, no tiene claridad sobre su siguiente paso profesional.
De acuerdo con lo expresado por el conductor, la fatiga acumulada, junto a un entorno mediático cada vez más áspero, lo han llevado a considerar seriamente un retiro: “No tengo idea de lo que haré después de esto”.
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Fatiga, despedidas y la sombra del retiro
El desgaste provocado por más de dos décadas en la conducción y la reciente cancelación del programa de Stephen Colbert marcaron un punto de inflexión para Kimmel.
El conductor admitió que la despedida de Colbert lo dejó “un poco derrotado” y lo llevó a reflexionar: “En muchos sentidos, siento que estoy viendo mi propio futuro”, señaló al medio citado.
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La salida de Colbert de la televisión nocturna no solo impactó emocionalmente a Kimmel, sino que lo confrontó con la posibilidad real de un final similar para su propio ciclo. Esta sensación de cierre fue reforzada por el ambiente de inestabilidad que se vive actualmente en la industria, donde la permanencia en pantalla se ha vuelto más incierta para los conductores veteranos.
Según la productora Erin Irwin, la conversación sobre una eventual retirada se ha repetido durante años: “Hace tiempo que viene hablando de irse. Está cansado”. Irwin indicó que su deseo sería que Kimmel siga al menos hasta las elecciones presidenciales de 2028, aunque reconoce que no está segura de que él pueda sostener ese ritmo durante tanto tiempo.
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La presión política y el ambiente hostil
La televisión nocturna estadounidense ha experimentado un endurecimiento en el tono político y la exposición pública de sus conductores. La presión no solo proviene del ritmo diario, sino también del escrutinio de figuras públicas como Donald Trump.
El expresidente, tras conocer el final del ciclo de Colbert, escribió en sus redes que se trataba del “comienzo del fin” para los presentadores nocturnos.
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Frente a esa afirmación, Kimmel sintetizó: “No solo morimos por causas naturales. Nos están envenenando”.
El contrato y el dilema de la continuidad
Aunque el vínculo de Kimmel con ABC se extiende formalmente hasta 2027, la permanencia del conductor más allá de esa fecha es incierta. El propio Kimmel había considerado retirarse en 2020, cuando Joe Biden asumió la presidencia, pero entonces decidió continuar. En la actualidad, la suma de fatiga, presión y cambios en la industria lo han llevado a plantearse nuevamente la posibilidad de dar un paso al costado.
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“Profesionalmente, no tengo idea de lo que haré después de esto”, admitió Kimmel en la charla con Vulture, dejando en claro el grado de incertidumbre que pesa sobre sus próximos movimientos laborales. Según personas de su entorno, la transformación del medio y la búsqueda de un mejor balance personal están en el centro de su indecisión.
Qué pasará después de Jimmy Kimmel Live!
Para quienes buscan una respuesta concreta sobre el futuro del presentador, la situación es clara: Jimmy Kimmel no tiene definidos sus próximos proyectos y está enfocado en recuperar su tiempo y espacio personal. Su deseo es alejarse del ritmo y la exposición del late night para priorizar su bienestar.
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El caso de Kimmel ilustra una tendencia creciente entre los conductores nocturnos: el cansancio y el clima hostil están llevando a muchos a reconsiderar sus carreras y buscar alternativas fuera del foco mediático. Mientras la televisión estadounidense atraviesa un proceso de cambio profundo, la decisión de Kimmel podría marcar el final de una etapa para el formato nocturno y abrir el debate sobre el futuro del género.
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