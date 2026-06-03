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La emotiva carta que Jennifer Aniston le escribió a Matthew Perry fue retirada de una subasta

La subasta, prevista para el viernes, mantiene otros artículos cuyo objetivo es recaudar fondos para la Matthew Perry Foundation

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Friends - Jennifer Aniston y Matthew Perry
La carta manuscrita de Jennifer Aniston a Matthew Perry deja de estar a la venta. (HBO)

Una carta manuscrita enviada por Jennifer Aniston a Matthew Perry tras el final de Friends en 2004 fue retirada de una subasta de objetos personales del actor, según confirmó la casa de subastas Heritage Auctions al medio The Independent.

El documento formaba parte de una colección de pertenencias del actor que iban a ser ofrecidas en una venta benéfica, aunque finalmente no será incluido en el catálogo.

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De acuerdo con la información difundida, la carta de Jennifer Aniston incluía un mensaje dirigido directamente a Matthew Perry, en el que la actriz hacía referencia a la relación profesional y personal que mantuvieron durante el rodaje de la serie.

“¡Matty! Oh Dios mío… ¿Cómo voy a vivir sin tu luz en mi vida a diario? Sé que la luz se ha apagado en algunos momentos y hubo instantes en los que me daba tanto miedo que se apagara por completo. Siempre has regresado”, escribió.

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Jennifer Aniston Matthew Perry
Jennifer Aniston le escribió una carta a Matthew Perry para despedirse luego de que la serie llegó a su fin. (Créditos: HBO Max)

Y añadió: “Gracias por elegir vivir esta vida. Tienes tanto que dar, no solo a las masas con tu talento, sino como amigo, esposo y padre. Hemos recorrido un largo camino. Estoy muy orgullosa de ti y siempre estoy aquí para ti. Puede que no pienses en llamarme, pero siempre estoy aquí”.

La carta formaba parte de una colección de artículos personales vinculados a la carrera y vida privada de Perry, quien interpretó a Chandler Bing durante las diez temporadas de Friends.

Heritage Auctions no ofreció detalles adicionales sobre los motivos específicos de la retirada del documento, más allá de confirmar que ya no formará parte de la venta. El resto de los artículos continúa programado para ser subastado según lo previsto.

La subasta incluía diversos objetos asociados al actor y a su trayectoria en televisión y cine. Se sabe que más de 130 objetos pertenecientes al actor serán puestos a la venta el próximo mes.

La subasta incluye más de 130 objetos pertenecientes a Matthew Perry durante su carrera. (AP)
La subasta incluye más de 130 objetos pertenecientes a Matthew Perry durante su carrera. (AP)

Entre ellos se encuentran artículos relacionados con Friends, objetos personales y materiales vinculados a otros trabajos de Perry en televisión y cine.

Asimismo, se incluirá también guiones firmados por el elenco original. Uno de los artículos destacados corresponde al libreto del episodio piloto, firmado por Perry y por los demás protagonistas de la serie: Aniston, Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Schwimmer.

Hasta el momento, ese guion ha recibido ofertas de aproximadamente 15 mil dólares. Otro libreto correspondiente al episodio final doble, titulado The Last One, alcanzó ofertas cercanas a los 8 mil 500 dólares.

Asimismo, una colección de guiones de la décima temporada, incluidos episodios como The One With Ross’s Tan y The One Where Joey Speaks French, supera los 3 mil dólares en las pujas preliminares.

Los guiones, propiedad personal de Matthew Perry, serán incluidos en la subasta. EFE/ Heritage Auctions
Los guiones, propiedad personal de Matthew Perry, serán incluidos en la subasta. EFE/ Heritage Auctions

Entre los objetos personales disponibles en la venta figuran un teléfono Motorola de tapa, una cartera, una tarjeta American Express y un saco azul marino de la marca Boss utilizado por el actor.

La subasta tiene un propósito benéfico, ya que los fondos recaudados serán destinados a la Matthew Perry Foundation, organización creada para apoyar iniciativas relacionadas con la prevención y tratamiento de las adicciones.

El actor, fallecido en 2023, había hablado públicamente en distintas ocasiones sobre sus problemas de adicción y su proceso de recuperación.

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