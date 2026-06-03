Crimen y Justicia

El clan Hereñú y el crimen de Benjamín Scerra: imputarán al presunto autor de las 20 puñaladas

Dos integrantes de la familia ya fueron acusados por el homicidio del joven de 19 años. El próximo viernes acusarán al presunto autor material, quien cayó el fin de semana en San Nicolás tras haber sido denunciado por violencia de género

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“Corto” Hereñú fue trasladado este miércoles a la Alcaidía de la ciudad de San Lorenzo, donde aguardará la audiencia imputativa que se celebrará este viernes en los Tribunales de esa localidad

El asesinato de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que fue asesinado de 20 puñaladas en la madrugada del 9 de mayo, tendrá un importante avance el próximo viernes, cuando el fiscal Aquiles Balbis impute al presunto autor material del crimen Alan Alexis “Corto” Hereñú (30) y a su hermana, Fabiana Argentina (25), por supuesto encubrimiento.

Ya son cuatro los detenidos por el homicidio que fue perpetrado en el asentamiento irregular Monte Celulosa, situado en el límite entre las ciudades de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.

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“Corto” Hereñú fue trasladado este miércoles a la Alcaidía de la ciudad de San Lorenzo, donde aguardará la audiencia imputativa que se celebrará en los Tribunales de esa localidad. El operativo fue llevado a cabo por la Policía de Investigaciones y se hizo con perfil bajo, ya que el sospechoso había sido arrestado el sábado pasado en San Nicolás, luego de que una mujer lo denunciara por violencia de género.

De acuerdo a la teoría del caso, Hereñú fue quien asestó 20 puntazos a Scerra, 6 o 7 de ellos en el cuello, después de haberlo golpeado junto con un hermano Darío –ya imputado y preso– tras una discusión que se inició en la casa del clan Hereñú, aparentemente en el marco de un encuentro donde hubo consumo de alcohol y drogas y un juego de pulseadas.

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Detuvieron al prófugo del crimen de Benjamin Scerra con FORMATO
Al momento de su detención Alexis Hereñu, alias “El Corto” estaba prófugo

Alexis será acusado junto con su hermana Fabiana, quien fue detenida el pasado lunes en Herrera al 2000, en la zona norte de Rosario. La joven de 25 años está sindicada de haber tenido participación el descarte de prendas de Scerra y en mover el cuerpo, que fue atacado en un lugar del asentamiento, conservado en un freezer y posteriormente arrojado en otra parte de Monte Celulosa, donde fue encontrado cubierto con un chapón, siete días después del crimen.

El pasado 22 de mayo, el fiscal acusó a Darío Hereñú (34) –hermano de Alexis y Fabiana– y Luciano “Tuta” Hereñu (23) –primo– por el homicidio, que se estima que tuvo lugar en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45 de la mañana, en el monte que está dentro del barrio El Espinillo. El juez Carlos Gazza les dictó a los acusados prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Por los datos brindados por Balbis, Benjamín se encontró con Alexis “Corto” Hereñu y su pareja en El Rosedal y Presidente Roca, en Granadero Baigorria, y fue invitado a la casa de la familia para compartir una ranchada.

Una persona esposada, vista de espaldas, flanqueada por dos agentes con chalecos negros de la PDI Santa Fe, frente a una pared
Fabiana Argentina Hereñu, de 25 años, fue capturada en la ciudad de Rosario

En el domicilio, Scerra mantuvo una discusión con varios integrantes del clan, motivo por el cual terminaron yendo a otra casa de esa familia, la del “Corto”, donde empezaron a beber y jugar pulseadas. En ese marco, en una nueva discusión, Darío le dijo a Benjamín que lo había “cansado” y acto seguido lo empujó fuera del rancho para tomarse a golpes de puño.

Darío y su hermano Alexis golpearon al joven. Tal es así que lo llevaron a las trompadas hasta que Benjamín terminó dando su cuerpo contra una casilla vecina, cuyos dueños salieron e intentaron calmar las aguas. No obstante, “Corto” se fue hasta su casa y salió con una cuchilla tipo carnicero y le preguntó a Scerra: “¿Quién es el que tiene una faca?”.

Alexis y Darío volvieron a atacar al chico, quien cayó al piso, donde recibió piñas y patadas. Fue allí que los hermanos robaron sus zapatillas y su celular. “Gil, estás robado”, le indicó “Corto” a la víctima.

Retrato de un joven con cabello oscuro y corto, piel clara, sonriendo directamente a la cámara, sobre un fondo negro. Viste una camiseta oscura con un diseño claro
Benjamín Scerra, de 19 años, fue asesinado de 20 puñaladas en la madrugada del 9 de mayo

Como volvieron a interceder los vecinos cuyo rancho había sido impactado por la humanidad de Scerra en medio de la golpiza, el joven aprovechó para huir del lugar, descalzo, hasta que fue alcanzado por Darío, Luciano y Alexis, quienes lo golpearon. Ahí, “Corto” usó el cuchillo en al menos 20 oportunidades, de acuerdo al informe de la autopsia hecha luego al cadáver en el Instituto Médico Legal de Rosario.

Scerra falleció por un shock hipovolémico por hemorragia masiva por degüello, de acuerdo a lo ventilado en la audiencia por el fiscal Balbis, quien sostuvo que el ataque se dio con el objetivo de robar las pertenencias de la víctima.

A Darío se le atribuyó la presunta coautoría de robo calificado por el uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causa. En tanto, a Luciano se le achacó el delito de encubrimiento agravado en concurso real con homicidio criminis causa, ya que luego comercializó el celular y las zapatillas del joven.

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