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Steven Spielberg revela el actor que casi es elegido para interpretar a Indiana Jones en lugar de Harrison Ford

El director recordó que él y George Lucas habían seleccionado a otro actor para protagonizar la franquicia, pero un compromiso contractual impidió su participación

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Antes de Harrison Ford, Indiana Jones estuvo a punto de ser interpretado por otro actor
Antes de Harrison Ford, Indiana Jones estuvo a punto de ser interpretado por otro actor

Más de cuatro décadas después del estreno de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, el director Steven Spielberg compartió nuevos detalles sobre el proceso de selección del protagonista de una de las franquicias más reconocidas del cine.

Según explicó recientemente, Tom Selleck fue originalmente elegido para interpretar a Indiana Jones antes de que el papel recayera en Harrison Ford.

Durante una participación en el pódcast IMO with Michelle Obama and Craig Robinson, el cineasta recordó que tanto él como George Lucas coincidieron en que Selleck era la persona adecuada para encarnar al arqueólogo aventurero que protagonizaría la película estrenada en 1981.

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“Vino e hizo la prueba para el papel. Estuvo bien. Su prueba fue buena. Me encantó. Pero ahí es donde el destino no se cruzó con Tom. Queríamos a Tom. Le dimos el papel”, dijo.

Tom Selleck habría sido elegido para interpretar a Indiana Jones.
Tom Selleck habría sido elegido para interpretar a Indiana Jones.

De acuerdo con Spielberg, ni él ni Lucas conocían inicialmente que el artista mantenía un compromiso vigente con la cadena CBS relacionado con la serie televisiva Magnum, P.I.

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“Él tenía, algo que no sabíamos, un contrato importante con la cadena CBS para hacer Magnum PI. Cuando se enteraron de que queríamos a Tom, inmediatamente pusieron Magnum PI en producción, impidiendo que Tom participara en Indiana Jones “, recordó.

El director también recordó otro aspecto que habría acompañado la eventual incorporación del actor al proyecto: la apariencia del personaje.

Steven Spielberg comentó que, en caso de haber interpretado a Indiana Jones, Tom Selleck habría tenido que modificar uno de los rasgos más característicos de su imagen pública.

Tom Selleck
Steven Spielberg aseveró que le habría quitado el bigote a Tom Selleck. (Paul Zimmerman/WireImage)

“Yo no le habría dejado bigote. Quizás si las películas hubieran tenido tanto éxito, podría haber exigido que se dejara bigote”, expresó.

Por su parte, Selleck también ha hablado en diversas ocasiones sobre aquella oportunidad profesional. En sus memorias You Never Know, publicadas en 2024, recordó el proceso de audición para la película y las circunstancias que rodearon la decisión.

El actor relató que acudió a la prueba mientras esperaba noticias sobre el futuro de Magnum, P.I., cuyo episodio piloto todavía no tenía garantizada su continuidad.

Según escribió, durante la audición compartió tiempo directamente con Spielberg y Lucas, a quienes admiraba por sus trabajos anteriores.

“Cuando entré en la sala para la audición, solo estaban esos dos: Steven Spielberg y George Lucas. No me sentí particularmente nervioso. Era un gran fande Star Wars, así que estoy seguro de que lo mencioné“, escribió.

Friends
Tom Selleck aseguró que admiraba a Steven Spielberg y George Lucas.

Y añadió: “De camino a casa, pensé: ‘Vaya, qué increíble, sin presión, y tener la oportunidad de hablar cara a cara con dos personas cuyo trabajo admiro’. Y qué buena distracción fue de mi preocupación por el resultado del episodio piloto”.

Finalmente, el actor decidió cumplir los compromisos adquiridos con la cadena y continuar con Magnum, P.I., una producción que se mantuvo al aire durante ocho temporadas y se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense durante la década de 1980.

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