Entretenimiento

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

El actor estadounidense, que también fue parte de la franquicia “Top Gun”, falleció a los 94 años en Nueva York

Guardar
James Tolkan
El actor dio vida al severo director Sr. Strickland en Back to the Future (1985), uno de los personajes más recordados de la saga (Universal Pictures)

El actor estadounidense James Tolkan, recordado por su papel como el estricto director escolar Sr. Strickland en la saga Volver al futuro, murió el jueves 26 de marzo de 2026 a los 94 años en Saranac Lake, en el estado de Nueva York. La noticia fue confirmada por un portavoz de su familia, así como por allegados a sus trabajos más emblemáticos, según reportó Variety.

Hasta el momento, no se ha precisado la causa de su fallecimiento.

Más de medio siglo de carrera en cine, televisión y teatro

Tolkan nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Michigan. Antes de dedicarse a la actuación, se alistó en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Tras finalizar su servicio, cursó estudios en Coe College y en la Universidad de Iowa, para luego trasladarse a Nueva York con la intención de formarse como actor.

En la ciudad, ingresó al prestigioso The Actors Studio, donde estudió bajo la tutela de Stella Adler y Lee Strasberg, dos figuras clave del método interpretativo en Estados Unidos. Esa formación marcaría el perfil de Tolkan como actor de carácter, especializado en personajes intensos, firmes e intimidantes.

Retrato en blanco y negro de un joven James Tolkan mirando al frente. Tiene cabello corto, tez clara y viste una camiseta oscura con cuello redondo
El actor James Tolkan en un retrato de su juventud, mostrando una faceta previa a su fama cinematográfica.

Su debut en pantalla se produjo en 1960 con la serie televisiva Naked City. A partir de entonces, desarrolló una carrera sostenida en cine y televisión, con su último crédito registrado en la película Bone Tomahawk (2015), de acuerdo con Variety.

El papel que definió su carrera llegó en 1985, cuando interpretó al severo subdirector Gerald Strickland en Back to the Future. Su personaje, famoso por reprender a los estudiantes llamándolos “holgazanes”, llegó a ser uno de los más recordados de la trilogía dirigida por Robert Zemeckis.

Tolkan retomó el papel en la secuela de 1989 y, en 1990, volvió a aparecer en la tercera entrega, esta vez interpretando al abuelo de su personaje original.

Foto en blanco y negro de James Tolkan (izquierda), calvo y con traje, señalando a Michael J. Fox (derecha) con chaqueta vaquera y camisa a cuadros
El actor James Tolkan interpreta al estricto Mr. Strickland mientras confronta a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, en una memorable escena de la película de ciencia ficción "Volver al Futuro".

Un año después del estreno de la primera película, participó en Top Gun, dirigida por Tony Scott, donde encarnó al comandante Tom “Stinger” Jardian, superior del personaje interpretado por Tom Cruise. Su actuación reforzó su imagen como figura de autoridad en la pantalla.

Además de sus roles más conocidos, Tolkan participó en numerosas producciones cinematográficas. Entre ellas destacan Serpico (1973), junto a Al Pacino; The Amityville Horror (1979); WarGames (1983); y Dick Tracy (1990), donde interpretó a un contador corrupto.

También trabajó en varias películas dirigidas por Sidney Lumet, como Prince of the City (1981) y Family Business (1989), consolidando su reputación dentro de la industria.

En televisión, acumuló participaciones en series como Los años maravillosos, Miami Vice, El príncipe del rap en Bel-Air, Leverage y A Nero Wolfe Mystery, donde además tuvo la oportunidad de dirigir algunos episodios, según detalló The Hollywood Reporter.

Un hombre calvo, James Tolkan, con uniforme militar caqui con insignias y medallas, sentado en una silla azul. Al fondo, una cortina azul y equipos telefónicos antiguos
En Top Gun (1986), encarnó al comandante Tom “Stinger” Jardian, superior del personaje de Tom Cruise (IMDb)

En el ámbito teatral, formó parte del elenco original de la obra Glengarry Glen Ross, escrita por David Mamet, durante su estreno en Broadway en la temporada 1984-1985. Su interpretación del vendedor Dave Moss fue uno de los hitos de su carrera sobre las tablas.

En su vida personal, Tolkan estuvo casado durante más de cinco décadas con su esposa Parmelee, a quien conoció en 1971 durante la producción off-Broadway Pinkville. Según las fuentes, ella trabajaba como utilera y pintora de escenografía en el teatro donde coincidieron. La pareja celebró su boda ese mismo año y permaneció unida hasta el fallecimiento del actor.

En sus últimos años, Tolkan residía en la zona de Saranac Lake, un lugar con el que tenía un vínculo desde la década de 1970. Allí construyó una casa en 1996 para exhibir su colección de arte.

Tras su fallecimiento, la familia del actor solicitó que quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones a refugios de animales o asociaciones de rescate, en concordancia con el aprecio que sentía por los animales.

Temas Relacionados

James TolkanVolver al futuroTop Gunestrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un año lleno de estrenos

La actriz confirmó que se alejará temporalmente de la actuación en 2026, luego de participar en cuatro grandes producciones, incluyendo el regreso de “Euphoria” y el estreno de “Dune: Parte Tres”

Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un año lleno de estrenos

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

El malagueño ha explicado lo que los productores le pedían y ofrecían cuando empezó su carrera fuera de España

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

El contraste entre la reacción inicial y el fenómeno posterior desafió a los protagonistas y redefinió el destino de la comedia estadounidense

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Desde escenas cotidianas hasta momentos clave, la producción introduce cambios respecto a los registros conocidos

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

La actriz se mostró agradecida por el cariño del público y desmintió cualquier polémica económica, anticipando nuevas aventuras en la exitosa franquicia animada de Disney

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Perdía 0-2 a 62 segundos para el final, metió cuatro goles y ganó con dos tantos desde mitad de cancha: “Remontada histórica”

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

TELESHOW
Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

INFOBAE AMÉRICA

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

Entre la ciencia y la música, la vida cotidiana de dos niños con altas capacidades en El Salvador

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

“Invierno Negro”: cómo Rusia combinó los bombardeos con una campaña de desinformación para culpar a Kiev de los apagones