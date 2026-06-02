La reflexión de Paul McCartney sobre su proceso creativo: “Odio cuando componer música empieza a sentirse como un trabajo”

La canción Home to Us representa el primer dueto de estudio entre Paul McCartney y Ringo Starr, evocando la infancia compartida en barrios de Liverpool (YouTube/@PaulMcCartney)

El lanzamiento del nuevo álbum (The Boys of Dungeon Lane) de Paul McCartney reunió recuerdos personales, hallazgos inesperados y el reencuentro artístico con antiguos compañeros.

En una conversación para Apple Music, el músico británico repasó el origen de varias canciones, evocó momentos compartidos con John Lennon y explicó cómo la memoria y las experiencias de su juventud influyeron en el proyecto.

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También reflexionó sobre su forma de trabajar y la necesidad de mantener vivo el entusiasmo creativo. “Odio cuando hacer música empieza a sentirse como un trabajo”, afirmó, al referirse a la filosofía que sigue guiando su carrera.

Uno de los momentos más destacados del disco es “Home to Us”, tema que marca el primer dueto vocal en estudio entre McCartney y Ringo Starr. Según contó el ex Beatle, la colaboración surgió de manera espontánea y estuvo acompañada por una confusión amistosa sobre quién debía interpretar una de las partes de la canción.

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McCartney centró parte de la creación del disco en recuerdos familiares y vivencias en Liverpool, explorando el carácter autobiográfico en sus letras (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

El álbum también recuperó “Lost Horizon”, una composición que permaneció olvidada durante años hasta que un técnico de Abbey Road encontró por casualidad un casete con la grabación completa. Ese descubrimiento permitió rescatar una pieza que McCartney creía perdida.

El artista señaló que gran parte del trabajo creativo estuvo impulsado por fotografías y recuerdos familiares. Entre esas vivencias del pasado aparecieron también escenas de su infancia en Liverpool. McCartney recordó las excursiones a Dungeon Lane y las visitas al entonces Liverpool Speke Airport para observar los aviones.

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“Solíamos ir al aeropuerto sólo para ver los aviones. En esos días era Liverpool Speke Airport”, comentó, subrayando el carácter autobiográfico que atraviesa buena parte de las canciones del álbum.

Home to Us: el dueto entre McCartney y Ringo Starr

La colaboración entre McCartney y Starr en “Home to Us” partió de una anécdota sencilla y cercana. El tema evoca la infancia de ambos: Paul en Speke y Ringo en The Dingle, barrios humildes y llenos de vida familiar.

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El nuevo álbum de Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, refleja influencias personales y la colaboración con Ringo Starr (REUTERS)

Según relató McCartney, hubo una confusión durante la grabación de la canción. Él había dejado registrada una voz provisional para que Starr interpretara la parte principal, pero el baterista entendió que debía limitarse a los coros. “Le llamé: ‘¿No querías cantar toda la canción?’. Él me dijo: ‘No pensé que quisieras que la cantara toda’”, recordó entre risas en diálogo con Zane Lowe.

Resuelto el malentendido, ambos compartieron la interpretación de la letra: “De repente, después de todo este tiempo, tenemos una canción juntos. Ahora tenemos el primer dueto de Paul y Ringo”, celebró el artista británico.

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Lennon y el legado: memoria, respeto y el aeropuerto de Liverpool

Uno de los momentos más emotivos en la charla con Apple Music fue el recuerdo de Lennon y la huella que dejó en su música. McCartney recordaba la pregunta que le hizo una vez Lennon: “‘¿Cómo van a recordarme cuando muera?’ Le respondí: ‘Tranquilo, ya has hecho suficiente para ser recordado con mucho respeto y amor’”.

McCartney recordó con afecto a John Lennon y reflexionó sobre la huella perdurable que dejó en la música y la cultura popular (EFE)

Acerca del aeropuerto de Liverpool que lleva el nombre de Lennon, afirmó: “Creo que le hubiera encantado, porque solíamos ir allí solo a ver aviones. Era un gran placer”. También recordó la resiliencia de Ringo, forjada en su niñez, y la sensibilidad de Lennon, marcada por experiencias difíciles en la infancia.

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La historia de Lost Horizon: la canción perdida y hallada

El nuevo álbum de McCartney incluye la recuperación de una pieza olvidada. “Eddie Klein, un técnico de Abbey Road, simplemente la vio y la escuchó. Me dijo: ‘¿Recuerdas Lost Horizon?’ Le dije: ‘¿Qué? No’”, narró McCartney en el podcast de Apple Music.

Esta canción, completa en letra y melodía, había quedado almacenada en un casete y había sido dejada de lado durante años. “Eddie pensó que era buena y, si él lo decía, yo le creía. Me puso muy contento”, añadió sobre el hallazgo de “Lost Horizon”, que ahora conecta sus primeras etapas creativas con el presente.

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Cómo McCartney maneja la fama y la privacidad

A los 83 años, McCartney reflexionó sobre el peso de la celebridad. Con el paso del tiempo, aprendió a establecer límites claros: “Ahora, cuando alguien quiere una foto, digo: ‘Lo siento, no me hago fotos. Prefiero conversar’”, explicó.

A los 83 años, Paul McCartney enfatizó la importancia de la privacidad y el equilibrio ante la fama, optando por conversar antes que tomarse fotografías con fans (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

La anécdota del mono de Saint-Tropez se transformó en una metáfora de identidad: “Le cuento a la gente, en Saint-Tropez hay un hombre con un mono y puedes hacerte una foto con el animal. El momento en que permito que me fotografíen así, siento que me convierto en ese mono”, comentó, defendiendo la necesidad de que lo reconozcan como persona antes que como celebridad.

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Influencias actuales: África, Fela Kuti y la curiosidad musical

Sobre influencias recientes, confesó su renovada admiración por la música africana. “Últimamente me he sumergido en mucha música africana, de Senegal y estilos parecidos. Es fascinante: ahí es donde surgió el blues”, explicó.

Narró su experiencia presenciando a Fela Kuti en el African Shrine, episodio que calificó como inolvidable: “El grupo comenzó a tocar un riff que todavía puedo recordar, y simplemente rompí en llanto”.

Esta apertura a nuevos sonidos refuerza su postura de “siempre estar escuchando música” y de buscar inspiración permanente en la diversidad artística.