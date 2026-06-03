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Honduras: Mujer es hallada muerta en su vivienda en Cortés; pareja sentimental es buscada por la Policía

Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen habría sido cometido por su pareja sentimental, quien permanece prófugo mientras las autoridades desarrollan operativos para localizarlo

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos. (FOTO: Tu Nota)
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos. (FOTO: Tu Nota)

La muerte violenta de una mujer dentro de su propia vivienda volvió a encender las alarmas sobre la violencia contra las mujeres en Honduras. Este miércoles, autoridades policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Elvia Mercedes Gómez López en una casa ubicada en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel, departamento de Cortés.

La víctima, de entre 30 y 35 años de edad, laboraba en una farmacia de la zona y era conocida por vecinos, amigos y compañeros de trabajo como una persona trabajadora y apreciada dentro de la comunidad.

Según información preliminar brindada por las autoridades, las investigaciones apuntan a que el principal sospechoso del crimen sería su pareja sentimental, identificado como Daniel Antonio Meraz Cáceres, quien actualmente es buscado por los cuerpos de seguridad.

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La alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió la movilización de agentes policiales hacia la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de la mujer dentro de una de las habitaciones de la casa. De inmediato se procedió a acordonar la escena mientras personal de investigación iniciaba la recopilación de evidencias.

El subcomisario Ibrahim Maldonado informó que las primeras indagaciones señalan que la víctima habría sido atacada dentro de su dormitorio.

Elvia Mercedes Gómez López fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en San Manuel. (FOTO: Tu Nota)
Elvia Mercedes Gómez López fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en San Manuel. (FOTO: Tu Nota)

Las autoridades manejan diversas líneas de investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen. Entre las hipótesis preliminares figura un posible conflicto de pareja, aunque los investigadores continúan recopilando elementos que permitan esclarecer completamente el caso.

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De acuerdo con los reportes iniciales, al momento de los hechos la pareja se encontraba sola en la vivienda, mientras los hijos de la víctima asistían a clases en su centro educativo.

Fue la madre de Elvia Mercedes quien descubrió la escena al llegar a la casa y posteriormente alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

La noticia se propagó rápidamente entre vecinos y familiares, quienes llegaron al lugar consternados por el crimen. Muchos describieron a la víctima como una mujer dedicada a su trabajo y comprometida con su familia.

Mientras tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Medicina Forense realizaron las diligencias correspondientes para documentar la escena y avanzar en la identificación de responsabilidades.

Las autoridades han intensificado la búsqueda del principal sospechoso en distintos sectores de Cortés y zonas aledañas, con el objetivo de ponerlo a disposición de la justicia y esclarecer completamente el caso.

El crimen ocurre en medio de una creciente preocupación por la violencia que afecta a las mujeres en Honduras. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas.

Según cifras divulgadas por organismos especializados, más de un centenar de mujeres han perdido la vida de forma violenta en Honduras durante lo que va de 2026.

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, ha señalado que la violencia contra las mujeres continúa representando uno de los principales desafíos en materia de seguridad y derechos humanos en el país.

La Policía mantiene operativos para localizar al principal sospechoso. (FOTO: Tu Nota)
La Policía mantiene operativos para localizar al principal sospechoso. (FOTO: Tu Nota)

Mientras las investigaciones continúan, familiares de Elvia Mercedes Gómez López exigen justicia y esperan que las autoridades logren capturar al principal sospechoso para que responda ante los tribunales por este hecho que ha conmocionado a la comunidad de San Manuel y a gran parte del departamento de Cortés.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

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