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Hailey Bieber genera revuelo en redes por nuevas fotos en bikini: “Justin es el hombre más afortunado”

La modelo de 29 años publicó una serie de fotografías en traje de baño negro en Instagram y atrajo la atención de sus seguidores

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Hailey Bieber en bikini
Hailey Bieber celebró el inicio del 'verano de Rhode' posando en bikini negro para sus seguidores en Instagram (Instagram/@haileybieber)

Hailey Bieber posó el lunes 1 de junio en Instagram con un bikini negro, con el que anunció el inicio del “verano de Rhode”, en referencia a la marca de cuidado de piel que fundó en 2022 y que fue vendida por una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares.

Las imágenes recibieron una avalancha de comentarios entre sus seguidores, varios de ellos dirigidos a su esposo, el cantante Justin Bieber.

“@lilbieber eres un hombre muy afortunado”, escribió uno de los usuarios en la sección de comentarios. Otro señaló con humor: “Te prometo que miré con respeto @lilbieber”. Un tercero cerró la ronda con: “Justin es el hombre más afortunado”.

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Hailey Bieber en bikini
Las fotos en bikini de Hailey generaron numerosos comentarios humorísticos dirigidos a su esposo Justin Bieber en redes sociales (Instagram/@haileybieber)

Hailey y Justin están casados desde septiembre de 2018. En agosto de 2024 dieron la bienvenida a su hijo, Jack Blues, quien tiene actualmente 22 meses.

El cantante protagonizó su regreso a los escenarios como cabeza de cartel de Coachella 2026, en abril pasado, con Hailey y el bebé presentes en el festival de California.

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Según reveló Us Magazine en septiembre de 2025, la modelo fue una pieza clave para que Justin aceptara encabezar el evento.

Hailey fue una gran influencia en la decisión de Justin de encabezar Coachella. Ella lo impulsó y siempre está de su lado apoyándolo”, dijo una fuente al citado medio.

Hailey Bieber en bikini
Una fuente cercana a la pareja indicó que la empresaria fue "una gran influencia en la decisión de Justin" de regresar a los escenarios (Instagram/@haileybieber)

“Él siente que esta es la mejor manera de compartir su nueva música con el público y está muy emocionado con la oportunidad. Tiene más control sobre su carrera. Ya no tiene personas tomando decisiones por él. Hailey le aseguró que este era el mejor momento y ha sido increíblemente solidaria”, agregó el informante.

La actuación del 11 de abril recibió reacciones divididas. Justin Bieber dedicó parte de su presentación a cantar al estilo karaoke junto a videos de YouTube de sus clásicos.

Este es Justin en 2026. Ya no tiene a nadie empujándolo a hacer estos grandes espectáculos pop. Se trata de disfrutar el momento y de estar bien con donde está ahora", indicó un insider a Us Magazine al día siguiente.

“Hay mucha menos presión sobre él, lo que le permite hacer el show que quiere”, añadió.

Hailey y Justin Bieber recibieron a su hijo Jack Blues en agosto de 2024 y llevan casados desde septiembre de 2018 (Instagram/@haileybieber)
Hailey y Justin Bieber recibieron a su hijo Jack Blues en agosto de 2024 y llevan casados desde septiembre de 2018 (Instagram/@haileybieber)

Semanas después de Coachella, Hailey Bieber asistió en solitario a la Met Gala 2026 el 4 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Lució una coraza dorada combinada con una falda de gasa azul, con referencias a la estética de la Grecia clásica. Completó el look con una bufanda azul a juego, aros dorados en forma de hoja, un anillo Toi et Moi dorado y otro con zafiro, esmeralda y oro.

En el plano personal, la fundadora de Rhode habló sobre la maternidad en una entrevista con la revista Interview Magazine en abril.

“Ver a este pequeño ser humano evolucionar ante tus ojos es lo más emocionante. Crecen muy rápido y cambian tanto que siempre hay mucha emoción. Los ves experimentar la vida por primera vez, así que uno también siente que la experimenta de esa manera con ellos”, declaró.

Hailey Bieber asistió a la Met Gala 2026 con un look inspirado en la Grecia clásica, usando joyas en honor a su familia (REUTERS/Daniel Cole)
Hailey Bieber asistió a la Met Gala 2026 con un look inspirado en la Grecia clásica, usando joyas en honor a su familia (REUTERS/Daniel Cole)

El nuevo tatuaje de Hailey Bieber que parece ser un homenaje a su hijo

Junto a las fotografías del bikini, Page Six reparó en un detalle que pasó inadvertido para muchos: un pequeño “22” tatuado en las costillas del lado derecho de Hailey Bieber, visible justo por encima del elástico superior de su traje de baño.

El número tendría un valor particular para la modelo: tanto ella como su hijo Jack Blues nacieron un día 22. Hailey nació en noviembre y Jack en agosto.

El tatuaje coincidiría, además, con uno reciente de Justin Bieber, quien lució en su muñeca la inscripción “H-22”, presumiblemente una referencia combinada a Hailey y al bebé, según informó el mismo medio.

Justin, quien está cubierto de tatuajes visibles, también llamó la atención en la entrega de los Premios Grammy 2026 al presentarse sin camisa y mostrar un gran tatuaje en la espalda con el retrato de su esposa.

Hailey Bieber y su hijo Jack Blues
La modelo habló sobre la emoción de la maternidad y cómo experimentar el crecimiento de su hijo Jack Blues la ha transformado (Instagram/@haileybieber)

Hailey, por su parte, tiene varios diseños más discretos en el cuerpo, entre ellos una “J” en el anular izquierdo y tatuajes en pareja con Justin, como unos duraznos.

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