De Bridgerton a East of Eden: Netflix convirtió sus adaptaciones literarias en una experiencia personalizada

Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix

Netflix estrenó el 2 de junio de 2026 “Watch Your Favorite Books” (“Tus libros favoritos en pantalla”), un espacio dedicado a adaptaciones literarias dentro de su plataforma, disponible en la página de inicio, el buscador y en netflix.com/books.

La novedad llega después de que las adaptaciones basadas en libros se convirtieran en uno de los motores de visualización del servicio: según datos de la compañía, durante 2025 este tipo de producciones superaron los 9.000 millones de visualizaciones y representaron cerca del 20% del tiempo consumido en la plataforma.

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La sección reúne películas y series basadas en libros, organizadas en torno a ocho perfiles de lector, e incluye títulos ya disponibles y otros próximos a estrenarse.

La plataforma de streaming presentó a los personajes centrales de la quinta temporada de Bridgerton (Créditos: Netflix)

La nueva sección no es solo un directorio de contenidos: funciona como una guía de navegación personalizada. Netflix organizó el espacio en ocho categorías pensadas para distintos hábitos de lectura:

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Si quieres ver personajes asombrosos.

Si te gusta la creación de mundos inmersivos.

Si te fascinan los giros inesperados.

Si suspiras con los romances.

Si eres fan de la no ficción.

Si te apasionan los títulos históricos y de época.

Si adoras las aventuras para todas las edades.

Si coleccionas mangas y cómics.

Cada categoría conduce a títulos del catálogo alineados con esas preferencias.

«Criaturas luminosas», basada en el bestseller del New York Times de Shelby Van Pelt

Mansi Patel, directora sénior de Comercialización de Producto de Netflix, explicó en un comunicado de prensa compartido por la plataforma que el objetivo del espacio es “crear un entorno envolvente donde resulte divertido y fácil encontrar algo nuevo que ver según el gusto personal y el estilo de lectura” del usuario.

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Patel señaló que la iniciativa se inspiró en experiencias previas como la colección “Tu Lista Zodiacal” y en el entusiasmo de la comunidad lectora por las adaptaciones de la plataforma.

Las adaptaciones que dan forma al catálogo

Entre los títulos que anclan el nuevo espacio figura Bridgerton, cuya cuarta temporada se estrenó el 29 de enero de 2026 y está basada en la saga de romance de época de Julia Quinn. La última entrega sigue a Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson), el soltero empedernido de la familia, que se enamora de una misteriosa “Dama de Plata” en un baile de máscaras.

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La mujer resulta ser Sophie Baek (interpretada por Yerin Ha), una doncella al servicio de su madrastra. La historia, con estructura de cuento de Cenicienta, explora la tensión entre la atracción romántica y la brecha de clases en la Inglaterra de la Regencia.

Entre los títulos destacados se encuentra la cuarta temporada de Bridgerton, basada en la saga de Julia Quinn y centrada en una historia de amor y brecha de clases - Netflix © 2025

Otro de los títulos del catálogo es Remarkably Bright Creatures (Criaturas luminosas), estrenada el 8 de mayo de 2026 y basada en la novela homónima de Shelby Van Pelt, que estuvo más de 64 semanas en la lista de más vendidos del New York Times.

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Sally Field interpreta a Tova Sullivan, una viuda que trabaja como limpiadora nocturna en un acuario y forja un vínculo improbable con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico con voz de Alfred Molina. Lewis Pullman completa el trío protagónico como Cameron, un joven a la deriva que llega al pueblo en busca de su familia. La película, dirigida por Olivia Newman —quien también estuvo detrás de Where the Crawdads Sing—, recibió críticas positivas y fue calificada PG-13.

People We Meet on Vacation (Gente que conocemos de vacaciones), disponible desde el 9 de enero de 2026, adapta la novela de Emily Henry con Emily Bader y Tom Blyth como protagonistas. La historia sigue a Poppy y Alex, dos amigos opuestos que durante una década comparten una semana de vacaciones al año, hasta que un viaje a Barcelona los lleva a enfrentar lo que sienten el uno por el otro. Brett Haley dirigió la película, que obtuvo un 76% de aprobación en Rotten Tomatoes.

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La adaptación de People We Meet on Vacation traslada la exitosa novela de Emily Henry al catálogo de Netflix con una trama romántica y un 76% de aprobación en Rotten Tomatoes

Los estrenos que se esperan

El título más esperado del catálogo es East of Eden (Al este del Edén), una miniserie de siete episodios basada en la novela clásica de John Steinbeck, con estreno previsto para el otoño de 2026. La adaptación, escrita y producida por Zoe Kazan, reinterpreta la saga multigeneracional de la familia Trask desde la perspectiva de Cathy Ames, la antiheroína de la novela, a cargo de Florence Pugh, quien también figura como productora ejecutiva.

El reparto incluye a Christopher Abbott como Adam Trask, Mike Faist como Charles Trask, Ciarán Hinds como Samuel Hamilton, Martha Plimpton como Faye y Tracy Letts como Cyrus Trask. Garth Davis dirige los primeros cuatro episodios y Laure de Clermont-Tonnerre los tres restantes. El rodaje se realizó en Nueva Zelanda entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

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El catálogo también incluye títulos que ya forman parte de la historia de la plataforma. Bird Box (2018), basada en la novela de Josh Malerman, protagonizada por Sandra Bullock y John Malkovich, sigue a una mujer que debe proteger a sus hijos de entidades invisibles que llevan al suicidio a quienes las miran.

Leave the World Behind, en español: Dejar el mundo atrás (2023), adaptación de la novela de Rumaan Alam, reúne a Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke en un thriller apocalíptico sobre el colapso tecnológico y social de Estados Unidos. Ambas acumulan millones de reproducciones a nivel global.

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