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El gesto de Donnarumma en el himno de Italia durante el primer amistoso tras quedarse sin Mundial: la camiseta que hizo furor

La Azzurra derrotó 1-0 a Luxemburgo en un partido especial porque se trató de su regreso a la competencia tras caer con Bosnia en el Repechaje

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Se ha vuelto una mala costumbre decir que Italia está fuera de un Mundial porque se trata de una de las máximas ganadoras con cuatro títulos, pero la única verdad es la realidad. La Azzurra encaró el primer duelo posterior a la derrota con Bosnia en el Repechaje en medio de una importante renovación de futbolistas y demoró 49 minutos en marcar el único gol del partido en el 1-0 contra Luxemburgo en condición de visitante.

El amistoso de este miércoles tuvo dos escenas distintivas de la visita italiana a territorio luxemburgués, y una de ellas estuvo vinculada a uno de los emblemas que emerge como líder del plantel de cara a la clasificación al Mundial 2030.

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En el momento de entonar las estrofas de Il Canto degli Italiani, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Gianluigi Donnarumma con un particular gesto en su rostro, que ESPN se preguntó en sus canales oficiales si estaba “emocionado”, mientras cantaba el himno nacional de su país.

Otra de las escenas peculiares del amistoso sucedió en las tribunas con la vestimenta de uno de los simpatizantes que visitó el Estadio de Luxemburgo. Esta persona se dejó ver con una remera lumínica que formaba la bandera italiana y debajo tenía la inscripción de dicho país. Ese territorio europeo siempre fue sinónimo de moda a nivel mundial, y esta creación revolucionó las redes sociales.

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El fanático de la Azzurra asistió al estadio con una vestimenta particular

Lo cierto es que si estas cuestiones fueron lo más llamativo, es porque Italia tampoco dio mucho de qué hablar. El vencedor tuvo serios problemas para elaborar juego y desempató la contienda a través de una pelota detenida: Francesco Pio Esposito estampó un cabezazo a la red a la salida de un córner derecho para sellar el 1-0.

El cuadro nacional del país de la bota fue conducido de manera interina por Silvio Baldini, director técnico de la Sub 21, a la espera de confirmar quién será el sucesor de Gennaro Gattuso.

Por lo pronto, la primera lista de Baldini ubicó a Donnarumma como el único jugador citado mayor de 22 años. Incluso, el DT convocó a futbolistas que se desempeñan en la Segunda División. La presencia del arquero se suma al defensor del Milan, Davide Bartesaghi, el volante de la Roma, Niccolò Pisilli, y el propio Pio Esposito, atacante del Inter de Milán, como las caras más reconocibles.

Vale mencionar que la crisis de la selección de Italia alcanzará 24 años sin jugar partidos de eliminación directa en Mundiales. La última vez sucedió en la consagración por penales ante Francia en Alemania 2006. Desde ahí, arrastra dos eliminaciones en primera ronda de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, sumado a tres ausencias consecutivas en Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026 con sede tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá.

*El resumen de la victoria de Italia

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