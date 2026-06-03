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La Academia del Óscar quiere salvar los cines y creó un programa para distinguir a los más icónicos del mundo

Con 25 salas en Estados Unidos y 25 en el resto del planeta, la AMPAS creó una lista oficial que reconocerá la excelencia en exhibición, el diseño arquitectónico y el vínculo de cada teatro con su comunidad

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La Academia de Hollywood lanza la Academy Marquee Theater List para reconocer cines legendarios de todo el mundo - REUTERS/Mario Anzuoni
La Academia de Hollywood lanza la Academy Marquee Theater List para reconocer cines legendarios de todo el mundo - REUTERS/Mario Anzuoni

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) lanzó el 1 de junio de 2026 la “Academy Marquee Theater List”, una selección mundial de 50 salas de cine que distinguirá recintos por su excelencia en la exhibición, su valor histórico y su papel como centros culturales.

El programa se enmarca en la celebración del centenario de la institución en 2027 y pone el peso institucional de la organización detrás de los cines como espacios de encuentro colectivo, no solo como salas de proyección. El anuncio proviene de The Hollywood Reporter, que informó que la lista dividirá su reconocimiento en dos bloques iguales: 25 salas en Estados Unidos y 25 en el resto del mundo.

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Un comité integrado por miembros de todas las ramas de las AMPAS, sin vínculos con el sector de la exhibición, elaborará una propuesta preliminar que el consejo directivo del organismo revisará y aprobará antes de su publicación oficial, prevista para la primavera de 2027.

La selección distingue 50 salas, repartidas equitativamente entre Estados Unidos y el resto del mundo, por su excelencia y valor histórico - REUTERS/Archivo
La selección distingue 50 salas, repartidas equitativamente entre Estados Unidos y el resto del mundo, por su excelencia y valor histórico - REUTERS/Archivo

Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la institución, explicaron en un comunicado conjunto recogido por el medio que el programa nació de una propuesta del cineasta y miembro del consejo directivo Jason Reitman.

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“Estamos encantados de lanzar la Academy Marquee Theater List, que celebrará la experiencia de ir al cine y honrará a los teatros que unen a las comunidades a través del poder del relato cinematográfico”, señalaron ambos directivos. La iniciativa recibió desde el inicio el respaldo unánime del consejo directivo.

La propuesta llega en un momento en que la industria del cine debate el futuro de la exhibición en salas, la expansión del streaming y la supervivencia de los teatros independientes. Al crear una lista formal de salas distinguidas, la AMPAS coloca su peso institucional detrás de los cines no solo como espacios de proyección, sino como lugares de cohesión cultural. La organización, conocida principalmente por la entrega de los Óscar, cuenta con una membresía global de más de 11.000 artistas y líderes de la industria cinematográfica.

Un comité internacional de la AMPAS elige los cines elegibles según criterios de calidad visual, sonora, programación y participación comunitaria - REUTERS/Lucy Nicholson
Un comité internacional de la AMPAS elige los cines elegibles según criterios de calidad visual, sonora, programación y participación comunitaria - REUTERS/Lucy Nicholson

Criterios de selección

Para ser elegibles, los cines deben operar durante todo el año y ofrecer tanto estrenos comerciales como ciclos de repertorio. El comité evaluará cada candidatura a partir de siete criterios: participación comunitaria, calidad visual y sonora, diversidad y accesibilidad de la programación, conservación del patrimonio histórico, diseño arquitectónico, iluminación y estado general del inmueble, y calidad de los servicios de concesiones.

El reconocimiento abarca desde palacios históricos del cine hasta complejos multipantalla y salas independientes, con el objetivo de reflejar la diversidad del ecosistema de exhibición a escala global. Las salas seleccionadas recibirán visibilidad en el sitio web y las redes sociales de la AMPAS, además de una certificación física para exhibir en sus vestíbulos.

Las candidaturas están abiertas desde el 1 de junio de 2026, con plazo hasta el 25 de agosto de 2026 a las 5:00 p.m. (hora del Pacífico). Cada operador o cadena puede presentar un máximo de 10 salas por ciclo anual. El proceso incluye el pago de una tarifa escalonada según la fecha de envío: 250 dólares en el período temprano (hasta el 30 de junio), 350 dólares en el período regular (del 1 al 31 de julio) y 450 dólares en el período tardío (del 1 al 25 de agosto).

Los interesados pueden consultar más información en www.oscars.org/academy-marquee-theater-list o escribir a AcademyMarqueeTheater@oscars.org.

Un comité internacional de la AMPAS elige los cines elegibles según criterios de calidad visual, sonora, programación y participación comunitaria - REUTERS/Archivo
Un comité internacional de la AMPAS elige los cines elegibles según criterios de calidad visual, sonora, programación y participación comunitaria - REUTERS/Archivo

El valor cultural del reconocimiento

Kramer y Howell Taylor subrayaron ante el medio que la lista aspira a convertirse en un referente global al visibilizar el papel de los cines como espacios de cohesión social y preservación del arte audiovisual. La propuesta de Reitman parte de la convicción de que las salas de cine, con independencia de su tamaño o antigüedad, son pilares de la vida cultural de sus comunidades.

La Academia, cuya fundación afiliada respalda programas educativos, de preservación y desarrollo de talentos emergentes —entre ellos el Museo de la Academia de Cine—, amplía con esta iniciativa su compromiso con la exhibición cinematográfica más allá de la temporada de premios. El programa tendrá carácter anual, con una nueva selección de salas prevista para cada edición posterior a la inaugural.

La primera edición de la “Academy Marquee Theater List” se publicará en la primavera de 2027, en el marco de los actos por el 100º aniversario de la Academia, con un programa de renovación anual previsto a partir de esa fecha.

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