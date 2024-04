“Bebé reno”: el caso real de acoso y obsesión que inspiró la inquietante serie de Netflix

De los creadores de 'The End of The F***ing World' llega esta historia basada en hechos reales. La serie 'Bebé reno' ya está disponible.(Créditos:Netflix)

Para Richard Gadd, la actuación resultó el mejor método para canalizar las dramáticas situaciones que le tocó vivir. Es catártico y a la vez, inevitable. En 2019, escribió Bebé reno (Baby Reindeer) como un monólogo de teatro que revelaba la angustiante experiencia de acoso que sufría por parte de una mujer veinte años mayor que él. La obra, protagonizada por él mismo, fue aclamada en su paso por teatros de Londres y nominada a los prestigiosos premios Olivier.

Cuatro años más tarde, esta oscura historia de obsesiones y cicatrices emocionales conquista Netflix. Con más de dos millones y medio de visualizaciones, Bebé reno ya pasó una semana en el TOP 10 de las series más vistas de la plataforma y, dada las recomendaciones boca a boca, podría quedarse en esa posición algún tiempo más.

¿Qué hace a esta miniserie británica tan cautivadora? En solo siete episodios, el propio Gadd se interpreta a sí mismo; aunque cambia su nombre a Donny Dunn. La narrativa expone los hechos sin perder tiempo. Dunn, un aspirante a humorista, trabaja en un pub y es ahí donde ve a una mujer llorando sola en la barra.

Jessica Gunning interpreta a Martha en la serie "Bebé reno". El nombre real de la acosadora ha sido modificado para proteger su identidad. (Créditos: Netflix)

Esta persona despierta su compasión, por lo que ofrece invitarle una taza de té. Aunque esta acción es, a todas luces, inofensiva, se convierte el génesis de una larga y angustiante pesadilla.

Hechos angustiantes

Martha, el nombre que es usado en la serie, es en realidad un seudónimo para la mujer que, en la vida real, le envió a Richard 41,071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas a mano desde 2015 a 207.

Otros detalles de la ficción también han sido modificados para ocultar la verdadera identidad de la antagonista. “Nos hemos esforzado tanto por disfrazarla que creo que no se reconocería”, expresó Richard a GQ. Ello se debe a que, a pesar de lo vivido, el creador empatiza con esta persona y, en lugar de buscar venganza, ha mencionado en varias entrevistas que la considera una persona vulnerable que necesita ayuda para recuperar su salud mental.

Tal como retrata la serie, la interacción entre el protagonista y su acosadora parece inocua al inicio. Martha visitaba todos los días el pub y Gadd aceptaba los cumplidos que ella le hacía pues su carrera incipiente de comediante no iba muy bien, se sentía solo y creyó que la atención que recibía era agradable.

Richard Gadd, escritor y protagonista, siente que hasta cierto punto fue responsable de lo que ocurrió. (Crédito: Netflix)

Cuando él recuerda lo vivido, admite que tuvo algo de responsabilidad. “Ciertamente incité a la situación antes de darme cuenta de que lo peligrosa que era”, dijo a The Independent cuando presentó su monólogo.

Martha no tardó en averiguar que era comediante, encontró su correo electrónico y se hizo presente en sus shows de stand-up. El actor comenzó a preocuparse cuando ella encontró su casa y se volvió una sombra que lo esperaba en todo momento. Al cabo de un año, Gadd se había mudado y además estaba llegando al límite de otra crisis emocional.

En 2016, se le presenta la oportunidad de participar en un festival de artes escénicas en Edimburgo. Para entonces, había entablado un romance mujer transgénero que en la serie recibe el nombre de Teri; pero luego inevitablemente, ella también es amenazada por Martha.

“Casi podía cortar una línea, con cuchillo y tenedor, a través de mi ansiedad. Podía sentirla emanando de mi cuerpo”, indicó Richard a The Guardian sobre ese momento de la historia. El viaje a Edimburgo cambió la trayectoria de su profesión y también marcó su primera exposición a corazón abierto.

El acoso de Martha se extendió a los seres queridos del protagonista; incluyendo sus padres y su pareja de ese entonces. (Créditos: Netflix © 2024)

Aunque en la serie este segmento se retrata como una confesión improvisada, Richard preparó con anticipación el monólogo Monkey See Monkey Do. En esta performance multimedia, el protagonista aparece corriendo en una trotadora, escapando de un gorila que representa su ansiedad y trauma. Mientras tanto, relata cómo fue abusado sexualmente por un hombre que trabajaba en la industria.

“No imaginaba que sería un salvavidas para mí. La forma en que la gente recibió ese show, y me recibió a mí, y aceptó lo que me pasaba: me salvó la vida. Es una locura que sucediera así”, declaró al periódico inglés.

La obra mostró el talento de Gadd, pero volvió a alterar a su acosadora que reinició las llamadas telefónicas a sus padres. Cabe notar que el actor intentó presentar una denuncia a la policía tal como se muestra en la serie; sin embargo, el proceso para que se emitiera una orden de restricción fue frustrante y engorroso.

En la ficción, las autoridades inicialmente dudan de la versión del protagonista; pues su antagonista es una mujer y creen que no representa un peligro para su integridad. Luego prácticamente es obligado a escuchar horas y horas de audio de su acosadora para encontrar una amenaza concreta. Para Gadd, se trata de un problema sistémico, con procedimientos que desalientan a la víctima a conseguir protección real.

En la vida real, "Monkey See Monkey Do" fue un monólogo que Gadd escribió con anticipación; no un relato espontáneo. (Créditos: Netflix)

“Pero no es culpa solo de la policía”, explica a The Independent sobre su vivencia. “Sino de la falta de financiación, de formación, de comprensión y de apoyo a las víctimas. Incluso la policía ha admitido que su actitud ante el acoso es errónea y defectuosa. Pero admitirlo es una cosa. Es necesario un cambio fundamental”.

¿Qué pasó con Martha en la vida real?

En la serie, Martha es arrestada y llega a ser condenada a nueve meses de prisión. También se le impone una orden de alejamiento por cinco años y no vuelve a ver a Donny (el protagonista de la ficción).

En la vida real, Gadd logró obtener una orden de restricción contra su acosadora; sin embargo, no llegó a pasar tiempo tras las rejas. The Guardian señala que, hasta 2019, fecha en que se estrenó Bebé reno en el teatro, la Martha real todavía caminaba libre por las calles.

La serie le asigna un final distinto a Martha. En la vida real, solo se le impuso una orden de alejamiento. (Créditos: Netflix)

Richard no buscó encarcelar a la mujer porque no buscaba que alguien “en ese estado de desequilibrio mental fuese lanzado a prisión”, indicó en The Times. Explicó que todavía tenía sentimientos encontrados sobre su decisión, pero consideraba que la situación estaba resuelta. “Habría sido un error pintarla como un monstruo, porque está enferma y el sistema le ha fallado...”, insistió en The Independent.

Revivir sus experiencias en un monólogo de teatro es claramente distinto que recrearlas con otros actores. Darle un nuevo rostro a los traumas. Y aunque Gadd admite que algunas escenas fuero difíciles para él; está convencido que un poco de sacrificio personal es tolerable para llevar el mensaje que desea transmitir con su miniserie.

Bebé reno es una ficción de 7 episodios. El reparto principal está formado por Richard Gadd, Jessica Gunning como Martha y Nava Mau como Teri. Puedes verlo en Netflix.