Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

El actor dio vida al severo director Sr. Strickland en Back to the Future (1985), uno de los personajes más recordados de la saga (Universal Pictures)

El actor estadounidense James Tolkan, recordado por su papel como el estricto director escolar Sr. Strickland en la saga Volver al futuro, murió el jueves 26 de marzo de 2026 a los 94 años en Saranac Lake, en el estado de Nueva York. La noticia fue confirmada por un portavoz de su familia, así como por allegados a sus trabajos más emblemáticos, según reportó Variety.

Hasta el momento, no se ha precisado la causa de su fallecimiento.

Más de medio siglo de carrera en cine, televisión y teatro

Tolkan nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Michigan. Antes de dedicarse a la actuación, se alistó en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Tras finalizar su servicio, cursó estudios en Coe College y en la Universidad de Iowa, para luego trasladarse a Nueva York con la intención de formarse como actor.

En la ciudad, ingresó al prestigioso The Actors Studio, donde estudió bajo la tutela de Stella Adler y Lee Strasberg, dos figuras clave del método interpretativo en Estados Unidos. Esa formación marcaría el perfil de Tolkan como actor de carácter, especializado en personajes intensos, firmes e intimidantes.

El actor James Tolkan en un retrato de su juventud, mostrando una faceta previa a su fama cinematográfica.

Su debut en pantalla se produjo en 1960 con la serie televisiva Naked City. A partir de entonces, desarrolló una carrera sostenida en cine y televisión, con su último crédito registrado en la película Bone Tomahawk (2015), de acuerdo con Variety.

El papel que definió su carrera llegó en 1985, cuando interpretó al severo subdirector Gerald Strickland en Back to the Future. Su personaje, famoso por reprender a los estudiantes llamándolos “holgazanes”, llegó a ser uno de los más recordados de la trilogía dirigida por Robert Zemeckis.

Tolkan retomó el papel en la secuela de 1989 y, en 1990, volvió a aparecer en la tercera entrega, esta vez interpretando al abuelo de su personaje original.

El actor James Tolkan interpreta al estricto Mr. Strickland mientras confronta a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, en una memorable escena de la película de ciencia ficción "Volver al Futuro".

Un año después del estreno de la primera película, participó en Top Gun, dirigida por Tony Scott, donde encarnó al comandante Tom “Stinger” Jardian, superior del personaje interpretado por Tom Cruise. Su actuación reforzó su imagen como figura de autoridad en la pantalla.

Además de sus roles más conocidos, Tolkan participó en numerosas producciones cinematográficas. Entre ellas destacan Serpico (1973), junto a Al Pacino; The Amityville Horror (1979); WarGames (1983); y Dick Tracy (1990), donde interpretó a un contador corrupto.

También trabajó en varias películas dirigidas por Sidney Lumet, como Prince of the City (1981) y Family Business (1989), consolidando su reputación dentro de la industria.

En televisión, acumuló participaciones en series como Los años maravillosos, Miami Vice, El príncipe del rap en Bel-Air, Leverage y A Nero Wolfe Mystery, donde además tuvo la oportunidad de dirigir algunos episodios, según detalló The Hollywood Reporter.

En Top Gun (1986), encarnó al comandante Tom “Stinger” Jardian, superior del personaje de Tom Cruise (IMDb)

En el ámbito teatral, formó parte del elenco original de la obra Glengarry Glen Ross, escrita por David Mamet, durante su estreno en Broadway en la temporada 1984-1985. Su interpretación del vendedor Dave Moss fue uno de los hitos de su carrera sobre las tablas.

En su vida personal, Tolkan estuvo casado durante más de cinco décadas con su esposa Parmelee, a quien conoció en 1971 durante la producción off-Broadway Pinkville. Según las fuentes, ella trabajaba como utilera y pintora de escenografía en el teatro donde coincidieron. La pareja celebró su boda ese mismo año y permaneció unida hasta el fallecimiento del actor.

En sus últimos años, Tolkan residía en la zona de Saranac Lake, un lugar con el que tenía un vínculo desde la década de 1970. Allí construyó una casa en 1996 para exhibir su colección de arte.

Tras su fallecimiento, la familia del actor solicitó que quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones a refugios de animales o asociaciones de rescate, en concordancia con el aprecio que sentía por los animales.