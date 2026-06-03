El Salvador

Mujeres emprendedoras reciben más de $375,000 en capital semilla para impulsar 95 empresas en El Salvador

En una nueva intervención de CONAMYPE para promover la creación y consolidación de negocios en diversas regiones del país, se ha entregado capital no reembolsable a empresas lideradas por mujeres, que buscan fortalecer su autonomía económica y el desarrollo local.

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Representantes de CONAMYPE y la Unión Europea entregaron fondos para fortalecer negocios liderados por mujeres en municipios priorizados./(Secretaría de Prensa)
Representantes de CONAMYPE y la Unión Europea entregaron fondos para fortalecer negocios liderados por mujeres en municipios priorizados./(Secretaría de Prensa)

El Gobierno de El Salvador, por medio de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y en alianza con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), realizó la entrega de $375,364 en capital semilla no reembolsable a 95 empresas lideradas por mujeres de diferentes rubros económicos.

La inversión, parte del programa “Mujer y Negocios”, contó con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El capital semilla tiene el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres salvadoreñas y promover la creación o consolidación de empresas en diferentes regiones del país.

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“Tomamos negocios que están operando y entrando en rentabilidad, les ayudamos a crecer, convertirse en mayores empleadores, ser más rentables, aumentar su tamaño e incorporar tecnología.

Ese es el objetivo, tenemos alrededor de 115 mujeres que se graduaron del proceso y 95 vinieron hoy a recibir el capital”, afirmó Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, durante el acto de entrega.

Empresarias de diferentes sectores han recibido asesoría técnica como parte del acompañamiento ofrecido por el programa “Mujer y Negocios”./(Secretaría de Prensa)
Empresarias de diferentes sectores han recibido asesoría técnica como parte del acompañamiento ofrecido por el programa “Mujer y Negocios”./(Secretaría de Prensa)

Las 95 empresas beneficiadas fueron seleccionadas luego de un proceso de evaluación riguroso, que priorizó a emprendimientos con los puntajes más altos según los criterios establecidos en las bases del concurso. Las ganadoras deberán aportar una contrapartida del 3% del monto otorgado, destinada a fortalecer la operatividad y el crecimiento de sus actividades económicas.

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Las empresarias beneficiadas pertenecen a los distritos de Colón, Suchitoto, San Martín, Tonacatepeque, Aguilares, El Carmen, Jiquilisco, San Miguel, Arambala y Jocoaitique. Los fondos podrán invertirse en la adquisición de activos productivos, insumos, fortalecimiento de procesos de producción, contratación de servicios técnicos, diseño de materiales promocionales y adecuación de espacios de producción, entre otros usos orientados al crecimiento y consolidación de los negocios.

Esta entrega forma parte de una serie de iniciativas recientes impulsadas por CONAMYPE para apoyar a las mujeres emprendedoras y microempresarias.

En septiembre de 2025, la institución, junto a socios internacionales, entregó $304,189 en capital semilla a 161 emprendimientos y empresas lideradas por mujeres, distribuidos en municipios como Apaneca, Santa Ana, Colón, Jicalapa, San Martín, Tonacatepeque, El Carmen, San Esteban Catarina, San Luis La Herradura, San Miguel, El Tránsito, Jiquilisco y Arambala.

Entre los rubros beneficiados se encuentran alimentos, bebidas, textil, confección, avicultura, turismo, artesanías, servicios y calzado.

El respaldo internacional permite ampliar la cobertura y el impacto de los programas dirigidos a mujeres emprendedoras en El Salvador./(Secretaría de Prensa)
El respaldo internacional permite ampliar la cobertura y el impacto de los programas dirigidos a mujeres emprendedoras en El Salvador./(Secretaría de Prensa)

Durante 2025, CONAMYPE reportó la entrega de casi $700,000 en capital semilla distribuidos en beneficio de 337 mujeres emprendedoras, como parte del proyecto de empoderamiento económico apoyado por la Unión Europea y AECID.

Este monto se destinó tanto a nuevas iniciativas como a negocios en etapa de crecimiento, en zonas priorizadas por su vulnerabilidad socioeconómica. Las beneficiarias participaron previamente en procesos de formación y asesoría técnica a través de los programas “Mujer Emprende” y “Mujer y Negocios”, orientados a potenciar sus habilidades y capacidades de gestión empresarial.

El acompañamiento técnico brindado por CONAMYPE incluye seguimiento durante la ejecución de los fondos, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos y la sostenibilidad de las empresas beneficiadas.

Los recursos entregados permiten a las mujeres emprendedoras invertir en insumos, equipos, servicios técnicos y mejoras en infraestructura productiva, lo que contribuye de forma directa a la generación de ingresos y al desarrollo económico de sus comunidades.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso con la promoción de la autonomía económica de las mujeres, impulsando oportunidades de desarrollo, inclusión y crecimiento para las emprendedoras salvadoreñas.

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