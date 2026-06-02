Entretenimiento

La reflexión de Paul McCartney sobre su proceso creativo: “Odio cuando componer música empieza a sentirse como un trabajo”

En una entrevista para el podcast Apple Music, el ex Beatle repasó recuerdos de su juventud, compartió anécdotas vinculadas a su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane” y abordó los principios que continúan orientando su trayectoria artística a más de cinco décadas de su debut discográfico

Guardar
Google icon
La canción Home to Us representa el primer dueto de estudio entre Paul McCartney y Ringo Starr, evocando la infancia compartida en barrios de Liverpool (YouTube/@PaulMcCartney)

El lanzamiento del nuevo álbum (The Boys of Dungeon Lane) de Paul McCartney reunió recuerdos personales, hallazgos inesperados y el reencuentro artístico con antiguos compañeros.

En una conversación para Apple Music, el músico británico repasó el origen de varias canciones, evocó momentos compartidos con John Lennon y explicó cómo la memoria y las experiencias de su juventud influyeron en el proyecto.

PUBLICIDAD

También reflexionó sobre su forma de trabajar y la necesidad de mantener vivo el entusiasmo creativo. “Odio cuando hacer música empieza a sentirse como un trabajo”, afirmó, al referirse a la filosofía que sigue guiando su carrera.

Uno de los momentos más destacados del disco es “Home to Us”, tema que marca el primer dueto vocal en estudio entre McCartney y Ringo Starr. Según contó el ex Beatle, la colaboración surgió de manera espontánea y estuvo acompañada por una confusión amistosa sobre quién debía interpretar una de las partes de la canción.

PUBLICIDAD

Primer plano de Paul McCartney con cabello y barba canosos, vistiendo una camisa a cuadros y sudadera. Mira pensativo, con teclados musicales borrosos al fondo
McCartney centró parte de la creación del disco en recuerdos familiares y vivencias en Liverpool, explorando el carácter autobiográfico en sus letras (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

El álbum también recuperó “Lost Horizon”, una composición que permaneció olvidada durante años hasta que un técnico de Abbey Road encontró por casualidad un casete con la grabación completa. Ese descubrimiento permitió rescatar una pieza que McCartney creía perdida.

El artista señaló que gran parte del trabajo creativo estuvo impulsado por fotografías y recuerdos familiares. Entre esas vivencias del pasado aparecieron también escenas de su infancia en Liverpool. McCartney recordó las excursiones a Dungeon Lane y las visitas al entonces Liverpool Speke Airport para observar los aviones.

“Solíamos ir al aeropuerto sólo para ver los aviones. En esos días era Liverpool Speke Airport”, comentó, subrayando el carácter autobiográfico que atraviesa buena parte de las canciones del álbum.

Home to Us: el dueto entre McCartney y Ringo Starr

La colaboración entre McCartney y Starr en “Home to Us” partió de una anécdota sencilla y cercana. El tema evoca la infancia de ambos: Paul en Speke y Ringo en The Dingle, barrios humildes y llenos de vida familiar.

Paul McCartney, Ringo Starr
El nuevo álbum de Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, refleja influencias personales y la colaboración con Ringo Starr (REUTERS)

Según relató McCartney, hubo una confusión durante la grabación de la canción. Él había dejado registrada una voz provisional para que Starr interpretara la parte principal, pero el baterista entendió que debía limitarse a los coros. “Le llamé: ‘¿No querías cantar toda la canción?’. Él me dijo: ‘No pensé que quisieras que la cantara toda’”, recordó entre risas en diálogo con Zane Lowe.

Resuelto el malentendido, ambos compartieron la interpretación de la letra: “De repente, después de todo este tiempo, tenemos una canción juntos. Ahora tenemos el primer dueto de Paul y Ringo”, celebró el artista británico.

Lennon y el legado: memoria, respeto y el aeropuerto de Liverpool

Uno de los momentos más emotivos en la charla con Apple Music fue el recuerdo de Lennon y la huella que dejó en su música. McCartney recordaba la pregunta que le hizo una vez Lennon: “‘¿Cómo van a recordarme cuando muera?’ Le respondí: ‘Tranquilo, ya has hecho suficiente para ser recordado con mucho respeto y amor’”.

McCartney recordó con afecto a John Lennon y reflexionó sobre la huella perdurable que dejó en la música y la cultura popular (EFE)
McCartney recordó con afecto a John Lennon y reflexionó sobre la huella perdurable que dejó en la música y la cultura popular (EFE)

Acerca del aeropuerto de Liverpool que lleva el nombre de Lennon, afirmó: “Creo que le hubiera encantado, porque solíamos ir allí solo a ver aviones. Era un gran placer”. También recordó la resiliencia de Ringo, forjada en su niñez, y la sensibilidad de Lennon, marcada por experiencias difíciles en la infancia.

La historia de Lost Horizon: la canción perdida y hallada

El nuevo álbum de McCartney incluye la recuperación de una pieza olvidada. “Eddie Klein, un técnico de Abbey Road, simplemente la vio y la escuchó. Me dijo: ‘¿Recuerdas Lost Horizon?’ Le dije: ‘¿Qué? No’”, narró McCartney en el podcast de Apple Music.

Esta canción, completa en letra y melodía, había quedado almacenada en un casete y había sido dejada de lado durante años. “Eddie pensó que era buena y, si él lo decía, yo le creía. Me puso muy contento”, añadió sobre el hallazgo de “Lost Horizon”, que ahora conecta sus primeras etapas creativas con el presente.

Cómo McCartney maneja la fama y la privacidad

A los 83 años, McCartney reflexionó sobre el peso de la celebridad. Con el paso del tiempo, aprendió a establecer límites claros: “Ahora, cuando alguien quiere una foto, digo: ‘Lo siento, no me hago fotos. Prefiero conversar’”, explicó.

Paul McCartney gesticula mientras conversa con un hombre en un estudio. Una mesa con fotos en blanco y negro los separa, con equipo de audio y guitarras visibles
A los 83 años, Paul McCartney enfatizó la importancia de la privacidad y el equilibrio ante la fama, optando por conversar antes que tomarse fotografías con fans (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

La anécdota del mono de Saint-Tropez se transformó en una metáfora de identidad: “Le cuento a la gente, en Saint-Tropez hay un hombre con un mono y puedes hacerte una foto con el animal. El momento en que permito que me fotografíen así, siento que me convierto en ese mono”, comentó, defendiendo la necesidad de que lo reconozcan como persona antes que como celebridad.

Influencias actuales: África, Fela Kuti y la curiosidad musical

Sobre influencias recientes, confesó su renovada admiración por la música africana. “Últimamente me he sumergido en mucha música africana, de Senegal y estilos parecidos. Es fascinante: ahí es donde surgió el blues”, explicó.

Narró su experiencia presenciando a Fela Kuti en el African Shrine, episodio que calificó como inolvidable: “El grupo comenzó a tocar un riff que todavía puedo recordar, y simplemente rompí en llanto”.

Esta apertura a nuevos sonidos refuerza su postura de “siempre estar escuchando música” y de buscar inspiración permanente en la diversidad artística.

Temas Relacionados

Paul McCartneyRingo StarrMúsicaRockThe BeatlesEntretenimientoAbbey RoadEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La exigencia física fue vital en mis primeros años”, Brendan Fraser recordó el esfuerzo que implicaron sus papeles de acción

En diálogo con On Film… With Kevin McCarthy, el actor de La momia repasó el intenso entrenamiento, las largas jornadas de rodaje y los desafíos corporales que marcaron su etapa al frente de grandes franquicias de Hollywood

“La exigencia física fue vital en mis primeros años”, Brendan Fraser recordó el esfuerzo que implicaron sus papeles de acción

Mick Jagger habló del regreso de The Rolling Stones: “Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”

El cantante fue claro sobre su anhelo de pisar los escenarios, aunque no brindó fechas exactas y advirtió que cualquier decisión depende del estado de salud de Keith Richards y del consenso del grupo

Mick Jagger habló del regreso de The Rolling Stones: “Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”

Entre los Alpes, un chalet de montaña y el viñedo de su padre: la vida francesa de Emma Watson

La actriz británica, nacida en París y con raíces familiares en Chablis, fue fotografiada en Courchevel con un perfil completamente relajado, lejos del glamour al que la expuso su carrera en Harry Potter

Entre los Alpes, un chalet de montaña y el viñedo de su padre: la vida francesa de Emma Watson

Sofia Carson habló sobre su paso de actriz a productora y la importancia de contar historias de mujeres

En una entrevista para el podcast I AM AN ACTOR, la artista repasó cómo asumió nuevas responsabilidades detrás de cámara y explicó por qué hoy prioriza proyectos que ofrezcan personajes femeninos complejos y alejados de los estereotipos

Sofia Carson habló sobre su paso de actriz a productora y la importancia de contar historias de mujeres

John C. Reilly explicó por qué nunca quiso parecerse a las grandes estrellas de Hollywood

El actor estadounidense aseguró que su carrera estuvo guiada por la autenticidad y la empatía. También recordó su infancia en Chicago, habló sobre la envidia en la industria y compartió sus reflexiones sobre la familia y la trascendencia

John C. Reilly explicó por qué nunca quiso parecerse a las grandes estrellas de Hollywood

DEPORTES

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte

El blooper de Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial: “Traeme un café con leche”

Las perlitas de la primera práctica de Argentina rumbo al Mundial 2026: del gesto de Messi al vendaje del Dibu Martínez

La verdad detrás de las misteriosas cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de la selección de Uruguay: “Es místico”

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega

INFOBAE AMÉRICA

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano